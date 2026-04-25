آسٹریلیا میں روڈ ٹرپ پر خاتون بیت الخلا کے گڑھے میں گر گئیں، تین گھنٹے بعد ریسکیو

آسٹریلیا میں ایک خاتون روڈ ٹرپ کے دوران بیت الخلا کے ٹوٹنے سے انسانی فضلہ سے بھرے گڑھے میں گر گئیں اور تین گھنٹے تک پھنسی رہیں۔ ایک کاریگر نے رسی کی مدد سے انھیں ریسکیو کیا۔
آسٹریلیا میں ایک خاتون کی روڈ ٹرپ کے دوران ایک خوفناک اور غیر معمولی حادثہ پیش آیا۔ خاتون، اپنے شوہر اور دو بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں، جب وہ ہینبری میٹی رائٹس کنزرویشن زون میں واقع ایک سرک کنارے بنے بیت الخلا میں گئیں تو ٹوائلٹ ٹوٹنے کے باعث وہ انسانی فضلہ سے بھرے گڑھے میں جا گریں۔ یہ گڑھا دراصل ’ پِٹ ٹوائلٹ ‘ کی طرح تھا، جو کسی گٹر کے نظام سے منسلک نہیں ہوتا اور اس کے نیچے فضلہ جمع کرنے کے لیے ایک گہرا گڑھا بنایا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق، خاتون تقریباً تین گھنٹے تک اس گڑھے میں پھنسی رہیں۔ خاتون کے شوہر نے فوری طور پر مدد کے لیے قریبی کاریگر سے رابطہ کیا، جو موقع پر پہنچ کر رسی کی مدد سے خاتون کو گڑھے سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق، گڑھے میں انسانی فضلہ کے علاوہ بچوں کے استعمال شدہ پیمپرز بھی موجود تھے۔ ریسکیو آپریشن میں تقریباً 45 منٹ لگے۔ این ٹی ورک سیف نے اس حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ہینبری کنزرویشن زون کی انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح کے ٹوائلٹس کے خطرات کو اجاگر کرتا ہے، جو دیہی اور دور دراز علاقوں میں عام ہیں۔ آسٹریلیا میں ’ پِٹ ٹوائلٹ ‘ میں گرنے کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ جولائی 2024 میں، وکٹوریہ ریاست میں فائر فائٹرز کو ایک ایسے ہی ٹوائلٹ میں پھنسے شخص کو نکالنے کے لیے ٹوائلٹ توڑنا پڑا تھا۔ 2012 میں، کوئینز لینڈ میں ایک 65 سالہ خاتون کو ایسے ہی ٹوائلٹ میں گرنے کے بعد ایئر لفٹ کر کے ہسپتال پہنچانا پڑا تھا، جہاں ان کی ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ جنوبی افریقہ میں بھی اس طرح کے ٹوائلٹس کے باعث متعدد حادثات ہوئے ہیں، جن میں 2014 میں ایک بچے کی موت بھی شامل ہے۔ ان واقعات کے بعد، جنوبی افریقہ کی حکومت نے تمام سکولوں سے اس طرح کے ٹوائلٹس ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ حادثہ بیت الخلا کی حفاظت اور دیہی علاقوں میں بہتر سینیٹیشن کی ضرورت پر زور دیتا ہے.
