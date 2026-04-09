آسٹریلیا، کینیڈا اور ازبکستان نے پاکستان کے مصالحت کار کے کردار کی تعریف کی

آسٹریلیا ، کینیڈا اور ازبکستان کی جانب سے پاکستان کے مصالحت کار کے کردار کی تعریف
انتھونی البانیز کا پاکستان کی جانب سے امن کے لیے کی جانے والی مخلصانہ کوششوں کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اپنے X ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم خطے میں پائیدار امن کے مشترکہ حصول کے لیے اپنے دوستوں اور شراکت داروں کے ساتھ انتھک محنت جاری رکھیں گے۔ ہم خطے میں پائیدار امن کے مشترکہ حصول کے لیے اپنے دوستوں اور شراکت داروں کے ساتھ انتھک محنت جاری رکھیں گے۔\کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کینیڈا اسلام آباد کے مذاکرات کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ جمعرات کو اپنے X ہینڈل پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں، انہوں نے مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے اپنے پاکستانی ہم منصب محمد اسحاق ڈار سے کئی بار بات کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس ہفتے کے آخر میں نئے مذاکرات ہوں گے۔ انیتا آنند نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پاکستان کی جاری کوششوں، بشمول موجودہ دو ہفتے کی جنگ بندی کو محفوظ بنانے میں ان کے کردار کے لیے شکریہ ادا کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس بات پر بھی متفق ہوئے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے اور لبنان تک توسیع کی جائے، اور بات چیت آگے بڑھنے کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ٹیلی فونک گفتگو کی تاکہ مشرق وسطیٰ اور وسیع تر خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ازبک وزیر خارجہ نے پاکستان کی قیادت کی تعریف کی اور امن و استحکام کے حصول میں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات، خاص طور پر ابتدائی دو ہفتے کی جنگ بندی کو محفوظ بنانے میں، اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مسلسل کوششیں اور روابط خطے اور اس سے آگے پائیدار امن و استحکام کو فروغ دیں گے۔\یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھی ہوئی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں اس کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور ازبکستان کی جانب سے پاکستان کی مصالحت کار کی حیثیت سے تعریف اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ خطے میں امن قائم کرنے اور تنازعات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کا کردار خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک اہم عنصر ہے
