آسٹریلوی ٹیم کا نیا اسکواڈ، مچل مارش کی قیادت اور بیئرڈمین کی ڈیبیو کی امید
آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے نیا اسکواڈ اعلان کر دیا ہے جس میں ستاروں کی غیر موجودگی اور مچل مارش کی قیادت شامل ہے۔
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف ہونے والی آنے والی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے اپنے نئے اسکواڈز کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جس میں ٹیم میں کئی اہم تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ آسٹریلوی انتظامیہ نے اس سیریز کے لیے اپنے بولنگ اٹیک کو مکمل طور پر نئے سرے سے ترتیب دیا ہے اور چاروں فارمیٹس میں کھلاڑیوں کی فہرست سامنے لا دی ہے۔
ستارہ بولرز کی غیر موجودگی اور نئی امیدیں
آسٹریلوی ٹیم کے سپر اسٹار فاسٹ بولرز پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور مچل اسٹارک کو دونوں سیریزز سے باہر رکھا گیا ہے، جس سے ٹیم کے لیے چیلنج پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تینوں کھلاڑی جنوبی افریقا کے خلاف حال ہی میں ختم ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے تینوں میچز کھیل چکے ہیں، جس میں آسٹریلوی ٹیم کو 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کھلاڑیوں کی تنخواہ اور توانائی کی بچت کو مدنظر رکھتے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
پیٹ کمنز اور جوش ہیزل ووڈ 21 نومبر سے شروع ہونے والی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں بھی انگلینڈ کے خلاف میدان میں نہیں اتریں گے۔ اس کے برعکس مچل اسٹارک پہلے ہی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور وہ اسی سیریز کا حصہ نہیں ہوں گے، جو ٹیم کی طویل مدتی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔
نوجوانوں کا موقع اور مچل مارش کی قیادت
اس موقع پر 21 سالہ فاسٹ بولر ماہلی بیئرڈمین کو ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی دونوں فارمیٹس کے اسکواڈز میں جگہ دی گئی ہے، جو ان کے کیریئر کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ بیئرڈمین اب انگلینڈ کے خلاف آنے والی ون ڈے سیریز میں اپنا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کر سکتے ہیں، جس سے انہیں عالمی سطح پر اپنے کھیل کا تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔
ون ڈے سیریز میں آسٹریلوی ٹیم کی قیادت کے اعزاز پر مچل مارش کو متعارف کرایا گیا ہے، جو اس عہدے کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ جیک ایڈورڈز کو بھی دونوں اسکواڈز، یعنی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی دونوں کی ٹیموں کا حصہ بنایا گیا ہے، جو ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ میں استحکام لائیں گے۔
سیریز کا آغاز اور حتمی تیاریاں
انگلینڈ کے خلاف یہ ٹی ٹوئنٹی سیریز 21 نومبر سے شروع ہو رہی ہے، جس کے لیے آسٹریلوی ٹیم اپنی آخری تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ سیریز ٹیم کے لیے نئے کھلاڑیوں کو جانچنے اور پرانے ستاروں کو آرام دینے کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ آسٹریلوی کپتان مچل مارش کی قیادت میں ٹیم انگلینڈ کے خلاف اپنے کھیل کا مظاہرہ کرے گی اور نئے چہروں کو اپنی طاقت بنانے کی کوشش کرے گی۔
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