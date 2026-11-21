آصف علی زرداری نے 17 آئینی بلوں اور آرڈیننسز کو حتمی شکل دے دی
صدر مملکت آصف علی زرداری نے خیبرپختونخوا کے 5 آرڈیننسز اور 12 وفاقی بلوں کی منظوری دے دی ہے جس میں ایجوکیشن اور قانونی اصلاحات شامل ہیں۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملک کے تعلیمی نظام اور انتظامی ڈھانچے میں اہم ترمیماتی بلوں کی منظوری دے دی ہے۔ صدرِ مملکت نے کل ریکارڈ 17 قانونی دستاویزات کو آئینی حیثیت عطا کی ہے جس میں خیبرپختونخوا کے لیے پانچ خصوصی آرڈیننسز اور 12 وفاقی ترمیماتی بل شامل ہیں۔ یہ اقدامات ملک میں تعلیمی اداروں کی خود مختاری، رجسٹریشن کے نظام اور صوبائی اسمبلی کے اختیارات میں واضح تبدیلی لائیں گے۔
تعلیمی اداروں میں جدید ترمیماتی بلوں کی منظوری
صدر مملکت آصف علی زرداری نے 12 وفاقی ترمیماتی بلوں کی منظوری دیتے ہوئے ملک کی تعلیمی اور ثقافتی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان 12 بلوں میں آٹھ اہم قانونی اقدامات شامل ہیں جن میں آرکائیول میٹیریل (تحفظ اور برآمدات پر کنٹرول) (ترمیمی) بل 2026، پاکستان اسٹڈی سنٹرز (ترمیمی) بل 2026، ایریا آف اسٹڈی سنٹرز (ترمیمی) بل 2026، اور سینٹرز آف ایکسی لینس (ترمیمی) بل 2026 شامل ہیں۔Also readPakistan jumps 17 ranks in UN E-Government Development Index 2026
تعلیمی اصلاحات کے تناظر میں فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن (ترمیمی) بل 2026 اور ہائر ایجوکیشن کمیشن (ترمیمی) بل 2026 کی منظوری دی گئی ہے۔ صدرِ مملکت نے نیشنل کالج آف آرٹس انسٹی ٹیوٹ (ترمیمی) بل 2026 کو بھی آئینی شکل دی ہے جو فنون لطیفہ کی تعلیم کے لیے اہم ہے۔ ان کے علاوہ نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی (ترمیمی) بل 2026 اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی (ترمیمی) بل 2026 کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔
تکنیکی اور سائنسی اداروں کے حوالے سے این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان (ترمیمی) بل 2026، پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (ترمیمی) بل 2026، اور پاکستان ٹورسٹ گائیڈز (ترمیمی) بل 2026 کی منظوری دے کر صدر آصف علی زرداری نے مہارتوں پر مبنی تعلیم اور سیاحت کے شعبے میں بہتری کا اعلان کیا ہے۔
خیبرپختونخوا کے لیے پانچ خصوصی آرڈیننسز کا نفاذ
صوبائی خود مختاری اور انتظامی اصلاحات کے تناظر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے خیبرپختونخوا کے پانچ اہم آرڈیننسز کی منظوری دی ہے۔ ان پانچ آرڈیننسز میں خیبرپختونخوا اسپیشل انیشیٹوز آرڈیننس 2026 (مخصوص اضلاع) اور خیبرپختونخوا اسپیشل انیشیٹوز آرڈیننس 2026 (مخصوص اضلاع کے علاوہ) شامل ہیں جو صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔
صوبائی قانون ساز ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے خیبرپختونخوا صوبائی اسمبلی (اختیارات، استثنیٰ اور مراعات) (ترمیمی) آرڈیننس 2026 منظور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبرپختونخوا سوسائٹیز (رجسٹریشن) (ترمیمی) آرڈیننس 2026 کی منظوری دے کر غیر منافع بخش اداروں اور سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے عمل میں سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔
صوبائی قانون ساز ادارے کے افسران کی مالی مراعات میں تبدیلی کے لیے خیبرپختونخوا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر (تنخواہوں، الاؤنسز اور مراعات) آرڈیننس 2026 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ تمام آئینی اقدامات صوبائی اور وفاقی سطح پر قانونی ڈھانچے کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔
قومی اداروں میں ساختی اور انتظامی تبدیلیاں
نئے منظور شدہ قوانین کے تحت پاکستان میں موجودہ مختلف قومی اداروں کی ساخت اور انتظامی اختیارات میں واضح تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے بلوں کی منظوری سے طلباء اور اداروں کے درمیان تعلیمی نظام میں بہتری متوقع ہے۔ نیشنل کالج آف آرٹس اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے لیے نئے بلوں نے ان اداروں کو جدید انتظامی ڈھانچے میں ڈھالنے کا راستہ ہموار کیا ہے۔
تکنیکی تعلیم اور سائنس کے شعبے کے لیے این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان اور پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بلوں کا نفاذ معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے اہم قدم ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹورسٹ گائیڈز کے بل کی منظوری سے سیاحتی رہنماؤں کے پیشہ ورانہ معیار میں اضافہ ہو سکتا ہے جو ملک کی سیاحتی صنعت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
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