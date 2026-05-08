آسٹریلیا نے کالعدم دہشتگرد جتھے بلوچ لبریشن آرمی (بی ایل اے) کے خلاف سئول کرتے پابندیاں عاید کر دیں ہیں

آسٹریلوی وزارتِ خارجہ کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے بی ایل اے اور اس کے تین سینئر رہنماؤں کو دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے اور ان کی حمایت کرنے پر باضابطہ طور پر پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ بی ایل اے پاکستان بھر میں متعدد پُرتشدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہی ہے۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ان پابندیوں کا مقصد دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت روکنا، ان کی کارروائیوں کے لیے فنڈنگ محدود کرنا، بھرتیوں کا راستہ bağ کرنا اور انتہاپسند نظریات کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔
پابندیوں میں شامل تنظیموں اور قیادت سے لین دین کرنا یا مالی وسائل فراہم کرنے پر جرمانے اور 10 سال تک قید ہوسکتی ہےآسٹریلیا نے کالعدم دہشتگرد جتھے بلوچ لبریشن آرمی ( بی ایل اے ) اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی وزارتِ خارجہ کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے بی ایل اے اور اس کے تین سینئر رہنماؤں کو دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے اور ان کی حمایت کرنے پر باضابطہ طور پر پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے.
