آسٹریلوی سابق فوجی بین رابرٹس سمتھ کو افغانستان میں قتل کے الزامات میں ضمانت مل گئی

آسٹریلوی عدالت نے سابق فوجی بین رابرٹس سمتھ کو افغانستان میں غیر مسلح قیدیوں کے قتل کے الزامات میں ضمانت دے دی ہے، جو ایک وسیع جنگی جرائم کی تحقیقات کا حصہ ہے۔
سابق آسٹریلوی فوجی بین رابرٹس سمتھ کو افغانستان میں غیر مسلح قیدیوں کے قتل کے الزامات میں ضمانت مل گئی ہے۔ یہ فیصلہ ایک وسیع جنگی جرائم کی تحقیقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ رابرٹس سمتھ 2011 میں وکٹوریہ کراس کے اعزاز سے نوازے جانے کے بعد آسٹریلیا بھر میں مشہور ہوئے، جو جنگی بہادری کا سب سے بڑا تمغہ ہے۔ تاہم، 2020 میں ایک اہم فوجی رپورٹ میں افغانستان میں تعینات آسٹریلوی فوجی وں کے خلاف سنگین الزامات سامنے آئے، جن میں ایلیٹ یونٹس پر تشدد، عدالتی کارروائی کے بغیر پھانسی اور 'ڈیڈ باڈی کاؤنٹ' کے مقابلوں
کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ رواں ماہ رابرٹس سمتھ پر 2009 اور 2012 کے درمیان غیر قانونی ہلاکتوں میں ملوث ہونے کے پانچ الزامات میں 'جنگی جرم - قتل' عائد کیے گئے۔ دس دن جیل میں گزارنے کے بعد انہیں ضمانت دے دی گئی، جس میں جج گریگ گروگین نے سڈنی کی عدالت کو بتایا کہ سابق فوجی کو مقدمے کی سماعت تک 'سالوں اور سالوں' تک جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، رابرٹس سمتھ سبز جیل کے ٹریک سوٹ میں بے تاثر نظر آئے۔ ان کے وکیل، سلیڈ ہاول، نے دلیل دی کہ مقدمہ عدالتوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے فوجی کو جیل میں رکھنا غیر منصفانہ ہے۔ دوسری جانب، پراسیکیوشن نے استدلال کیا کہ الزامات کی سنگینی کی وجہ سے سخت ضمانت کی شرائط ضروری ہیں۔ پراسیکیوشن وکیل سائمن بوجن نے کہا کہ 'ملزم پر آسٹریلوی مسلح افواج کی تحویل میں موجود غیر مسلح قیدیوں کو یا تو خود قتل کرنے یا اپنے ماتحتوں کو ایسا کرنے کا حکم دینے کا الزام ہے۔' جنگ کے ہیرو سے مدعی بننے تک کا سفر اس اعزاز یافتہ فوجی نے ملکہ الزبتھ دوم سے ملاقات کی، ان کی تصویر آسٹریلوی جنگی عجائب گھر میں آویزاں کی گئی، اور انہیں قوم کے 'سال کے والد' کے طور پر بھی عزت دی گئی۔ لیکن 2018 میں جنگی ہیرو کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا جب خبروں کی ایک سیریز میں انہیں آسٹریلوی فوجیوں کے ذریعہ افغان قیدیوں کے مبینہ قتل سے جوڑا گیا۔ دی ایج اور دی سڈنی مارننگ ہیرالڈ کے مطابق، اس فوجی پر الزام ہے کہ اس نے ایک غیر مسلح افغان شہری کو چٹان سے دھکا دیا تھا اور اسے گولی مارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس نے ایک مصنوعی اعضاء والے شخص کو مشین گن سے مارنے میں حصہ لیا تھا، جس کا اعضاء بعد میں اس نے دیگر فوجیوں کے ساتھ پینے کے برتن کے طور پر استعمال کیا۔ رابرٹس سمتھ نے مسلسل اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا ہے اور ان اخبارات کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی تھی جنہوں نے یہ الزامات شائع کیے۔ تاہم، دی ایج اور دی سڈنی مارننگ ہیرالڈ کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ کرنے کی ان کی کوششیں الٹی پڑ گئیں، جب 2023 میں ایک جج نے پایا کہ صحافیوں کے بہت سے دعوے 'بنیادی طور پر سچے' تھے۔ ایسے دیوانی مقدمات میں، مجرمانہ کارروائیوں کے مقابلے میں ثبوت کا بوجھ کم ہوتا ہے جن کا رابرٹس سمتھ اب سامنا کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے دو دہائیوں سے زائد عرصے تک طالبان اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کے خلاف امریکہ اور نیٹو کی زیر قیادت آپریشنز کے حصے کے طور پر افغانستان میں 39,000 فوجی تعینات کیے۔ رابرٹس سمتھ کو ضمانت ملنے کے باوجود، ان پر عائد سنگین الزامات اس معاملے کو انتہائی حساس بناتے ہیں۔ ان کی سابقہ شہرت، جو وکٹوریہ کراس جیسے اعلیٰ فوجی اعزازات سے مزین تھی، اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک طرف جنگی ہیرو کی تصویر ہے، اور دوسری طرف جنگی جرائم کے سنگین الزامات ہیں جن میں بے گناہ افراد کا قتل شامل ہے۔ عدالت میں ان کا بے تاثر چہرہ، ویڈیو لنک پر دکھایا گیا، شاید ان کی اندرونی کشمکش کا عکاس ہو۔ ان کے وکیل کا یہ مؤقف کہ مقدمے کی سست روی کے باعث انہیں جیل میں رکھنا ناجائز ہے، جبکہ پراسیکیوشن کا یہ کہنا کہ الزامات کی نوعیت کی وجہ سے سخت شرائط ضروری ہیں، قانونی جنگ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خاص طور پر پراسیکیوشن کا یہ بیان کہ ملزم پر براہ راست قتل کرنے یا دوسروں کو قتل کا حکم دینے کا الزام ہے، معاملے کی سنگینی کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہ مقدمہ آسٹریلیا کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس کے فوجی آپریشنز اور جنگی جرائم کے بارے میں تاریخی احتساب کے حوالے سے۔ 2020 کی فوجی رپورٹ نے جو الزامات سامنے لائے تھے، ان کی تصدیق اب ان فوجیوں کے خلاف مجرمانہ کارروائیوں کی صورت میں ہو رہی ہے۔ رابرٹس سمتھ کا مقدمہ محض ایک فرد کا نہیں، بلکہ ان تمام فوجیوں کے کردار کا بھی جائزہ ہے جو اس دوران تعینات رہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ عدالت کا حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال، جنگی ہیرو کا چہرہ داغدار ہو چکا ہے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ ان پر عائد الزامات، اگر ثابت ہوئے تو، آسٹریلیا کے فوجی تاریخ پر ایک گہرا سایہ ڈالیں گے اور جنگ کے اخلاقیات پر نئے سوالات کھڑے کریں گے۔ ان الزامات کی سنگینی کو اس تناظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ان فوجیوں کے خلاف ہیں جنہیں ملک کی حفاظت اور امن کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوئے تو یہ ان کیڈرز میں جنگی اخلاقیات اور نظم و ضبط کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھائیں گے۔ مقدمے کی کارروائی طویل اور پیچیدہ ہونے کا امکان ہے، اور اس کا نتیجہ نہ صرف بین رابرٹس سمتھ کی زندگی بلکہ آسٹریلوی فوج کی ساکھ پر بھی اثر ڈالے گا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رابرٹس سمتھ نے خود پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے اور ان اخبارات کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی تھی جن میں یہ الزامات سامنے آئے تھے۔ تاہم، سول مقدمات میں جج کا یہ فیصلہ کہ صحافیوں کے دعوے 'بنیادی طور پر سچے' تھے، ان پر عائد مجرمانہ الزامات کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مجرمانہ مقدمات میں ثبوت کا معیار زیادہ سخت ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ الزامات کی بنیاد کافی ٹھوس ہے۔ آسٹریلیا کا افغانستان میں فوجی کردار طویل اور پیچیدہ رہا ہے، اور اس دوران ہونے والے واقعات اور کارروائیوں کی مکمل چھان بین اب شروع ہو رہی ہے۔ بین رابرٹس سمتھ کا مقدمہ اس عمل کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ آسٹریلوی فوج کی شفافیت اور احتساب کے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے
