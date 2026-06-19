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آسف اعظم کے ہسپتال میں علاج پر مداحوں کی فکر، گلوکار کا اطمینان

تفریح News

آسف اعظم کے ہسپتال میں علاج پر مداحوں کی فکر، گلوکار کا اطمینان
آسف اعظمہسپتالگردن کا انفیکشن
📆19/06/2026 6:53 am
📰24NewsHD
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پاپ گلوکار آسف اعظم نے گردن کے انفیکشن کے باعث ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد مداحوں کو بتایا کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے آواز کو آرام دینے کا مشورہ دیا ہے۔

پاپ گلوکار آسف اعظم نے حال ہی میں اپنے مداح وں کو پریشان کر دیا جب انہوں نے ہسپتال کے بستر سے تصاویر شیئر کیں۔ تاہم بعد میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ گردن کے شدید انفیکشن' ٹانسل انفیکشن' کے باعث زیر علاج ہیں اور مداح وں کی محبت کی بدولت اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ آسف اعظم نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر اپنی صحت سے متعلق کئی اپ ڈیٹس شیئر کیں۔ ایک تصویر میں وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے جبکہ ان کے چہرے پر نیبولائزر ماسک تھا اور انہوں نے انگوٹھا اوپر کر کے اپنے حوصلے کا اظہار کیا۔ تصویر کے کیپشن میں انہوں نے لکھا تھا کہ 'خوش آمدید واپس' جس سے ان کے مداح وں نے سمجھا کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ اس تصویر سے مداح وں میں تشویش پھیل گئی ہے تو انہوں نے فوری طور پر ایک اور اسٹوری میں وضاحت کی۔ انہوں نے لکھا کہ 'اوکے سوری' میرا ارادہ اپنے خاندان کو پریشان کرنے کا نہیں تھا۔ یہ صرف ایک ٹانسل انفیکشن ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت گا چکے ہو' اب تھوڑی دیر گھر پر بیٹھو۔' انہوں نے اس پیغام میں ہلکا پھلکا انداز اپناتے ہوئے مداح وں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی صحت خطرے میں نہیں ہے۔ گلوکار نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی آواز کو آرام دیں اور کچھ عرصہ گھر پر ہی رہیں کیونکہ انہوں نے حال ہی میں بہت زیادہ گایا ہے اور موسیقی کے کئی پروجیکٹس مکمل کیے ہیں۔ آسف اعظم نے مزید کہا کہ 'باقی سب فٹ ہے' پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نئے گانوں پر آپ کی محبت دیکھ کر میں پہلے ہی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے مداح وں کا شکریہ ادا کیا جو ان کے نئے ریلیز کردہ گانوں کو پسند کر رہے ہیں۔ آسف اعظم اس وقت اپنی تازہ ترین موسیقی کی ریلیزز' جن میں آرزو اور تو ہے وہی کا ریمکس ورژن شامل ہیں' کی وجہ سے خوب سراہے جا رہے ہیں۔ ان گانوں کو سامعین نے گرم جوشی سے قبول کیا ہے اور گلوکار کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ آسف اعظم کے اپنے مداح وں سے قریبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو ان کی صحت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں.

پاپ گلوکار آسف اعظم نے حال ہی میں اپنے مداحوں کو پریشان کر دیا جب انہوں نے ہسپتال کے بستر سے تصاویر شیئر کیں۔ تاہم بعد میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ گردن کے شدید انفیکشن' ٹانسل انفیکشن' کے باعث زیر علاج ہیں اور مداحوں کی محبت کی بدولت اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ آسف اعظم نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر اپنی صحت سے متعلق کئی اپ ڈیٹس شیئر کیں۔ ایک تصویر میں وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے جبکہ ان کے چہرے پر نیبولائزر ماسک تھا اور انہوں نے انگوٹھا اوپر کر کے اپنے حوصلے کا اظہار کیا۔ تصویر کے کیپشن میں انہوں نے لکھا تھا کہ 'خوش آمدید واپس' جس سے ان کے مداحوں نے سمجھا کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ اس تصویر سے مداحوں میں تشویش پھیل گئی ہے تو انہوں نے فوری طور پر ایک اور اسٹوری میں وضاحت کی۔ انہوں نے لکھا کہ 'اوکے سوری' میرا ارادہ اپنے خاندان کو پریشان کرنے کا نہیں تھا۔ یہ صرف ایک ٹانسل انفیکشن ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت گا چکے ہو' اب تھوڑی دیر گھر پر بیٹھو۔' انہوں نے اس پیغام میں ہلکا پھلکا انداز اپناتے ہوئے مداحوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی صحت خطرے میں نہیں ہے۔ گلوکار نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی آواز کو آرام دیں اور کچھ عرصہ گھر پر ہی رہیں کیونکہ انہوں نے حال ہی میں بہت زیادہ گایا ہے اور موسیقی کے کئی پروجیکٹس مکمل کیے ہیں۔ آسف اعظم نے مزید کہا کہ 'باقی سب فٹ ہے' پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نئے گانوں پر آپ کی محبت دیکھ کر میں پہلے ہی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا جو ان کے نئے ریلیز کردہ گانوں کو پسند کر رہے ہیں۔ آسف اعظم اس وقت اپنی تازہ ترین موسیقی کی ریلیزز' جن میں آرزو اور تو ہے وہی کا ریمکس ورژن شامل ہیں' کی وجہ سے خوب سراہے جا رہے ہیں۔ ان گانوں کو سامعین نے گرم جوشی سے قبول کیا ہے اور گلوکار کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ آسف اعظم کے اپنے مداحوں سے قریبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو ان کی صحت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں

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آسف اعظم ہسپتال گردن کا انفیکشن مداح پاپ میوزک

 

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