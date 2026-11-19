ابوظبی کی عدالت نے بائنانس کے 6.5 ارب ڈالر اثاثے منجمد کر دیے
ابوظبی کی عدالت نے بائنانس کو سائبر حملے میں چوری شدہ 6.5 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دے دیا، جس سے صارفین کو مالی تحفظ ملا۔
ابوظبی کی عالمی مالیاتی منڈی کی عدالت نے جمعرات کو ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے بائنانس کو مشتبہ سائبر حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے 6.5 ارب ڈالر کے اثاثے عالمی سطح پر منجمد کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔
یہ فیصلہ اس بڑے سائبر حملے کے بعد سامنے آیا جس میں تقریباً 6.3 ارب ڈالر کے ڈیجیٹل اثاثے متاثر ہوئے تھے، جس کے بعد عدالت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے کہ چوری شدہ رقم کو غیر قانونی طور پر منتقل یا خرچ نہیں کیا جا سکتا۔Also readRobbers take 6.5m euros from German customs office
منجمد کردہ اثاثوں کی تفصیلات اور کارروائی
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی کی عالمی مالیاتی منڈی کی عدالت نے یہ حکم مبینہ ہیکرز کو چوری شدہ رقم کی منتقلی یا استعمال سے روکنے کے لیے جاری کیا ہے تاکہ متاثرہ فنڈز کی بازیابی میں مدد مل سکے۔
بائنانس کی قانونی معاونت کرنے والی فرم گبسن ڈن کے مطابق اس مقدمے میں تقریباً 26 ہزار ڈیجیٹل بٹووں کے پتے شناخت کیے گئے ہیں جن میں چوری شدہ اثاثے موجود ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے۔
عدالتی حکم اور پلیٹ فارمز پر اثرات
عدالتی حکم کے تحت منجمد کردہ پتوں کی فہرست مسلسل تازہ کی جائے گی، جس کا مقصد دیگر کرپٹو پلیٹ فارمز اور مالیاتی اداروں کو مشتبہ رقوم کی فوری منتقلی کو روکنے میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
اس حکم کے تحت بائنانس کو عالمی سطح پر ان اثاثوں کو منجمد کرنا ہوگا، جو کہ کرپٹو کرنسی کے شعبے میں ایک سنگین قانونی پریسیڈنٹ قائم کرتا ہے اور دیگر پلیٹ فارمز کو بھی احتیاط برتنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
متاثرہ صارفین کی صورتحال اور امریکی حکام کا موقف
امریکی حکام نے اس سائبر حملے کا الزام شمالی کوریا سے منسلک ہیکروں پر عائد کیا ہے، جو کہ عالمی سطح پر سائبر سیکیورٹی کے چیلنجز کو اجاگر کرتا ہے اور بین الاقوامی تعلقہ میں نئی کشیدگی کا باعث بنتا ہے۔
بائنانس کا کہنا ہے کہ اس نے صارفین کے متاثرہ اثاثوں کا مالی نقصان خود برداشت کر لیا ہے اور صارفین کو کوئی نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم چوری شدہ رقم کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی جاری رہے گی۔
یاد رہے کہ 29 اکتوبر کو سائبر حملے میں تقریباً 6.3 ارب ڈالر کے ڈیجیٹل اثاثے متاثر ہوئے تھے، اور اب تک تقریباً 2.85 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد یا روک لیے گئے ہیں، جو کہ بازیابی کی کوششوں میں قابل ذکر کامیابی ہے۔
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