ابdul حفیظ شیخ پر ایک کانستٹیوشن ایونیو اسکینڈل میں الزامات
جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم نے سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو اسلام آباد کے ایک کانستٹیوشن ایونیو پروجیکٹ میں کرپشن کا مجرم قرار دیا ہے۔
جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم (JIT) نے سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو اسلام آباد کے 'وان کانستٹیوشن ایونیو' پروجیکٹ میں بڑی کرپشن کا مجرم قرار دیا ہے۔ ٹیم کی رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ شیخ نے دارالحکومت کی سی ڈی اے کے افسران کے ساتھ مل کر بولی کے عمل میں مداخلت کی اور غیر قانونی فوائد حاصل کیے۔
پروجیکٹ کی نوعیت میں تبدیلی اور نقصان
رپورٹ کے مطابق، 13.5 ایکڑ رقبے والی اس جگہ کی اصل منظوری صرف پانچ ستارہ ہوٹل اور سروسڈ اپارٹمنٹس کے لیے دی گئی تھی۔ تاہم، بعد ازاں اسے رہائشی اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹیم نے پایا کہ 254 اپارٹمنٹس کو غیر قانونی طور پر 99 سالہ ذیلی لیجز کے ذریعے فروخت کیا گیا، جس سے قومی خزانے کو سنگین نقصان پہنچا اور متعلقہ افراد کو غیر معمولی منافع ہوا۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
بولی کے عمل میں غیر قانونی اقدامات
جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم نے بتایا کہ پہلی بولی کو سی ڈی اے بورڈ کی منظوری کے بغیر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نئی شرائط کے تحت دوسری بولی کا انعقاد کیا گیا، جس میں عمارت کی اونچائی، کوریڈ ایریا اور پارکنگ کی سہولیات کے معیارات کو بورڈ کی اجازت کے بغیر نرم کر دیا گیا۔ چار ارکان کے کنسورسیئم نے بولی جیتی لیکن آخری معاہدہ 'بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ' کو دیا گیا، جو کہ فاتح کنسورسیئم کا حصہ نہیں تھا۔
دستاویزات میں جعل سازی اور ملازمین کا کردار
انویسٹی گیشن نے بینک گارنٹی کے تین دن قبل ہی ختم ہونے اور مشترکہ منصوبہ بندی کے دستاویزات میں درج تاریخوں اور دستخطوں میں جعل سازی کے شواہد بھی سامنے لاے۔ دو ارکان کے دستخط جعلی پائے گئے جبکہ ایک گواہ اس وقت بیرون ملک تھا۔ ٹیم نے سابق سی ڈی اے چیئرمین کامران لشکری، ڈاکٹر فیصل اعوان، احضر علی چوہدری، ریٹائرڈ بریگیڈئر نصرت اللہ اور مرحوم رائے نواز خرال کو بھی اس سازش میں شامل قرار دیا ہے۔
نیب کو فوری کارروائی اور متاثرین کی بحالی
جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم نے قومی احتساب بیورو (NAB) کو ہدایت کی ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر عدالت میں حوالگی دائر کرے۔ رپورٹ میں اصلی خریداروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے اصل سرمایہ کاری واپس کرنے اور کیبور (KIBOR) کی بنیاد پر سود یا افراط زر کے مساوی معاوضے دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
سی ڈی اے اصلاحات اور مستقبل کے اقدامات
ٹیم نے سی ڈی اے آرڈیننس میں مکمل اصلاحات، آزاد میسٹر پلان کمیشن کی تشکیل اور آفیشل ریکارڈ کو ڈیجیٹل بنانے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ، املاک انتظام اور بلڈنگ کنٹرول کے محکموں میں افسران کی دو سالہRotation اور نیلامیوں میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 1 مئی 2026 کو اس معاملے کی جانچ کے لیے ہائی لیول کمیٹی قائم کی تھی۔
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