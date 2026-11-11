آشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کو ۵۰ کروڑ ڈالر ہنگامی مالی معاونت فراہم کی
آشیا ترقیاتی بینک کی جانب سے ۵۰ کروڑ ڈالر کی ہنگامی مالی معاونت سے پاکستان کو قدرتی آفات کے دوران فوری بجٹ معاونت ملے گی۔ یہ اقدام معیشت اور قومی خزانے پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرے گا۔
اسلام آباد: آگے بڑھتے ہوئے ایک اہم اقدام میں، ایشیائی ترقیاتی بینک نے 50 کروڑ ڈالر کی ہنگامی مالی معاونت کی منظوری دی، جو پاکستان کو سیلاب ، زلزلے اور دیگر قدرتی آفات کے دوران فوری بجٹ معاونت فراہم کرے گی۔ اس پروگرام سے معیشت اور قومی خزانے پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔
حکم کے بنیادی اصول اور میکانزم
آشیا ترقیاتی بینک نے اس مالی سہولت کی شرائط کا خاکہ فراہم کیا، جس کے تحت پاکستان ہر قدرتی آفت کے بعد فوری طور پر 50 کروڑ ڈالر تک کی مالی معاونت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فنڈنگ پیشگی توجہ مرکوز کرتی ہے اور ترقیاتی منصوبوں میں خسارے کو کم کرتی ہے۔Also readLewis Hamilton at Rafah: Calls for Free Palestine
اہم نکات میں شامل ہے کہ اس معاونت کا استعمال نہ صرف ہنگامی اخراجات پر ہوگا بلکہ معیشت کے طویل مدتی پیداوار اور ساخت کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کیا جائے گا۔ یہ مالی معاونت آفات کے بعد کی تعمیر و ترمیمی سرگرمیوں میں بھی مدد فراہم کرے گی۔
متاثرہ عوام اور معاشی نقصان کا حجم
آشیا ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستان میں ہر سال قدرتی آفتوں سے ہرجائے کی بربادی 2 ارب ڈالر کے قریب ہوتی ہے۔ 2022 کے تباہ کن سیلابوں نے 14 ارب 90 کروڑ ڈالر عمومی نقصان اور 15 ارب 20 کروڑ ڈالر کا معاشی خسارہ پیدا کیا۔
ان خساروں کے نتیجے میں 91 لاکھ افراد غربت میں دھکیلے گئے، جن میں خواتین، بچیاں اور دیہی علاقوں کے کمزور طبقے نمایاں طور پر متاثر ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آفات کا اثر معاشی تقسیم پر بھی پڑتا ہے۔
پروگرام کے ذریعے معاشی تحفظ کی نئی راہیں
آشیا ترقیاتی بینک کے کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلینس انہانسمنٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت، پاکستان میں خطرات کے انتظام، ترقیاتی منصوبہ بندی، اور آفات سے تحفظ کے لیے اصلاحات کی حمایت کی جائے گی۔ پروگرام کا مقصد مالی وسائل کی دستیابی کو بہتر بنانا اور ڈیزاسٹر رسک فنانسنگ نظام کو مضبوط کرنا ہے۔
خریفہ جائیداد اور بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کے لیے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ مستقبل میں آنے والی قدرتی آفات کے لیے مالی تحفظ کی سطح مزید بہتر ہو جائے۔
ماہرین کا موقف اور مستقبل کے اقدامات
آشیا ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فین نے کہا کہ آفات کے دوران صرف کمزور اور محروم طبقات ہی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے پیشگی تیاریوں میں سرمایہ کاری انسانی جانوں اور روزگار کے تحفظ کے لیے کلیدی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس پروگرام سے معیشت میں خسارے کی کمی ممکن ہے اور ترقیاتی حکمت عملیوں کو محفوظ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ اس اقدام سے پاکستان کی قومی ترجیحات میں کلائمیٹ و قدرتی آفات سے وابستہ خطرات کو کم کرنے کا عزم مزید واضح ہو گا۔
خود مختار حکمت عملی اور آنے والی تعمیل
یہ پروگرام پاکستان کو مستقبل میں زیادہ محفوظ اور مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے تحت آنے والے سالوں میں آفات کے خطرات کا جائزہ لے کر، معیاری تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومتی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار تقرری کریں گے۔
آشیا ترقیاتی بینک کے اس اقدام سے پاکستان کو نہ صرف آئندہ آنے والی مشکلات کے لیے مالی تحفظ ملے گا بلکہ اسے عالمی سطح پر لچکدار نظام کے طور پر مزید مستحکم بنانے میں بھی مدد ملے گی۔
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