آصف زرداری کی مفاہمتی حکمت عملی اور نئے صوبوں کی بحث
صدر آصف علی زرداری سندھ میں نئے انتظامی یونٹ کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے سخت موقف کے باوجود مفاہمت کی سیاست جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مسلم لیگ ن کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی حالیہ تقریر کے بعد سیاست میں مفاہمت کے ذریعے اختلافی معاملات کو حل کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹکراؤ کی بجائے بات چیت اور سمجھوتہ سیاسی استحکام کے لیے زیادہ موثر ہے۔ پیپلز پارٹی نے کئی دہائیوں سے اسی حکمت عملی کو اپنایا ہے جس کے تحت وہ سندھ میں مسلسل حکومت قائم رکھے ہوئے ہے اور وفاقی سطح پر بھی ایک اہم اسٹیک ہولڈر کے طور پر کام کر رہی ہے۔
مفاہمتی سیاست کا تاریخی پس منظر
آصف زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے 2008ء کے بعد سے اقتدار کی سیاست کو مضبوط بنایا ہے۔ انھوں نے ہمیشہ یہ نقطہ نظر اپنایا ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے اور فائدہ صرف مخالف قوتیں اٹھاتی ہیں۔ مسلم لیگ ن نے بھی اس حکمت عملی کو ہمیشہ سراہا ہے۔ اسی بنیاد پر دونوں جماعتیں اختلافات کے باوجود باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
عملی طور پر پیپلز پارٹی کی طاقت کا دائرہ کار وسیع ہے۔ ان کی براہ راست حکومت دو صوبوں پر قائم ہے۔ دو دیگر صوبوں کے گورنر بھی ان کے اتحادی ہیں۔ گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے۔ چیئرمین سینیٹ اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ ان کے معاملات بھی بہتر چل رہے ہیں۔ یہ تمام حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست نے پارٹی کو سیاسی طاقت دینے میں کامیاب رہا ہے۔
نئے صوبوں کے حوالے سے سخت موقف
تاہم نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹ کی بحث شروع ہونے کے بعد صورتحال بدل گئی ہے۔ 28 ویں ترمیم کے تحت اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ پیپرز پارٹی نے اس حوالے سے سخت گیر موقف اپنایا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ وہ نئے صوبوں کی تشکیل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن دونوں نئے صوبوں کے حامی نہیں ہیں۔ لیکن مسلم لیگ ن کا موقف واضح نہیں ہے۔ دوسری طرف پیپرز پارٹی کا موقف دو ٹوک ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا دونوں جماعتیں اس معاملے پر یکساں رائے رکھتی ہیں یا ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہوں گی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس سندھ کی مقامی سیاست کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔
سندھ کی مقامی سیاست اور داخلی دباؤ
بلاول بھٹو جانتے ہیں کہ سندھ میں ان کی جماعت کی پوزیشن حساس ہے۔ اگر وہ سندھ کی تقسیم یا نئے انتظامی یونٹ پر ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوتے تو انہیں اپنی ہی جماعت کے خلاف شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال انتخابی سطح کی سیاست کو کمزور کر سکتی ہے۔
پچھلے کچھ عرصے میں پنجاب میں نئی نہروں کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کو سخت پوزیشن لینا پڑی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ منصوبہ ختم ہو گیا تھا۔ اب نئے صوبوں کے معاملے میں بھی یہی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے حلقے اسے مقتدرہ کے ساتھ تعلقات کے خراب ہونے کی علامت سمجھ رہے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ موخر کر دیا جائے تو بلاول بھٹو کے لہجے میں نرمی آ سکتی ہے۔
آئندہ سیاسی راستہ اور مستقبل کی حکمت عملی
2022 سے 2026 تک پارٹی میں خاموشی رہنے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر آج تک حکومت نے جو کام کیا ہے تو پیپلز پارٹی اس میں برابر کی حصہ دار ہے۔ اس لیے بلاول بھٹو کا جارحانہ رویہ جمہوریت اور آئین کی جنگ سے زیادہ سندھ کے دباؤ کا جواب ہے۔ سیاسی پنڈت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ موقف سندھی ردعمل سے بچنے کے لیے ہے۔
دوسری جانب صدر آصف علی زرداری معاملے کو بڑی حکمت سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلم لیگ ن ویسے نہیں کھڑی ہوگی جیسے چاہتے ہیں۔ وہ اس جماعت کی سیاسی مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ کسی بڑی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں آصف زرداری نے کہا کہ دونوں جماعتوں نے اب تک باہمی مشاورت سے فیصلے کیے ہیں۔ وہ مستقبل میں بھی مل کر چلیں گے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics