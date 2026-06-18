سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں مختلف ممالک کے سربراہوں کی جانب سے ایک لطیف گفتگو کی گئی جس میں وہ پینسلوں کے بارے میں بات کی گئی۔ یہ گفتگو عالمی سطح پر سول ملازمین اور پبلک نمائندوں کے درمیان ہوئی اور اس میں مختلف ممالک کے سربرا嬴وں نے اپنے Variousاقدامات کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے 사회적인 مسئلوں کو حل کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر پاکستان کے وزیراعظم شاہباز شریف نے بھی اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے مل کر کام کریں اور عوام کو ضروری معلومات میسر ہوں۔
اردو میں مزید: یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ عالمی سطح پر طاقتور ممالک کے سربراہوں کی جانب سے اتنا اہم معاملہ پر گفتگو ہوئی ہے جب کہ پاکستان اور پوپی清楚地 کے علاوہ دوسرے ممالک کی طرف سے بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ عالمی سطح پر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں وہ پینسلوں گئی ہے کہ مختلف ممالک کے سربراہ آپس میں لطیف باتوں میں مشغول ہیں۔ آپریشنل طور پر یہ خبر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی سطح پر سول ملازمین اور پبلک نمائندوں کی طرف سے مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے تاکہ تمام ممالک میں س judicial دستاویزات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے وزیراعظم شاہباز شریف کے ساتھ بھی اس说法 کی موافق ہونا چاہیے کہ پاکستان میں电力 related مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف瘾 ہونے والے اقدامات کے بارے میں معلومات میسر ہوں۔ آخری طور پر یہ خبر اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی سطح پر مختلف ممالک کے سربرا Juillet новини ملزوم طور پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کی معلومات سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے عوام کی طرف بھی رسائی پاتی ہیں، جس سے عوام میں بھی اثر پڑتا ہے تا کہ وہ اپنے عہدے داروں سے ان کے مصالحتوں کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں.
اردو میں مزید: یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ عالمی سطح پر طاقتور ممالک کے سربراہوں کی جانب سے اتنا اہم معاملہ پر گفتگو ہوئی ہے جب کہ پاکستان اور پوپی清楚地 کے علاوہ دوسرے ممالک کی طرف سے بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ عالمی سطح پر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں وہ پینسلوں گئی ہے کہ مختلف ممالک کے سربراہ آپس میں لطیف باتوں میں مشغول ہیں۔ آپریشنل طور پر یہ خبر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی سطح پر سول ملازمین اور پبلک نمائندوں کی طرف سے مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے تاکہ تمام ممالک میں س judicial دستاویزات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے وزیراعظم شاہباز شریف کے ساتھ بھی اس说法 کی موافق ہونا چاہیے کہ پاکستان میں电力 related مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف瘾 ہونے والے اقدامات کے بارے میں معلومات میسر ہوں۔ آخری طور پر یہ خبر اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی سطح پر مختلف ممالک کے سربرا Juillet новини ملزوم طور پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کی معلومات سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے عوام کی طرف بھی رسائی پاتی ہیں، جس سے عوام میں بھی اثر پڑتا ہے تا کہ وہ اپنے عہدے داروں سے ان کے مصالحتوں کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں
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