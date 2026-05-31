ابنِ سہل ایک مسلم ریاضی دان تھے جنھوں نے سینکڑوں سال پہلے روشنی کے مڑنے کا قانون دریافت کیا تھا۔ ان کا نام تاریخ میں فراموش ہو گیا تھا لیکن اب ان کے کام کو دوبارہ دریافت کیا گیا ہے۔
ابنِ سہل: وہ مسلم ریاضی دان جن کا سینکڑوں سال پہلے دریافت کیا گیا قانون عینک، کیمروں اور فائبرآپٹک کی بنیاد بناہماری عینک سے لے کر دوربینوں، کیمروں اور جدید فائبر آپٹک نیٹ ورکس تک، آج کی دنیا ایک ایسے اصول پر کھڑی ہے جسے دسویں صدی کے بغداد میں ایک مسلم ریاضی دان نے دریافت کیا تھا مگر تاریخ نے ان کا نام تقریباً فراموش کر دیا۔ روشنی کے سب سے پیچیدہ رازوں میں سے ایک کو حل کرنے والے اسلامی سنہری دور کے یہ ماہرِ ریاضی اور طبیعیات دان تھے ابو سعد العلاء بن سَہل، جنھیں دنیا اب ابنِ سَہل کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے نام سے ان کی جائے پیدائش کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا۔ انھوں نے سب سے پہلے ریاضیاتی انداز میں بیان کیا کہ کہ پانی، شیشے یا دوسرے شفاف مادوں میں داخل ہوتے وقت روشنی کس طرح مڑ جاتی ہے اور اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے۔ لیکن ان کی یہ حیرت انگیز دریافت، جو مخطوطات میں محفوظ رہی، تاریخ کی گرد میں گم ہو گئی اور تقریباً چھ سو سال بعد یورپ میں دوبارہ دریافت کی گئی۔یہ وہی اصول ہے جسے ہم آج سنل کے قانونِ انعطاف (Snell's Law of Refraction) کے نام سے جانتے ہیں۔یوں کہہ لیں کہ یہ روشنی کے مڑنے کا اصول ہے۔ ہندسی اصولوں اور غیرمعمولی دقتِ نظر کی مدد سے ابن سہل نے ایسے خمیدہ عدسے بھی ڈیزائن کیے جو روشنی کو کامل انداز میں مرتکز کر سکتے تھے۔اپنی کتاب 'فزکس اینڈ ایپلیکیشنز آف نیگیٹو ریفریکٹو انڈیکس میٹیریلز' میں ایس انانتھا راماکرشنا اورٹوماش ایم گریگرشک نے لکھا ہے کہ علمِ بصریات یا آپٹکس کی جڑیں قدیم یونانی تہذیب تک پہنچتی ہیں۔
افغانستان کا روس سے 'فضائی دفاعی نظام' کا معاہدہ: 'پاکستان دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہ کرے'، طالبان وزیر دفاع 'ارسطو نے انسانی بصارت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ آنکھ اور کسی شے کے درمیان موجود درمیانی مادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعد میں یونانی ماہرِ فلکیات بطلیموس نے دوسری صدی عیسوی میں کئی تجربات کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ روشنی کے مُڑنے سے اشیا کو دیکھنے کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے۔ 'تاہم، شفاف مادوں میں روشنی کے مُڑنے کے عمل کو پہلی بار ایک عددی پیمانے سے بیان کرنے کا اصل سہرا ابن سہل کے سر جاتا ہے'۔راما کرشنا اور گریگرشک کے مطابق ابن سہل ایک عرب عالم تھے جو تقریباً سنہ 984 میں بغداد میں مقیم تھے۔ انھوں نے ایک رسالہ تحریر کیا، جس میں واضح طور پر یہ بتایا کہ جب روشنی کسی مادے سے نکل کر ہوا میں داخل ہوتی ہے تو اس کا راستہ کس اصول کے تحت بدلتا ہے۔انھوں نے لکھا کہ 'ابن سہل نے آنے والی اور مُڑ جانے والی شعاعوں کی مدد سے یہ بھی واضح کیا کہ مختلف مادے روشنی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعد ازاں انھوں نے اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے محدب عدسے اور روشنی کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے والے دوسرے آلات کی خصوصیات کا مطالعہ کیا'۔ رینزو شامے کی ادارت میں چھپے 'انسائیکلوپیڈیا آف کلرسائنس اینڈ ٹیکنالوجی' کے مطابق ابن سہل نے اپنی کتاب میں انھوں نے تحقیق کی کہ عدسوں اور آئینوں کی کون سی شکل روشنی کو کسی مخصوص مقام پر سب سے مؤثر انداز میں مرتکز کر سکتی ہے۔ مؤرخین کے مطابق ابن سہل غالباً تاریخ کے پہلے سائنس دان تھے جنھوں نے روشنی کو مرتکز کرنے والے عدسوں پر باقاعدہ سائنسی تحقیق کی۔ بعد ازاں انھوں نے مختلف اقسام کے آئینوں اور عدسوں کا مطالعہ کیا، جن میں بیضوی آئینہ، ایک جانب سے ہموار اور دوسری جانب سے ابھرا ہوا عدسہ، اور دونوں جانب سے ابھرا ہوا عدسہ شامل تھے۔ روشنی میں پیدا ہونے والی ہندسی خرابیوں کے بارے میں ان کے حسابات، فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ کے سترھویں صدی میں کیے گئے اسی نوعیت کے حسابات سے تقریباً چھ سو سال پہلے کے تھے۔ ابن سہل نے یہ حسابات نہ صرف سورج جیسے بہت دور واقع نوری ذرائع کے لیے کیے بلکہ نسبتاً قریب موجود روشنی کے ذرائع کے لیے بھی انجام دیے۔ ان تحقیقات کے دوران میں ابن سہل کو روشنی کے مُڑنے کا ایک اصول درکار تھا۔ انھوں نے ایسا اصول استعمال کیا جو ریاضیاتی اعتبار سے بالکل اسی قانون کے برابر تھا جسے بعد میں یورپی سائنس دانوں نے دوبارہ دریافت کیا۔ دوسرے لفظوں میں، روشنی کے مُڑنے کے اس اصول کی دریافت ابن سہل نے ان سائنس دانوں سے کئی صدیاں پہلے کر لی تھی
