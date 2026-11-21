آصف زرداری نے 5 آرڈیننسز اور 12 بلوں کی منظوری دی
صدر آصف زرداری نے خیبر پختونخوا کے 5 آرڈیننسز اور 12 اہم بلوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس فیصلے سے صوبائی قانون سازی اور انتظامی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں لاگو ہو جائیں گی۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے خیبر پختونخوا کے لیے پانچ اہم آرڈیننسز اور بارہ قوانین میں ترمیم کے بلوں کو حتمی منظوری دے دی ہے۔ اس عمل کے ذریعے صوبائی قانون سازی اور انتظامی ڈھانچے میں طویل عرصے سے زیرِ غور تبدیلیاں حتمی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ صوبائی اراکین اسمبلی کو کئی اہم مراعات اور تحفظات سے محروم کرنے والے قوانین اب سرکاری گزٹ میں شامل ہو کر نافذ العمل ہو چکے ہیں۔
آرڈیننسز کی تفصیلات اور اختیارات میں تبدیلی
منظور کردہ پانچ آرڈیننسز میں خیبر پختونخوا سپیشل انیشیٹوز آرڈیننس 2026 شامل ہے جو مخصوص اضلاع کے لیے جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سپیشل انیشیٹوز آرڈیننس 2026 بھی منظور کیا گیا جو مخصوص اضلاع کے علاوہ صوبے کے دیگر حصوں کے لیے نافذ ہوگا۔ صوبائی اراکین اسمبلی کی حفاظتی حراست کے خلاف تحفظ ختم کرنے اور ان کی مراعات میں کمی لانے والا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی اختیارات ترمیمی آرڈیننس 2026 بھی اس فہرست کا حصہ ہے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
اسی طرح خیبر پختونخوا سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس 2026 اور خیبر پختونخوا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی تنخواہوں الائونسز اور مراعات آرڈیننس 2026 کو بھی منظوری ملی ہے۔ ان قوانین کے تحت ایگزیکٹو کمیٹیوں کو وسیع اختیارات حاصل ہو گئے ہیں تاکہ وہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کر سکیں اور ان کے عمل درآمد کے لیے فوجی فارمیشنز کی سفارش کر سکیں۔
ایمرجنسی کے دوران قیام اور ایگزیکٹو کمیٹیوں کا کردار
یہ نئی قانون سازی صوبے میں 11 اکتوبر کو ایمرجنسی کے نفاذ اور اس کے بعد ایریا ریپریزنٹیٹو اینڈ ڈویلپمنٹ کونسل کے قیام کے فوراً بعد سامنے آئی۔ اس نئے ادارے کا مقصد 12 اضلاع کی نگرانی کرنا ہے جن میں سابقہ قبائلی اضلاع بھی شامل ہیں جہاں حکام کے مطابق سنگین سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں۔
دو آرڈیننسز ان مخصوص اضلاع اور صوبے کے باقی اضلاع میں خصوصی منصوبوں کے لیے الگ الگ قانونی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کے تحت منصوبوں کی منصوبہ بندی، منظوری، عمل درآمد اور نگرانی خصوصی طور پر تشکیل دی گئی ایگزیکٹو کمیٹیوں کے ماتحت ہوگی۔ یہ اقدامات صوبائی انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کے لیے کیے گئے ہیں۔
تعلیم اور تحقیق سے متعلق 12 اہم بلوں کی منظوری
صدر مملکت نے مختلف شعبوں سے متعلق 12 بلوں کی بھی منظوری دے دی ہے جو اعلیٰ تعلیم، تعلیمی اداروں، سائنسی تحقیق، ثقافت، مذہبی امور اور سیاحت سے متعلق قوانین میں ترمیم کرتے ہیں۔ ان بلوں میں آرکائیول میٹیریل تحفظ اور برآمدات پر کنٹرول ترمیمی بل 2026، پاکستان سٹڈی سینٹرز ترمیمی بل 2026، اور ایریا آف سٹڈی سینٹرز ترمیمی بل شامل ہیں۔
اس کے علاوہ سینٹرز آف ایکسی لینس ترمیمی بل، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل 2026، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2026 بھی منظور کر لیے گئے۔ نیشنل کالج آف آرٹس انسٹی ٹیوٹ ترمیمی بل 2026 اور نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ترمیمی بل 2026 کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔
تعلیمی اداروں اور سائنسی اداروں کے نئے بل
منظور کردہ دیگر اہم بلوں میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ترمیمی بل 2026، این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان ترمیمی بل 2026، اور پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترمیمی بل 2026 شامل ہیں۔ پاکستان ٹورسٹ گائیڈز ترمیمی بل 2026 بھی اس فہرست کا اہم حصہ ہے جو سیاحتی شعبے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔
دوسری جانب صدر مملکت نے لبنان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر جنرل جوزف عون کو خط لکھا ہے۔ خط میں پاکستان نے لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عمل پاکستان کے بیرونی تعلقات اور علاقائی استحکام میں اہم کردار کو ظاہر کرتا ہے۔
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