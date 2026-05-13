آمریکا اپنے صدر اور جیفری ایپسٹین کے درمیان تعلقات کو شیئر کرنے کے لیے دستاویزات عوامی نمائش میں پیش کرتا ہے

ان تمام دستاویزات کو تنظیم نے 3 ہزار 437 جلدوں میں مرتب کرکے شیلفوں پر رکھ دیا ہے۔ اس نمائش کو نیویارک کے علاقے ٹرائ بیکا میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ نمائش آن لائن رجسٹریشن کے بعد آن لائن آئے خاص لوگوں کو محدود رسائی دی جا رہی ہے۔ عوامی نمائش کے لیے پیش کی گئی تمام دستاویزات کی مجموعی تعداد تقریباً 35 لاکھ صفحات پر مشتمل ہے۔
ان تمام دستاویزات کی مجموعی تعداد تقریباً 35 لاکھ صفحات پر مشتمل ہیں۔ تنظیم کی ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ جب سچ کو ان کے سامنے پرنٹ کرکے رکھا جائے تو اس کا انکار کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ 2019 میں کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے وفاقی تحویل میں جیفری ایپسٹین ہلاک ہوگیا۔ اس منصوبے کے منتظم ڈیوڈ گیریٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ان فائلز کے اجرا کے طریقہ کار پر عوامی ردعمل سامنے آنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ اور ایپسٹین کے تعلقات کو چھپانے کی کوشش کی گئی.
