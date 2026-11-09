آکسفرڈ یونیورسٹی کا میوزیم برطانوی استعماری دور میں حاصل کیے گئے 39 ناگلوں کے استخوانیات واپس کر رہا ہے
آکسفرڈ کے پٹ راورز میوزیم نے برطانیہ کے استعماری دور کے دوران جمع کیے گئے 39 ناگلوں کی لاشوں کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام مغربی میوزیمز میں چل رہی بحالی کی تحریک کا حصہ ہے جو انسانی باقیات کی واپسی کو فروغ دے رہی ہے۔
برطانوی شہر آکسفرڈ میں واقع پٹ راورز میوزیم نے ہفتہ کے روز ایک تاریخی تقریب میں بھارت کے مشرقی شمالی علاقہ ناگالینڈ سے تعلق رکھنے والے قبائلیوں کی 39 افراد کی لاشوں یا استخوانیات کو واپس کرنے کا اعلان کیا۔ یہ واقعہ برطانیہ کے استعماری دور کی تاریخی میراث پر دوبارہ غور و فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ تقریب میں ناگالینڈ سے تقریباً تیس رکنی ایک وفد شریک ہوا جو برصغیر کے پہاڑی علاقے سے آیا ہے۔ اس وفد کی قیادت تھیجاو وہی انو کی نے کی جو ایک مقامی قبائلی لیڈر ہیں۔ انہوں نے اس تقریب کو اپنے لوگوں کے لیے انتہائی تاریخی واقعہ قرار دیا ہے۔ اس میوزیم کو 19ویں صدی میں قائم کیا گیا تھا اور یہاں ثقافتی اشیاء کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ تاہم انسانی باقیات کی واپسی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مغربی میوزیم اب ان طریقوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے دوسری ثقافتوں سے اشیاء حاصل کیں۔ آکسفرڈ کے اس میوزیم نے پہلے ہی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے مقامی آبادیوں کو ان کی لاشوں کی واپسی کی ہے۔ میوزیم میں ناگلوں کی ثقافت سے متعلق 6000 سے زائد اشیاء موجود ہیں جو دنیا بھر میں سب سے بڑا مجموعہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر انسانوں کے استخوانیات خاص طور پر خروٹیاں واپس کی جا رہی ہیں۔ میوزیم نے 2020 تک انسانی باقیات کو نمائش سے ہٹا دیا تھا جو کہ دیگر میوزیمز کے مقابلے میں بہت بعد کی بات ہے۔ اب بھی تقریباً 2700 باقیات محفوظ جگہوں پر موجود ہیں۔ میوزیم کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اشیاء ایسے دور میں جمع کی گئیں جب اخلاقیات اور سوچ کا نظام مختلف تھا۔ اس وقت کے دور میں انسانی باقیات حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ناگلوں کے قبائلی رہنماؤں نے مل کر ان لاشوں کو دفنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ایک مشترکہ مزار پر انہیں سپرد خاک کریں گے۔ اس عمل میں چھ سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ میوزیم کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا۔ ناگلوں کی باقیات 1910 سے 1940 کے درمیان آکسفرڈ لائی گئیں۔ زیادہ تر انہیں دو استعماری انتظامیہ نے جمع کیا تھا جو کہ ماہرِ انسانیات تھے۔ تاہم میوزیم کے مطابق یہ اشیاء اکثر سزا دینے والی فوجی مہمات کے دوران ضبط کی گئیں نہ کہ کسی نے انہیں freely دیے تھے۔ قبائلی لیڈر نے کہا کہ ان لاشوں کو لینے کے طریقے پر شکوک و شبہات ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کوئی بھی اپنے باپ یا دادا کی لاش کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا۔.
برطانوی شہر آکسفرڈ میں واقع پٹ راورز میوزیم نے ہفتہ کے روز ایک تاریخی تقریب میں بھارت کے مشرقی شمالی علاقہ ناگالینڈ سے تعلق رکھنے والے قبائلیوں کی 39 افراد کی لاشوں یا استخوانیات کو واپس کرنے کا اعلان کیا۔ یہ واقعہ برطانیہ کے استعماری دور کی تاریخی میراث پر دوبارہ غور و فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ تقریب میں ناگالینڈ سے تقریباً تیس رکنی ایک وفد شریک ہوا جو برصغیر کے پہاڑی علاقے سے آیا ہے۔ اس وفد کی قیادت تھیجاو وہی انو کی نے کی جو ایک مقامی قبائلی لیڈر ہیں۔ انہوں نے اس تقریب کو اپنے لوگوں کے لیے انتہائی تاریخی واقعہ قرار دیا ہے۔ اس میوزیم کو 19ویں صدی میں قائم کیا گیا تھا اور یہاں ثقافتی اشیاء کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ تاہم انسانی باقیات کی واپسی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مغربی میوزیم اب ان طریقوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے دوسری ثقافتوں سے اشیاء حاصل کیں۔ آکسفرڈ کے اس میوزیم نے پہلے ہی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے مقامی آبادیوں کو ان کی لاشوں کی واپسی کی ہے۔ میوزیم میں ناگلوں کی ثقافت سے متعلق 6000 سے زائد اشیاء موجود ہیں جو دنیا بھر میں سب سے بڑا مجموعہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر انسانوں کے استخوانیات خاص طور پر خروٹیاں واپس کی جا رہی ہیں۔ میوزیم نے 2020 تک انسانی باقیات کو نمائش سے ہٹا دیا تھا جو کہ دیگر میوزیمز کے مقابلے میں بہت بعد کی بات ہے۔ اب بھی تقریباً 2700 باقیات محفوظ جگہوں پر موجود ہیں۔ میوزیم کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اشیاء ایسے دور میں جمع کی گئیں جب اخلاقیات اور سوچ کا نظام مختلف تھا۔ اس وقت کے دور میں انسانی باقیات حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ناگلوں کے قبائلی رہنماؤں نے مل کر ان لاشوں کو دفنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ایک مشترکہ مزار پر انہیں سپرد خاک کریں گے۔ اس عمل میں چھ سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ میوزیم کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا۔ ناگلوں کی باقیات 1910 سے 1940 کے درمیان آکسفرڈ لائی گئیں۔ زیادہ تر انہیں دو استعماری انتظامیہ نے جمع کیا تھا جو کہ ماہرِ انسانیات تھے۔ تاہم میوزیم کے مطابق یہ اشیاء اکثر سزا دینے والی فوجی مہمات کے دوران ضبط کی گئیں نہ کہ کسی نے انہیں freely دیے تھے۔ قبائلی لیڈر نے کہا کہ ان لاشوں کو لینے کے طریقے پر شکوک و شبہات ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کوئی بھی اپنے باپ یا دادا کی لاش کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا۔
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