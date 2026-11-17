آسٹریلیا نے COP31 کے لیے فاسل فیولز کے خاتمے کی ڈرافٹ تجویز جاری کر دی
آسٹریلیا کی جانب سے COP31 میں پیش کی گئی ڈرافٹ تجویز میں فاسل فیولز کے فوری خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کے لیے 120 ارب ڈالر کی مالی امداد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
آسٹریلیا نے اُنوزیکو ( COP31) کنونشن کے لیے ایک وسیع پیمانے پر سیاسی معاہدے کا پہلا ڈرافٹ منگل کو جاری کیا ہے، جس میں ممالک سے گھرے کے اثرات پیدا کرنے والے کوئلہ، تیل اور گیس کے فوری خاتمے کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ تجویزی قرار داد تقریباً 200 ممالک کی جانب سے اُنوزیکو کے اجلاس میں حتمی منظوری کا متقاضی ہے جو ترکی میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں فاسل فیولز کے مستقبل کا مسئلہ انتہائی متنازعہ رہا ہے۔ آسٹریلیا جو کہ ان طویل مذاکرات کی قیادت کر رہا ہے، اس کا مقصد ایک جامع سیاسی بیان تیار کرنا ہے جو اس بات کا خلاصہ پیش کرے کہ ممالک نے انطالیہ میں کس بات پر اتفاق کیا ہے اور مستقبل کی کلائمیٹ ایکشن کے لیے راستہ کس طرح ہموار کیا جائے۔
فاسل فیولز کے خاتمے کی میکانزم اور سائنسی حوالہ جات
تجویز کردہ معاہدے میں "فوری طور پر توانائی کے نظاموں میں فاسل فیولز سے نکلنے" کے ذریعے فاسل فیولز کے خاتمے کے لیے تیز رفتار عمل کی درخواست کی گئی ہے۔ اس ڈرافٹ میں پیرس معاہدے کے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہدف کی قریب ہی بربادی پر "گہری تشویش" کا اظہار کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی عالمی موسمیاتی تبدیلیوں پر عالمی اتھارٹی انٹرفارومنٹل گورنمنٹل پیانل آن کلائمیٹ چینج (IPCC) کی بہترین دستیاب سائنس کے "مرکزی کردار" کو تسلیم کیا گیا ہے۔Also readقونستانتینوپل میں ماحولیاتی احتجاج اور COP31 مذاکرات کی مشکلات
ممالک کی پوزیشنز اور بین الاقوامی اختلافات
یہ ڈرافٹ فیصلہ انطالیہ میں سرکاری عہدیداروں کی مقابلہ کرنے والی پوزیشنز کو واضح کرتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک متفقہ معاہدے تک پہنچنے میں ممالک ابھی کتنا دور ہیں، جبکہ ایک متفقہ معاہدے کی حتمی تاریخ جمعہ مقرر کی گئی ہے۔ بہت سے ممالک، خاص طور پر یورپ اور کلائمیٹ کے لحاظ سے کمزور ترقی پذیر ممالک نے IPCC کے حوالے اور حتمی متن میں فاسل فیولز سے تیزی سے نکلنے کے لیے زور دیا ہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے تیار کردہ اس ڈرافٹ میں ان ممالک کی مانگ کو اجاگر کیا گیا ہے جو مالیاتی امداد میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مالی امداد اور ترقی پذیر ممالک کے لیے 120 ارب ڈالر
اُنوزیکو کے ڈرافٹ میں ترقی پذیر ممالک میں کلائمیٹ ایڈاپٹیشن پیمانوں کے لیے فنڈز کو تین گنا کرنے اور کم از کم 120 ارب ڈالر تک پہنچانے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ یہ مالی امداد ان ممالک کی ایک اہم مانگ تھی جو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ آسٹریلیا کے طور پر کنونشن کی میزبانی کرنے والے ملک کے طور پر اس کا ہدف یہ ہے کہ ایک ایسا سیاسی بیان سامنے لایا جائے جو ملکوں کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کی سمت کا تعین کرے۔
اجلاس کا حتمی وقت اور جیو پولیٹیکل پس منظر
یہ اجلاس 20 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا، جو ایک مشکل پس منظر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس دور میں تنازعے سے پیدا شدہ توانائی کا بحران اور جیو پولیٹیکل کشیدگی توقعات کو کمزور کر رہا ہے، جس کے باوجود ممالک نے فاسل فیولز کے خاتمے کے لیے ایک تاریخی معاہدے کی امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔
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