آسٹریلیا کے کپتان پٹ کمنز نے 2027 ورلڈ کپ کے لیے فرنچائز کرکٹ چھوڑنے کا اشارہ دیا

آسٹریلیا کے کپتان پٹ کمنز نے اپنے بیناقامی کرکٹ پر وقت صرف کرنے کے لیے اگلے سال فرنچائز کرکٹ پر عملدرآمد کرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
آسٹریلیا کے کپتان پٹ کمنز نے اشارہ کیا ہے کہ وہ钮 2027 کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے جنوبی افریقا، زمبابوی اور نامیبیا میں从零开始 اپنے بیناقومی ماتحتوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اگلے سال فرنچائز کرکٹ سے ہٹ سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، کمنز نے کہا ہے کہ اسے اپنے کرکٹ کی مستقبل کے حوالے سے اگلے سال ایک اہم فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ نہ تو ٹیسٹ نہہ ایک ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ سے متعلق ہوگا۔ کمنز نے کہا کہ وہ اس معاملے کو اپنے فرنچائز سے گفتگو کرینگے اور دیکھینگے کہ کیا بہترین راستہ ہے۔ آسٹریلیا کے تیزballs پھیلنے والے بولوئر نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 2027 کے انڈین پریءئیر لیگ کو میس کر سکتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا اک刘晓胞 demanding بیناقومی شیڈول کی تیاری کر رہے ہیں جس میں بھارت کی ٹیسٹ ٹور، ای Pakistan زمبابوی کے بعد ایک دوسرا andar جاتا ہے اور وہ ورلڈ کپ جاتا ہے۔ جبکہ احمد شاہ بھی اسی میں شامل ہیں.
آسٹریلیا کے کپتان پٹ کمنز نے اشارہ کیا ہے کہ وہ钮 2027 کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے جنوبی افریقا، زمبابوی اور نامیبیا میں从零开始 اپنے بیناقومی ماتحتوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اگلے سال فرنچائز کرکٹ سے ہٹ سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، کمنز نے کہا ہے کہ اسے اپنے کرکٹ کی مستقبل کے حوالے سے اگلے سال ایک اہم فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ نہ تو ٹیسٹ نہہ ایک ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ سے متعلق ہوگا۔ کمنز نے کہا کہ وہ اس معاملے کو اپنے فرنچائز سے گفتگو کرینگے اور دیکھینگے کہ کیا بہترین راستہ ہے۔ آسٹریلیا کے تیزballs پھیلنے والے بولوئر نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 2027 کے انڈین پریءئیر لیگ کو میس کر سکتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا اک刘晓胞 demanding بیناقومی شیڈول کی تیاری کر رہے ہیں جس میں بھارت کی ٹیسٹ ٹور، ای Pakistan زمبابوی کے بعد ایک دوسرا andar جاتا ہے اور وہ ورلڈ کپ جاتا ہے۔ جبکہ احمد شاہ بھی اسی میں شامل ہیں
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