ابرأر الحق کی مزاحیہ گفتگو نے سوشل میڈیا پر اقرار ال حسن کے ذاتی معاملات پر شدید ردعمل پیدا کیا

پاکستان کے مشہور گلوکار اور سیاستدان ابرأر الحق نے ٹی وی پروگرام میں اقرار ال حسن کی شادیاں طعنہ آمیز انداز میں بیان کی، جس پر سوشل میڈیا پر مختلف آراء اور تنقیدیں سامنے آئیں۔
پاکستان کے مشہور گلوکار اور سیاستدان ابرأر الحق نے حال ہی میں ٹی وی پروگرام "پبلک ڈیمانڈ" میں کی گئی ایک دلچسپ گفتگو کے ذریعے سوشل میڈیا پر زبردست ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس گفتگو کے دوران انہوں نے ٹی وی میزبان اور صحافی اقرار ال حسن کے ذاتی زندگی کے بارے میں ہلکے‑فرمانے انداز میں تبصرہ کیا۔ ابرأر نے شِعرِ مزاح میں کہا کہ جو شخص تین بیویاں سنبھال سکتا ہے، وہ شاید ایک ملک کی قیادت بھی سنبھال سکتا ہے۔ انہوں نے شادی کو ایک سیاسی رشتہ اور بیوی کے ساتھ تعلقات کو ایک مکمل علم قرار دیتے ہوئے تجویز کیا کہ اس مضمون کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ ایک بیوی کو سنبھالنا خود میں ایک بڑی کامیابی ہے، دو بیویاں تو اور بھی قابلِ تعریف ہیں، اور اگر کوئی شخص تین بیویاں سنبھال لے تو اسے پی ایچ ڈی کا مستحق سمجھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، مگر اگر تین شادی اں ہوں تو شاید یہی اس کی کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ یہ باتیں فوری طور پر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور مختلف ردعمل سامنے آئے۔ کچھ ناظرین نے ان کی مزاحیہ انداز کو سراہا اور اس کو ہنس کر لیا، مگر دوسری جانب کئی افراد نے اس قسم کے جوک کو غیر ضروری اور غیر مناسب قرار دیا۔ ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "یہ باتیں مذاق بنانا نہیں ہیں، ہر کوئی اس کے خاندانی معاملات پر تنقید کیوں کرتا ہے؟
وہ اپنی بیویوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، پھر عوام کیوں اسے ہنسی میں اُڑا رہی ہے؟
"۔ ایک اور صارف نے مشورہ دیا کہ "مزوں کے بجائے، کسی کو چاہئے کہ اسے علاج کی ضرورت ہو تو اس کا مشورہ دے یا تعمیری تجاویز پیش کرے۔"۔ جبکہ ایک تیسرا صارف نے ہنستے ہوئے ایک مزاحیہ کہانی شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی ماں کو بتایا کہ اقرار ال حسن اپنی سیاسی جماعت شروع کرنے والے ہیں، تو ماں نے مزاحاً جواب دیا کہ "اتنی بیویاں ہوں تو شاید اپنی ہی بیویوں کی پارٹی شروع کر لے"۔ یہ مباحثہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوامی شخصیات کی نجی زندگی کو میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر کتنی آسانی سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو آزاد رائے اور مزاح کا حق موجود ہے، لیکن دوسری طرف ذاتی حدود اور احترام کی بھی ضرورت ہے۔ اس واقعے نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کس طرح سوشل میڈیا پر ایک تبصرہ نہ صرف ہنسی کا باعث بن سکتا ہے بلکہ مختلف طبقات کے درمیان بحث و مباحثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس پس منظر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عوامی افراد کی ذاتی زندگی کے بارے میں تبصرے کرتے وقت محتاط رہنا چاہئے اور گفتگو کو تعمیری انداز میں رکھنا چاہئے تاکہ کسی کی ذاتی تکریم پر اثر نہ پڑے
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