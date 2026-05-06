آپریشن بنیان المرصوص: بھارتی تکبر کی شکست اور پاک فضائیہ کی عظیم فتح

7 مئی 2025 کو بھارت کے جارحانہ حملے کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور 8 طیارے گرا کر دنیا کو اپنی طاقت دکھائی۔
پاکستان کی تاریخ میں 7 مئی کا دن ایک ایسی عظیم اور ناقابل فراموش فتح کی یاد دلاتا ہے جس نے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور پوری دنیا کو پاکستان کی ناقابل تسخیر دفاعی صلاحیت وں سے واقف کرایا۔ آپریشن بنیان المرصوص ، جسے معرکہ حق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کی پہلی سالگرہ کے موقع پر آج پوری قوم انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ جشن منا رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بھارت نے 7 مئی 2025 کو اپنی مذموم سازشوں اور ناپاک ارادوں کے تحت پاکستان کی پاک سرزمین پر بلاوجہ حملہ کیا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی قوم سے ٹکرا رہا ہے جو اپنی آزادی اور بقا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی بے مثال صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ایک ہی دن میں مجموعی طور پر آٹھ بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، جن میں بھارت کے ناز تین جدید ترین رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ اس اچانک اور بھرپور کارروائی نے نہ صرف بھارتی فوج کی ہمت توڑ دی بلکہ نریندر مودی کی حکومت کو بھی شدید صدمہ پہنچایا، جس کے نتیجے میں انہیں ذلت کا گھونٹ پینا پڑا۔ بھارتی انتظامیہ نے اپنی اس عبرتناک تباہی کو دنیا سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے ٹھوس شواہد اور دستاویزی ثبوت پیش کر کے حقیقت کو بے نقاب کیا، جس پر پوری قوم نے اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس تاریخی موقع پر اپنے خصوصی بیان میں واضح کیا کہ معرکہ حق کی یہ عظیم فتح بھارت کے لیے ایک واضح، دو ٹوک اور فیصلہ کن پیغام ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت یں اور قومی یکجہتی کسی بھی بیرونی مداخلت کو رد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ صرف ایک فوجی کامیابی یا تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی لکیر ہے جو مستقل طور پر کھینچی جا چکی ہے، جس کے بعد کوئی بھی دشمن پاکستان کی حدود کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید زور دے کر کہا کہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی مہم جوئی یا جارحیت کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت، شدید اور فیصلہ کن ہوگا، کیونکہ پاکستان اب کسی بھی قسم کی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رکھتا اور کسی بھی جارحیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ یہ فتح اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جب ریاست کے ادارے، مسلح افواج اور پوری قوم ایک پیج پر ہوں تو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی اور نہ ہی ان کے عزم و حوصلے کو کم کر سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک احمد خان نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران اس تاریخی کامیابی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں پاکستان کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار اور مقام میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن نے نہ صرف دشمن کے تکبر کو کچل دیا بلکہ پاکستانی قوم کی بے مثال اتحاد، ہم آہنگی اور حب الوطنی کو بھی ثابت کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب دنیا پاکستان کی اصل فوجی صلاحیتوں کو تسلیم کر چکی ہے اور یہ کامیابی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ اس عظیم معرکے کے دوران وطن کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو بھی یاد کیا گیا، جن میں لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی نماز جنازہ روالپنڈی میں مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے جوان اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ دنیا میڈیا گروپ نے بھی اس عظیم کامیابی پر پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے قومی غیرت کی جیت قرار دیا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امن ہمارا مقصد ہے لیکن دفاع ہماری پہلی ترجیح ہے اور ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں.
پاکستان کی تاریخ میں 7 مئی کا دن ایک ایسی عظیم اور ناقابل فراموش فتح کی یاد دلاتا ہے جس نے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور پوری دنیا کو پاکستان کی ناقابل تسخیر دفاعی صلاحیتوں سے واقف کرایا۔ آپریشن بنیان المرصوص، جسے معرکہ حق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کی پہلی سالگرہ کے موقع پر آج پوری قوم انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ جشن منا رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بھارت نے 7 مئی 2025 کو اپنی مذموم سازشوں اور ناپاک ارادوں کے تحت پاکستان کی پاک سرزمین پر بلاوجہ حملہ کیا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی قوم سے ٹکرا رہا ہے جو اپنی آزادی اور بقا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی بے مثال صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ایک ہی دن میں مجموعی طور پر آٹھ بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، جن میں بھارت کے ناز تین جدید ترین رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ اس اچانک اور بھرپور کارروائی نے نہ صرف بھارتی فوج کی ہمت توڑ دی بلکہ نریندر مودی کی حکومت کو بھی شدید صدمہ پہنچایا، جس کے نتیجے میں انہیں ذلت کا گھونٹ پینا پڑا۔ بھارتی انتظامیہ نے اپنی اس عبرتناک تباہی کو دنیا سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے ٹھوس شواہد اور دستاویزی ثبوت پیش کر کے حقیقت کو بے نقاب کیا، جس پر پوری قوم نے اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس تاریخی موقع پر اپنے خصوصی بیان میں واضح کیا کہ معرکہ حق کی یہ عظیم فتح بھارت کے لیے ایک واضح، دو ٹوک اور فیصلہ کن پیغام ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں اور قومی یکجہتی کسی بھی بیرونی مداخلت کو رد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ صرف ایک فوجی کامیابی یا تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی لکیر ہے جو مستقل طور پر کھینچی جا چکی ہے، جس کے بعد کوئی بھی دشمن پاکستان کی حدود کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید زور دے کر کہا کہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی مہم جوئی یا جارحیت کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت، شدید اور فیصلہ کن ہوگا، کیونکہ پاکستان اب کسی بھی قسم کی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رکھتا اور کسی بھی جارحیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ یہ فتح اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جب ریاست کے ادارے، مسلح افواج اور پوری قوم ایک پیج پر ہوں تو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی اور نہ ہی ان کے عزم و حوصلے کو کم کر سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک احمد خان نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران اس تاریخی کامیابی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں پاکستان کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار اور مقام میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن نے نہ صرف دشمن کے تکبر کو کچل دیا بلکہ پاکستانی قوم کی بے مثال اتحاد، ہم آہنگی اور حب الوطنی کو بھی ثابت کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب دنیا پاکستان کی اصل فوجی صلاحیتوں کو تسلیم کر چکی ہے اور یہ کامیابی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ اس عظیم معرکے کے دوران وطن کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو بھی یاد کیا گیا، جن میں لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی نماز جنازہ روالپنڈی میں مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے جوان اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ دنیا میڈیا گروپ نے بھی اس عظیم کامیابی پر پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے قومی غیرت کی جیت قرار دیا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امن ہمارا مقصد ہے لیکن دفاع ہماری پہلی ترجیح ہے اور ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں
آپریشن بنیان المرصوص معرکہ حق پاک فضائیہ بھارتی تکبر دفاعی صلاحیت
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Punjab Assembly session on Friday to approve Punjab Local Government Act 2025Provincial Motor Vehicles Ordinance 2025, Punjab Control of Narcotics Bill 2025.
Read more »
PA session convened on Friday to approve Punjab Local Government Act 2025Provincial Motor Vehicles Ordinance 2025, Punjab Control of Narcotics Bill 2025.
Read more »
قومی اسمبلی: پاکستان نیوی ترمیمی بل اور ایکسپلوسیوز ایکٹ متفقہ طور پر منظورپاکستان نیوی ترمیمی بل 2025ء وزیر دفاع خواجہ آصف نے اور ایکسپلوسیوز ترمیمی بل 2025ء طارق فضل چوہدری نے پیش کیا
Read more »
National Assembly passes Rs 17.57tr budget for fiscal year 2025-26The National Assembly has approved federal budget for the upcoming fiscal year 2025-26, passing the Finance Bill 2025 with a majority vote.
Read more »
2025 East Asia Marine Expo opens in Qingdao West Coast New AreaThe 2025 East Asia Marine Expo opened at Qingdao Cosmopolitan Exposition in the city’s West Coast New Area, serving as a key side event to the 2025 Global Marine Development Forum.
Read more »
Behbood savings certificates profit rates for December 2025 announcedThe profit rates were last revised in November 2025 and remain unchanged for December 2025.
Read more »