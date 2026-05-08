آسٹریلیا نے پاکستان میں مدنیوں پر حملوں کے لیے بلوچستان لبریشن آرمی پر تحریموں کا اعلان کیا

پاکستان میں مدنیوں پر حملوں کے لیے ذمہ دار بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) پر آسٹریلیا نے تحریموں کا اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام پاکستان میں مدنیوں پر حملوں کی وجہ سے ہے۔ انڈونیشیا کے دکونو وولکینو میں جمعرات کو ایک فجعی حادثہ ہوا جس میں تین ہائیکرز کی جان چلی گئی۔ یہ ہائیکرز دو سنگاپوری اور ایک مقامی شامل تھے جو ایک منوعہ زون میں پھنس گئے تھے۔ یہ حادثہ ہلمہیرا جزیرہ پر ہوا جہاں وولکینو کا دھواں 10 کلومیٹر (6.2 میل) بلند ہو گیا، لیکن کسی شہر یا گاؤں کو فوری خطرہ نہیں تھا۔ نارتھ ہلمہیرا پولیس کے سربراہ ارلیخسن پاساربو نے مامویا گاؤں میں وولکینو مانیٹرنگ اسٹیشن پر صحافیوں کو بتایا کہ جب یہ حادثہ ہوا تو پہاڑ کے تہلکوں پر 20 ہائیکرز تھے۔ جمعرات کے شام تک، 17 ہائیکرز، جن میں 7 اجنبی بھی شامل تھے، زنده ملے ہیں، جیسا کہ مقامی نجات ادارہ کے سربراہ ایوان رامدانی نے کہا۔ ٹور گائیڈ الیکس دجانگو، جو وولکینو کے تہلکوں پر تھا جب یہ حادثہ ہوا، نے فون پر بتایا کہ وہ جمعرات کو ایک ٹور گروپ کے ساتھ آیا تھا اور وولکینو کو'کچھی عجیب' لگا۔ 'یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے ایسا سامانہ دیکھا تھا،' نے کہا۔ 'میں نے مہمانوں کو کہا کہ ایک بڑا فٹنا ہوگا کیونکہ وولکینو کے کرٹر کے نیچے دباؤ جمع ہو رہا ہے۔ اور میری پیش بینی صحیح نکلی۔' جب فٹنا ہوا تو کرٹر کے حاشے پر دو گروپوں کے ہائیکرز تھے، جن کی مجموعی تعداد 15 تھی، 48 سالہ گائیڈ نے کہا۔ 'میں پانی میں ڈوب گیا، میں نے سوچا کہ سب مر گئے ہیں، لیکن آخر کار صرف تین ہائیکرز کی جان چلی گئی،' ٹور گائیڈ نے کہا۔ دجانگو دو جرمن ہائیکرز کے ساتھ تھا جو 'امان کے دائری میں تھے،' نے کہا، اسے دکونو وولکینو کا سب سے بڑا فٹنا دیکھا تھا۔ 'پہلے، جب فٹنا ہوا تو ایک واحد دھماکہ ہوا اور پھر ختم ہوا۔ یہ بار، فٹنا صبح 7:42 پر شروع ہوا اور جب ہم نیچے آئے تو شدت ابھی بھی وہی تھی، کرٹر سے ابھی بھی پتھر نکل رہے تھے۔' 'فٹنا جاری ہے، یہ ابھی تک نجات کے لیے غیر امان جانے گا۔ لہٰذا، مشترکہ ٹیم ابھی تک نجات کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے،' نے کہا۔ گروپ کا گائیڈ اور ایک پورٹر پولیس اسٹیشن لے گئے تھے اور وہ منوعہ علاقے میں ہائیکرز لے جانے کے لیے جنائی کارنامے کا سامنا کر سکتے ہیں، پولیس سربراہ نے کہا۔ دسمبر سے، وولکینالوجی اور جئولوجیکل ہزارد میٹی گیشن سنٹر (پی وی ایم بی جی) نے سائنس کاروں نے سائسمک سرگرمی میں اضافہ دیکھنے کے بعد وولکینو کے مالوپنگ واریرنگ کرٹر کے چار کلومیٹر کے اندریں آنے سے ٹوریسٹز اور ہائیکرز کو منع کیا ہے۔ ارلیخسن نے کہا کہ ہائیکرز نے سوشل میڈیا کی اپیلوں اور ٹریل کے داخلے پر لگی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ 'مقامی باشندے سمجھتے ہیں اور ہائیکنگ نہیں کرتے۔ بہت سے (ہائیکرز) اجنبی ٹوریسٹ ہیں جو (سوشل میڈیا) مواد بنانا چاہتے ہیں،' نے کہا۔ سرکاری جئولوجی ایجنسی کے سربراہ لانا ساریا نے کہا کہ جمعرات کا فٹنا'دھماکہ وار صوت' کے ساتھ تھا اور دکونو وولکینو کے قمعت سے 10 کلومیٹر بلند دھواں اور دھواں کا ستون تھا۔ 'دھواں کی تقسیم کی ہدایت شمالی طرف ہے، لہٰذا رہائشی علاقے اور ٹوبیلو شہر کو...
وولکینک دھواں بارش کے لیے چوٹ کی ضرورت ہے،' نے ایک بیانات میں کہا۔ دھواں عوامی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لانا نے کہا، اور نقل و نقل خدمات کو روک سکتا ہے۔ انڈونیشیا، ایک وسیع جزیرہ نما ملک، پیسیفک'رنگ آف فائر' پر واقع ہے جہاں ٹیکٹونک پلیٹس ٹکر جاتی ہیں۔ دکونو وولکینو انڈونیشیا کے چار سطحی الارٹ نظام کی دوسری سطح پر ہے۔ ارلیخسن نے ہائیکرز سے دور رہنے کی اپیل کی تاکہ جمعرات کی اجتناب پذیر فجعی حادثہ کی تکرار روک سکیں جو نجات کاروں کو'مشکل علاقے' میں ڈال رہا ہے جبکہ وولکینو ابھی بھی دھماکہ کر رہا ہے۔ 'یہ حادثہ کے بعد، ہم ایک سخت طریقے سے ہائیکرز کے لیے گذر کے پوسٹوں پر نظر رکھیں گے۔ لہٰذا، جب تک سطح 2 پر رہے گی، ہائیکنگ نہیں ہوگی،' نے کہا
