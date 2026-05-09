آپریشن بنیان مرصوص اور معرکہ حق کی کامیابی کے جشن ملک بھر میں جوش و خروش سے منائے گئے

پاکستان بھر میں 8 مئی 2025 کی فتح کی مناسبت سے مختلف شہروں میں ریلیاں، سیمینارز اور آتش بازی کے پروگرام منعقد ہوئے جن میں شہریوں نے افواج پاکستان کی شجاعت کو سلام پیش کیا۔
ملک بھر میں آپریشن بنیان مرصوص اور معرکہ حق کی عظیم کامیابیوں کو منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئیں اور شہریوں نے جوش و خروش کے ساتھ مختلف تقاریب کا اہتمام کیا۔ 8 مئی 2025 کو دشمن کی جانب سے پاکستان پر کی جانے والی غیر ضروری اور بلاجواز جارحیت کا جواب پاکستانی افواج نے ایسی بھرپور طریقے سے دیا کہ دشمن کو اپنی اوقات یاد آگئی۔ اس دفاعی کارروائی کو آپریشن بنیان مرصوص کا نام دیا گیا جس نے نہ صرف دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ معرکہ حق محض ایک فوجی کامیابی نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب قوم اور فوج ایک پیج پر ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس تاریخی کامیابی نے پاکستانی قوم کے اعتماد میں اضافہ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور مستحکم علاقائی قوت ہے جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اس موقع پر ملک کے کونے کونے میں ریلیاں، سیمینارز، شمع روشن کرنے کی تقریبات اور خصوصی دعائیہ نشستوں کا انعقاد کیا گیا تاکہ شہدا کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے اور زندہ جوانوں کی بہادری کو سراہا جائے۔ دفاعی صلاحیتوں کے جشن اور افواج پاکستان کی شاندار کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کی قیادت میں ایک پرجوش سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریلی میں نوجوانوں، طلباء اور عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جس نے سڑکوں کو حب الوطنی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ شرکاء کے چہروں پر فتح کی خوشی اور آنکھوں میں اپنے ملک کے لیے محبت صاف جھلک رہی تھی۔ ریلی کے دوران شرکاء نے آپریشن بنیان مرصوص کے حق میں بھرپور نعرے لگائے اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت کو سلام پیش کیا۔ اس ریلی کا مقصد نہ صرف فتح کا جشن منانا تھا بلکہ نئی نسل کو یہ بتانا تھا کہ ملک کی آزادی اور سلامتی کے لیے ہماری افواج کس طرح دن رات جاگتی ہیں تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ شہریوں نے اس موقع پر یہ عزم کیا کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے۔ علاوہ ازیں، آپریشن معرکہ حق کی کامیابی کی ایک سالہ تکمیل پر میونسپل کمیٹی میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر حماد حمید، ڈی ایس پی نصر اللہ بخت اور سی او چوہدری محمد ندیم نے خصوصی شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران پورا ماحول پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ میونسپل کمیٹی کے دفتر میں شہریوں کا تجمعر تھا جو نہ صرف اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے تھے بلکہ آسمان کو رنگین کرنے والی آتش بازی کا نظارہ کرنے کے لیے بھی پرجوش تھے۔ دوسری جانب ننکانہ صاحب کے علامہ اقبال پارک میں ایک رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی جہاں شہریوں نے پاک فوج کے نام خصوصی خراج تحسین پیش کیا۔ اس تقریب میں ایک شاندار میوزیکل کنسرت کا اہتمام کیا گیا جس نے شرکاء کے دل جیت لیے اور آسمان پر چھائی رنگین آتش بازی نے جشن کی رونق کو مزید بڑھا دیا۔ اس موقع پر قومی اتحاد اور فتح کی خوشی میں ایک بڑا کیک بھی کاٹا گیا جس میں خواتین، بچوں اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جوہراباد کے کشمیر پارک میں بھی معرکہ حق کی کامیابی کی جشن تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین اور ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے بطور خاص مہمان شرکت کی۔ اس تقریب میں بھی رنگین آتش بازی کے ذریعے آسمان کو منور کیا گیا اور ایک خصوصی موسیقی کے پروگرام نے شرکاء کو مسحور کر دیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور پاک فوج کی مزید کامیابیوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہریوں نے اس بات پر زور دیا کہ آپریشن بنیان مرصوص نے دشمن کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو اسی طرح ناکام بنایا جائے گا۔ یہ تمام تقریبات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستانی قوم اپنی افواج سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور ان کی ہر کامیابی کو اپنی ذاتی جیت سمجھتی ہے۔ اس فتح نے نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنایا بلکہ ملک کے اندرونی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ایک سازگار ماحول بھی فراہم کیا ہے، جس سے پاکستان مستقبل میں مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا.
