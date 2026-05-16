اباباس اور شفیع شاہ افریڈی نے بڑے تاریخی کامیابیاں حاصل کیں

اباباس نے ایک اہم کامیابیاں حاصل کی، جس میں وہ پاکستان کے ایک ہیٹ اسٹار فاسٹ باؤلرز میں سے ایک بن گئے جو 100 وکٹیں ان کے بیرونِ ملک ٹیسٹ میچوں میں حاصل کر چکے ہیں۔ 36 سالہ اباباس نے اس کامیابی کو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بنادیش کے قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف حاصل کیا جب وہ ان کی قیادت میں کھلاڑی نجمل حسین شنو کو کتار بیٹھے، جسے بائیں ہاتھ کے وکٹ کیپر نے کٹارا۔ اباباس نے اپنی اچھی کارکردگی کو برقرار رکھا اور بھی دو کھلاڑیوں کو کٹارا۔ وہ اب پاکستان کے چھویں فاسٹ باؤلر ہیں جو 100 ٹیسٹ وکٹیں بیرونِ ملک میں حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ اسٹار فاسٹ باؤلر وسیم اکرم، واغار یونیس، ایمر خان، اور عمر گل شامل ہیں۔ ان کے اسکور میں سے 9 وکٹیں پاکستان میں ہی حاصل ہوئی جبکہ باقی 100 وکٹیں بیرونِ ملک میں ہی حاصل کی گئیں۔ اباباس نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھی چھ وکٹیں حاصل کیں اور اس سے پہلے بھی اس نے اس ٹیم کے لیے بڑی دشواریاں پیدا کیں۔ پاکستان کے چوتھے چیرمین آف دی ٹیم، شفیع شاہ افریڈی نے بھی ایک اہم کامیابی حاصل کی۔ وہ پہلے پاکستانی باؤلر ہیں جو 100 وکٹیں ICC ورلڈ ٹیسٹ چمپین شپ (WTC) میں حاصل کر چکے ہیں۔ شفیع نے اس کامیابی کو پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بنادیش کے خلاف حاصل کی۔ شفیع نے پہلے ہی دن سے اپنی ٹیم کے لیے بڑی دشواریاں پیدا کیں اور پہلے ہی دن ہی ان کی قیادت میں کھلاڑی محمودول حسن جوئ کو کٹارا۔ اس سے پہلے وہ بھی 19ویں کھلاڑی ہیں جو WTC میں 100 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں.
