آل انڈیا سنی ایسوسی ایشن کا نیٹ فلکس سیریز پر پابندی کا مطالبہ
آل انڈیا سنی ایسوسی ایشن نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر نیٹ فلکس سیریز جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی نمائش پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔
آل انڈیا سنی ایسوسی ایشن نے بھارت ی وزیراعظم نریندر مودی کو باضابطہ خط لکھ کر نیٹ فلکس سیریز جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی بھارت میں نمائش پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریز اس وقت شدید تنازعے کا شکار ہے جس کے تحت مختلف گروہ اس کی نمائش کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ سیریز کی عالمی سطح پر مقبولیت اور پاکستان کی پہلی نیٹ فلکس اوریجنل سیریز ہونے کی وجہ سے اس پر بڑی توجہ مرکوز ہے۔
سیریز کی ریلیز میں رکاوٹوں کا پس منظر
یہ سیریز فرحت اشتیاق کی تحریر کردہ اور مومنہ درید کی ہدایت کاری میں بنائی گئی ہے جس میں معروف فنکاروں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ نیٹ فلکس کا جنوبی ایشیائی ہیڈکوارٹر بھارت میں واقع ہے جس کی وجہ سے ابتدا میں سیریز کی ریلیز میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت میں اس کی نمائش کے حوالے سے ایک سال سے زائد عرصے تک رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔Also readPakistan Gold & Silver Prices Drop Sharply
تاہم بعد ازاں نیٹ فلکس کے مشرق وسطیٰ کے دفتر کے ذریعے اس کی ریلیز ممکن بنائی گئی۔ پاکستانی ناظرین اس ڈرامے کی تائید کرتے ہیں جبکہ بھارتی صارفین اس پر تنقید کا شکار ہیں۔ سیریز کے مداح اس کی ریلیز کے منتظر تھے لیکن سیاسی اور سماجی دباؤ کی وجہ سے اس کے سفر میں دشواریاں آئیں۔
تنقید اور متبادل نظریات کا تقابلی جائزہ
اس مطالبے پر پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے بھی ٹوئٹر اور دیگر پلیٹ فارمز پر تنقید اور طنزیہ تبصرے کیے۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین کے ایک حلقے نے سوال اٹھایا کہ ایک رومانوی کہانی پر مبنی ڈرامے کی نمائش روکنے کی ضرورت کیوں پیش آرہی ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے بجائے بھارتی فلم اور ڈراما انڈسٹری کو اپنے منصوبوں کا معیار اور دائرہ کار بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔
ایک بھارتی صارف نے واضح سوال کیا کہ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ مقابلے تقریباً ہر دوسرے ماہ منعقد ہوتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان سے بھارتی کرکٹ بورڈ کو آمدنی ہوتی ہے، وہاں پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ دوسرے صارفین کا موقف ہے کہ پاکستان میں بھی بھارت مخالف فلمیں ریلیز ہوتی رہتی ہیں لیکن زیر بحث سیریز تو بھارت مخالف بھی نہیں ہے۔
اداکار عمیر رانا نے بھی اس معاملے پر ایک مزاحیہ GIF کے ذریعے اپنا ردعمل دیا۔ اس تنازعے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلوں اور میڈیا کی آزادی پر بھی بحث ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے تنازعات سے قبل سماجی ہم آہنگی برقرار رکھنا زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
مستقبل کا امکانات اور ذمہ دارانہ اقدامات
آل انڈیا سنی ایسوسی ایشن کا یہ مطالبہ اب بھارتی حکام کے سامنے ہے اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نیٹ فلکس کے مشرق وسطیٰ کے ذریعے ریلیز کی گئی سیریز اب بھارتی ناظرین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومتی سطح پر کسی بھی فیصلے کے انتظار کے باوجود عوامی سطح پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔
اس سیریز کی کامیابی نے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو عالمی منڈی میں ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر پاکستانی مواد کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ مستقبل میں ایسی کوششیں جاری رہنے کی توقع ہے جس کے تحت مزید پاکستانی سیریزز عالمی سطح پر پیش کی جائیں گی۔
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