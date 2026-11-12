آصف محمود کی جائیدادوں میں تضاد، احتساب اداروں کی تفتیش
فصیل مینیٹر آصف محمود کی جائیدادوں میں بڑے پیمانے پر تضامات سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد پر ان کے خلاف دھوکہ دہی اور کرپشن کے کیسز درج کیے گئے ہیں۔
پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اور جمیعت علمائے اسلام ف کے امیر مولانا فضل الرحمان کے فرزند آصف محمود کے نام رجسٹرڈ املاک اور ان کی سرکاری مالیاتی رپورٹس کے درمیان سنگین تضامات سامنے آئے ہیں۔ یہ انکشاف جمعرات کی تاریخ کو ٹی وی چینل 24 نیوز ایچ ڈی کے ذریعے میڈیا پر پیش کیا گیا، جس کے مطابق ان کے پاس موجود ہائی ویلیو ریئل اسٹیٹ کی تفصیلات ان کی ڈیکلئیرڈ آمدنی سے کافی مختلف ہیں۔
مالیاتی رپورٹس میں واضح تضامات
آفیشل دستاویزات اور متعلقہ اتھارٹیز کے پاس جمع کروائے گئے شکایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آصف محمود کی سرکاری مالیاتی فائلنگ اور اسلام آباد میں ان کی ملکیتی جائیدادوں کے تخمینہ شدہ مالیت کے درمیان شدید فرق موجود ہے۔ یہ تضامات ان کے خلاف بھاری کرپشن اور اختیار کے غلط استعمال کی تحقیقات کا باعث بنے ہیں جو کہ پاکستانی اینٹی کرپشن ایجنسیاں انجام دے رہی ہیں۔Also readAlan Walker puts a global spin on Pakistani hit 'Alfaaz'
خفیہ آمدنی اور چھپی ہوئی تفصیلات
آفیشل ذرائع کے مطابق آصف محمود نے انکم ٹیکس ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں حقائق کو جان بوجھ کر چھپایا۔ انہوں نے اپنی فائلنگ میں خود کو سولڈ ملازم کے طور پر ظاہر کیا، تاہم انہوں نے نہ تو اپنی ادارے کی تفصیلات درج کیں، نہ ہی ایپوائنٹمنٹ لیٹر یا سلری سلپ کی کوئی تصدیق پیش کی۔ یہ اقدام ان کی مالیاتی شفافیت پر سوالات کھڑا کرتا ہے۔
ملتان کی جائیدادوں کا گنا ہوا قدر
فارم بی میں آصف محمود نے ملتان میں دو جائیدادوں کا دعویٰ کیا تھا، جن کی ظاہری مالیت 27 لاکھ اور 25 لاکھ روپے درج کی گئی تھی۔ تاہم، ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں انہی جائیدادوں کی قدر بالترتیب 55 لاکھ روپے اور 77 لاکھ روپے درج کی گئی۔ یہ مالی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ میں جائیدادوں کی قدر میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ ایک سنگین معاملہ ہے۔
غیر منقولہ اثاثوں اور ادائیگیوں پر شکوک
اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ آصف محمود نے نعمت حیدر گورمانی کو 30 لاکھ روپے کی ادائیگی کی تھی، لیکن انہوں نے اس رقم کو کس ہیڈ کے تحت خرچ کیا، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اسلام آباد کے جی سی میں واقع تین گھروں اور ملینز روپے کی مالیت والی گاڑیوں کے بارے میں انہوں نے کیوں خاموشی برتی؟
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