اוגرا کی نئی قیمتیں: پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مزید دو روپے کی کمی
اوگرا نے اگلے تین روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے کی کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے بعد یہ 330 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ( اوپرا) نے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے تحت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مزید دو روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس اعلان کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 330 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت کو 360 روپے فی لیٹر پر برقرار رکھا گیا ہے۔
نئی قیمتوں کا نفاذ اور وقت کی حد
اوپرا کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق نئی نرخوں کا اطلاق رات 12 بجے سے شروع ہو کر 16 نومبر کی رات 12 بجے تک نافذ العمل رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی قیمتیں صرف اگلے تین روز کے لیے لاگو ہوں گی۔ اس مدت کے اختتام کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان متوقع ہے۔ یہ کمی قومی پمپوں کے لیے ابھی سے نافذ العمل ہو چکی ہے جس سے صارفین کو فوری ریلیف مل رہا ہے۔Also readKhawaja, Smith tons power Australia to 330-2 in first Test
پیٹرول کی قیمت میں تاریخی کمی کا تجزیہ
گزشتہ چند ہفتوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا ہے۔ 5 نومبر کو جب پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 369 روپے تھی تو اس وقت سے اب تک صارفین کو نمایاں ریلیف مل رہا ہے۔ گزشتہ آٹھ روز کے دوران مجموعی طور پر قیمتوں میں 39 روپے کی بڑی کمی کی گئی ہے جو کہ ایک منفی ریکارڈ ہے۔ اس رفتار کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمی عارضی ہونے کے باوجود عوام کو شدید مالی بوجھ سے نجات دلائی ہے۔
دیزل کی قیمتوں میں تبدیلی نہ ہونا
اوپرا کے نئے نوٹیفکیشن میں پیٹرول کے برعکس ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت کو 360 روپے فی لیٹر پر برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کا اثر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سیکٹر پر مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر سنگین مشینری اور بڑے گاڑیاں ڈیزل پر چلتی ہیں۔ یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتیں پیٹرول کے مقابلے میں مستحکم رہی ہیں۔
اگلے تین روز میں صارفین کی صورتحال
16 نومبر تک نافذ العمل ان نئی قیمتوں کے تحت شہریوں کو فوری ریلیف ملنے کی امید ہے۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت 330 روپے فی لیٹر ہے جو کہ پہلے کی نسبت کافی کم ہے۔ یہ کمی عوام کی آمدنی کے دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے باوجود یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ قیمتیں عارضی ہیں اور اگلے تین روز بعد دوبارہ معائنہ کیا جائے گا۔
اوپرا کا یہ نوٹیفکیشن سرکاری گیس اسٹیشنز اور پرائیویٹ پمپوں دونوں کے لیے لازم العمل ہے۔ اس عمل سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی تاجر ان مقررہ قیمتوں سے اوپر پیٹرول یا ڈیزل نہیں بیچ سکتا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامی پمپوں پر نئے نرخوں کی جانچ پڑتال کریں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کا اضافی چارج نہ ادا کرنا پڑے۔
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