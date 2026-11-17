آسٹریلیوی ارل پارلیمان ہیلین ہائنز اسپتال سے فارغ، بحالی کی کوششوں میں مصروف
آسٹریلیوی ارل پارلیمان ہیلین ہائنز نے آکٹوبر حملے کے بعد اسپتال سے ریلیز ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بحالی کے عمل پر توجہ دینے کا اعلان کیا ہے۔
آسٹریلیا کی پارلیمان کی ارل، 65 سالہ ہیلین ہائنز نے اتوار کے روز میڈیا کے سامنے آ کر تصدیق کی کہ وہ ہسپتال سے رخصت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب ان کی تمام توجہ اپنے جسمانی بحالی کے عمل پر مرکوز ہے۔ یہ بیان ان کے لیے ایک خوش کن اداور مثبت لمحہ ہے۔
حملے کی تفصیلات اور طبی علاج
آکٹوبر میں وکٹوریہ صوبے کے چھوٹے شہر وینگاراتا میں واقع ان کے دفتر کے باہر ایک کار نے ان پر جان بوجھ کر حملہ کیا تھا۔ اس واقعے میں ہیلین ہائنز کو شدید زخم پہنچے اور وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
سرجنز نے ان کی دونوں ٹانگیں کاٹنے کی مجبور سے دوچار ہوئے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ اس سخت طبی عمل کے بعد اب وہ ری ہیبیلیٹیشن سینٹر میں اپنی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں۔
مشتبہ ملزم اور قانونی کارروائی
حادثے کے الزام میں تارارنگی کے رہائشی برینڈن نوجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر تین سنگین جرم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں جن میں بے دریغ ڈرائیونگ، جان بوجھ کر شدید زخم پہنچانا اور ایک عوامی عہدے دار کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔
آکٹوبر میں عدالت میں پیشی کے دوران ملزم کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان کے موکل کو ذہنی صحت کے مسائل درپیش ہیں۔ ساتھ ہی انہیں سر کے چاٹنے کے علاج کے تحت رکھا گیا تھا۔ یہ بی بی سی نیوز رپورٹ کا حصہ ہے۔
سیاسی پس منظر اور انتخابی تاریخ
ہیلین ہائنز ایک آزاد ارل پارلیمان ہیں جنہوں نے 2019 کے انتخابات میں دیہی حلقہ انڈی سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے 2022 اور 2025 کے انتخابات میں بھی یہ نشست برقرار رکھی۔
آسٹریلیا میں سیاست دانوں پر حملے ایک نایاب واقعہ رہا ہے۔ عام طور پر فدرل ارکان، صوبائی قیادت اور وزیر اعظم بھی بغیر کسی سخت حفاظتی انتظامات کے سپر مارکیٹ یا کافی شاپس جاتے ہیں۔
حکمت عملی اور مستقبل کے اقدامات
حال ہی میں آن لائن غصے اور بڑھتی ہوئی پولرائزیشن کی وجہ سے سیاست دانوں کی حفاظت کے حوالے سے تشویش پیدا ہوئی ہے۔ اب اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ تحفظ اور عوامی رسائی کے درمیان توازن قائم کیا جائے۔
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