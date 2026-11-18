آسٹریا کے سفیر نے سندھ اسمبلی کے سپیکر سے ملاقات کی، دوطرفہ تعلقات پر غور
آسٹریا کے سفیر اور سندھ اسمبلی کے سپیکر کے درمیان ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، ثقافتی تبادلے اور مذہبی رواداری پر بات چیت کی گئی۔
آسٹریا کے سفیر ایچ۔ای۔ ولfgang اولیور کوشیرا نے آج صوبائی اسمبلی سندھ کے اسپیکر سید عویش قدیر شاہ سے ملاقات کی جس میں پاکستان اور آسٹریا کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقات کارگل روڈ واقع صوبائی اسمبلی سندھ میں منعقد ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون، ثقافتی تبادلے اور معاشی روابط کو فروغ دینے کے اقدامات پر غور و خوض کیا گیا۔
ملاقات کی تفصیلات اور شرکت کنندگان
اس اہم ملاقات میں آسٹریا کے سفیر کے ساتھ ڈاکٹر حسین اسلام، جس کا تعلق کارگل سے ہے اور وہ کراچی میں آسٹریا کے آنرری کونسول ہیں، کے علاوہ مسز توشنامتی پٹیل اور سیرس فرروز کانگا بھی شریک تھے۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل میڈیا ارپان احمد میمن نے بھی شرکت کی تاکہ ملاقات کے اہم نکات کو منظم طریقے سے پیش کیا جا سکے۔Also readساہیوال: بھارتی خفیہ ایجنٹ کے شبہ میں گرفتاری اور بم برآمد
دونوں فریقین نے گزشتہ سال منعقدہ آسٹریا کے قومی دن کی تقریبات میں اپنے پچھلے ملاقات کی یاد تازہ کرتے ہوئے بات چیت کا آغاز کیا۔ اس موقع پر دونوں نے جاری عالمی ثقافتی میلے میں آسٹریائی فنکاروں کی شرکت کو سراہا اور سندھ حکومت اور آرٹس کونسل آف پاکستان کے تعاون کو بین الاقوامی ثقافتی تبادلے کے لیے شاندار پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے سراہا گیا۔
معاشرتی رابطے اور معاشی تعاون کے نئے مواقع
آسٹریا کے سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان عوامی رابطوں کو مضبوط بنانے پر زور دیا اور موجودہ مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کے فروغ پر بات کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ فورم باہمی معاشی تعلقات کو بڑھانے اور آسٹریائی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے کی توقع ہے۔
اسپیکر سید عویش قدیر شاہ نے آسٹریا کے سفیر کو سندھ کے مختلف شہروں کا دورہ کرنے کی دعوت دی جن میں سکھر خاص طور پر شامل ہے۔ انہوں نے سکھر کے تاریخی اور ثقافتی اہمیت، ورثے کی جگہوں اور سیاحتی مقامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ آسٹریا کے سفیر نے مہن جو دڑو، تاریخی نشانات اور صوبے بھر میں صوفی بزرگ کے مزارات کا دورہ کرنے کی دلچسپی ظاہر کی۔
قانون سازی اور مذہبی رواداری پر زور
اسپیکر نے آسٹریا کے سفیر کو صوبائی اسمبلی سندھ کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس اسمبلی نے 1943 میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی قرارداد منظور کی تھی۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ قائداعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تخلیق کے بعد اس تاریخی اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور قومی جھنڈا بھی اسی جگہ لہرایا گیا تھا۔
ملاقات میں قانون سازی کے امور پر بھی غور کیا گیا جس میں کریسچن میٹری لی شامل تھا۔ اسپیکر نے وضاحت کی کہ اس حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی سندھ اینتھونی نیوید اس معاملے پر سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ تمام متعلقہ فریقین بشمول مذہبی رہنماؤں، سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ مشورے کے ذریعے اس قانون کو متفقہ طور پر منظور کیا جائے گا۔
پارلیمانی ڈپلومیسی اور مستقبل کا منصوبہ
مذہبی آزادی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ مذہبی اقلیتیں پاکستان کا لازمی حصہ ہیں اور انہیں آئین پاکستان کے تحت مساوی شہری حقوق حاصل ہیں۔ سندھ کی سرحد کی پہچان کے طور پر انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے مساوی حقوق کی حفاظت سندھ حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ پی پی پی کی قیادت والی صوبائی حکومت ایک جامع معاشرے کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے جہاں تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مواقع حاصل ہوں۔
اسپیکر نے وینا کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے آسٹریا کے پارلیمان کے ادارتی انتظامات کی تعریف کی اور پارلیمانی بجٹ آفس کی تشکیل اور کام کے حوالے سے پاکستانی وفد کی تربیتی سیر کا حوالہ دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی تجربے اور علم کے اشتراک کو پارلیمانی اداروں کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے اہم قرار دیا اور دونوں اسمبلز کے درمیان پارلیمانی فرینڈشپ گروپ بنانے کے امکان پر غور کیا۔
آٹھویں ترمیم کے بعد صوبائی خودمختاری پر بات کرتے ہوئے اسپیکر نے وضاحت کی کہ اختیارات کی تحویل نے صوبائی اسمبلز کو اپنی ضروریات کے مطابق قانون سازی اور دنیا بھر کے پارلیمانات کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم کرنے کے بڑے مواقع فراہم کیے ہیں۔ دونوں فریقین نے پارلیمانی ڈپلومیسی، معاشی تعاون، ثقافتی تبادلے اور ادارتی مصالحت کے ذریعے پاکستان اور آسٹریا کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔
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