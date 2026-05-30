آفرات مینہس ڈیبیو پر 5 وکٹیں لے کر تاریخ بناتے ہیں

پاکستان کے باؤلر آفرات مینہس نے ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کیں، یہ کارکردگی ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستان ی باؤلر بناتے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک روزہ سیریز میں پاکستان نے 45 اوورز میں آسٹریلیا کو 200 رنز پر آؤٹ کر دیا، جس سے پاکستان کو 201 رنز کی ٹارگٹ حاصل ہوئی۔ آفرات مینہس کا ریکارڈ بریکنگ اسپیل 42 سالوں کا ایک ریکارڈ توڑتا ہے۔ پاکستان کے لیے پہلے ڈیبیو پر 4 وکٹیں لینے والا باؤلر زکیر خان تھا، جس نے 1984ء میں نیوزی لینڈ کے خلاف 4 وکٹیں 19 رنز کے عوض حاصل کیں تھیں۔ آسٹریلیا کے اننگز کو متیو رینشا نے 61 اور متیو شاٹ نے 55 کے سکور کے ساتھ اسکور کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ڈھانچے کو مضبوط ٹوٹل تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ پاکستان کے لیے، Abrar Ahmed نے دو وکٹیں لیں، جبکہ شاہین شاہ افریدی، Salman Agha اور Haris Rauf نے ایک وکٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ ڈالا۔ 201 رنز کی ٹارگٹ کے لیے، پاکستان کو مینہاس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے باقی میچ میں فتح حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے، پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ سیریز کے پہلے میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے کپتان شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ یہ موقع خاص ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی 1000ویں ایک روزہ میچ کھیل نے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ "یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، ہم اس میچ میں مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔.
