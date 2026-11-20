ابتسام المصطفی کو پھانسی اور 25 سال قید کی سزا
راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے مبتسم المصطفی کو توہین مذہب اور دہشت گردی کے مقدمات میں پھانسی اور 25 سال قید کی سزا سنادی ہے۔
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے توہین اللہ پاک، توہین رسالت اور توہین قرآن پاک کے کیس میں سنگین فیصلہ سنا دیا ہے جس میں ملزم ابتسام المصطفی کو پھانسی اور دسہ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جج امجد علی شاہ کی سربراہی میں بنچ نے ملزم کو سزا دیتے ہوئے اسے موت کی سزا اور قید کی سخت ترین حد تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔
عدالتی فیصلہ اور سزا کی تفصیلات
عدالتی فیصلے کے مطابق ملزم ابتسام المصطفی کو کل ملا کر بیس پنج سال قید اور بارہ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنادی گئی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ مجرم نے اللہ پاک، حضور پاک ص اور قرآن پاک کی توہین کی ہے لہذا اسے کسی رعایت کا مستحق نہیں قرار دیا گیا ہے۔ جج امجد علی شاہ نے حکم دیا ہے کہ مجرم کو اس وقت تک پھانسی تختہ پر لٹکائے رکھا جائے جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔Also readNCCIA نے ڈارک ویب پر ڈیٹا بیچنے والے فوڈ ڈیلیوری بوائے کو گرفتار کر لیا
مقدمہ کی نوعیت اور ایف آئی اے رپورٹ
اس مقدمے میں توہین اللہ پاک، توہین رسالت، توہین قرآن اور دہشت گردی کی دفعات شامل تھیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ راولپنڈی نے اس مقدمے کی درج کی تھی جو کہ ایک سنگین نوعیت کا کیس تھا۔ ملزم نے فیس بک سوشل میڈیا پر متنازع کتاب آپ لوڈ کی تھی جس کی وجہ سے یہ مقدمہ درج کیا گیا۔
ہائی کورٹ کی مداخلت اور حتمی فیصلہ
ہائی کورٹ نے پہلے تین بار مجرم کی پھانسی اور عمر قید کی سزائیں ختم کی تھیں لیکن عدالت نے آج چوتھی مرتبہ بھی پھانسی اور عمر قید کی سزا سنادی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق مذہبی منافرت جرم میں دس سال قید، دہشت گردی کے الزام میں پانچ سال قید اور پی اے کی اے ٹیکٹ کے تحت بھی پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
ملزم کی جیل میں منتقلی اور مقامات
ملزم محمد ابتسام المصطفی کو فی الحال اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا جہاں انسداد دہشت گردی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ ملزم لاوا چکوال سے تعلق رکھتا ہے جبکہ مدعی محمد سعید تلہ گنگ سکونتی سے ہیں۔
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