آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پتریٹہ کی دلکش خوبصورتی کو سراہا

آسٹریلیا کے ہائی کمشنر، ٹموتھی کین، نے پتریٹہ کے دورے کے دوران اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی پر گہری حیرت کا اظہار کیا اور اسے پاکستان کے دلکش سیاحتی مقامات میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے پنجاب حکومت کے سیاحت کے فروغ کے منصوبوں کو بھی سراہا، جو ملک کی بین الاقوامی سیاحوں کے لیے دلکش بننے کی کوششوں کو اجاگر کرتا ہے۔
آسٹریلیا کے ہائی کمشنر برائے پاکستان ، مسٹر ٹموتھی کین ، نے حال ہی میں پتریٹہ کے پر فضا مقامات کے اپنے دورے کے دوران اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی کی بے پناہ تعریف کی ہے۔ انہوں نے پتریٹہ کو پاکستان کے انتہائی دلکش اور خوبصورت سیاحت ی مقامات میں سے ایک قرار دیا۔ مسٹر کین نے پتریٹہ میں واقع ٹورزم ڈویلپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب (TDCP) ریزورٹ کا دورہ کیا، جہاں ان کا TDCP کے جنرل منیجر، مسٹر معظّم نظیر، کی جانب سے پر تپاک استقبال کیا گیا۔
جیسے ہی ہائی کمشنر مسٹر کین مقام پر پہنچے، مسٹر معظّم نظیر نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں پتریٹہ کے دلکش اور دیدہ زیب مقامات کا تفصیلی دورہ کرایا۔ اس موقع پر، جنرل منیجر نے مسٹر کین کو پنجاب کے وزیراعلیٰ کے ترقیاتی منصوبے کے تحت کیے جانے والے سیاحت کے فروغ کے اقدامات اور کامیابیوں سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح حکومت پنجاب سیاحت کے شعبے میں بہتری اور نئے سیاحتی مقامات کو متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہے۔
مسٹر کین نے علاقے کی فطری دلکشی اور دلکش منظر پر گہری حیرت کا اظہار کیا اور خصوصی طور پر پتریٹہ کو ایک 'شاندار جگہ' اور پاکستان کے سب سے پرکشش سیاحتی مقامات میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے دیگر غیر ملکی سیاحوں کو بھی اس خوبصورت مقام کا دورہ کرنے اور اس کے دلفریب دلکشی کا تجربہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس دورے نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے بڑھتے ہوئے عزم اور بین الاقوامی سیاحوں کے سامنے اپنے قدرتی مناظر کو پیش کرنے کی کوششوں کو مزید اجاگر کیا۔
مسٹر ٹموتھی کین کے پتریٹہ کے دورے کو دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور سیاحتی تعلقات کو مضبوط کرنے کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہائی کمشنر نے پتریٹہ کے پہاڑی سلسلوں، سبزہ زاروں اور ٹھنڈی آب و ہوا کو خوب سراہا۔ انہوں نے خاص طور پر چیئر لفٹ کے ذریعے پہاڑی راستوں کے خوبصورت نظاروں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجربہ انہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔
مسٹر معظّم نظیر نے انہیں سیاحت کے حوالے سے پنجاب حکومت کے ویژن اور پتریٹہ کو ایک عالمی معیار کا سیاحتی مرکز بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے اور محفوظ اور پرامن ماحول کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے اس موقع پر پاکستان کے عوام کی مہمان نوازی اور دوستانہ رویے کی بھی تعریف کی اور کہا کہ یہ ان کے دورے کو مزید خوشگوار اور یادگار بنانے میں معاون ثابت ہوا۔
ان کی جانب سے پتریٹہ کی تعریف دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے، جو پاکستان کو ایک قابل دید اور دلکش سیاحتی مقام کے طور پر ابھرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس دورے کے دوران، پتریٹہ کی قدرتی خوبصورتی اور تفریحی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں بھی منعقد کی گئیں۔ یہ دورہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مثبت تصویر کو پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
مسٹر کین نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں آسٹریلیا سے مزید سیاح پاکستان کا رخ کریں گے اور یہاں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ آسٹریلیا پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پتریٹہ، جسے عام طور پر نیو مری بھی کہا جاتا ہے، اسلام آباد سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اپنی دلکش وادیوں، سرسبز پہاڑوں اور دلکش موسم کے باعث سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔
یہاں آنے والے سیاح چیئر لفٹ کا سفر، مختلف ٹریکنگ روٹس اور مقامی کھانوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ TDCP نے اس علاقے میں سیاحوں کے لیے معیاری رہائش اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ہائی کمشنر کے دورے نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی توجہ بھی اس علاقے کی جانب مبذول کرائی ہے، جس سے پتریٹہ کو مزید فروغ ملے گا۔ یہ اقدام پاکستان کی جانب سے سیاحت کو ایک اہم معاشی سرگرمی کے طور پر فروغ دینے کی پالیسی کا عکاس ہے۔
