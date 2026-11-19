ابول حسن کا 'مٹی دے بیوی' میں وھاج علی کی اسلیپ کا ہلکا پھلکا جواب
پاکستانی اداکار ابول حسن نے ڈرامہ مٹی دے بیوی کے ایک منظر پر مزاحیہ تبصرہ کیا ہے جہاں وھاج علی کا کردار بالہ انہیں اسلیپ مارے ہے۔
پاکستانی اداکار ابول حسن نے حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک مزاحیہ تبصرہ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے 'مٹی دے بیوی' ڈرامے کے ایک خاص منظر پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس منظر میں وھاج علی ادا کردہ بالہ کا کردار ابول حسن کے کردار رومی کو اسلیپ مارتا ہے، جس پر ابول حسن نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ رومی جیسے لڑکوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اس جوشیلے ردعمل میں ایک ہنستے ہوئے ایموجی کا بھی استعمال کیا۔
اس واقعے کی تفصیلات کے مطابق، ابول حسن نے 'گرین انٹرٹینمنٹ' اور ڈرامے کے سرکاری انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ایک ریل (Reel) کو دوبارہ شیئر کیا۔ اس پیوست کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ 'دیکھو میرے رومی کے طور پر'۔ اس ریل میں بالہ اور رومی کے درمیان ایک شدید تصادم دکھایا گیا ہے۔ اس منظر میں بالہ کو معلوم ہوتا ہے کہ رومی نے ایک مرد کی گرل فرینڈ کی خفیہ تصاویر لی ہیں۔ بالہ فوری طور پر رومی سے ان تصاویر کو حذف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔Also readBOL Network Fire Incident: Statement on Studio Damage
ریمی کی ابتدائی ردعمل انتہائی جارحانہ تھی۔ انہوں نے بالہ کو دھمکی دی اور اپنے والد فاجہ کے اثر و رسوخ کا استعمال کرکے انہیں ڈرانے کی کوشش کی۔ تاہم، فوجی علی ادا کردہ والد فاجہ کا اثر و رسوخ اس بار کسی کارگر ثابت نہ ہوا۔ بالہ نے مایوس کن صورتحال میں بھی ہمت نہ ہاری اور رومی کو سامعین کی موجودگی میں کھلے عام اسلیپ ماری۔ اس منظر کو پیش کرتے ہوئے ایک میم بھی شامل کی گئی جس میں لکھا تھا کہ 'ڈیڈی کے بنڈے' کا فلیکس مارنے کا بدلہ بالہ نے اسلیپ کے ذریعے لیا۔
اداکار وھاج علی نے اس ڈرامے میں بالہ کا کردار نبھایا ہے جو کہ ایک ایسے شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنے کردار کے کردار کے فیصلوں پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ ڈرامے کی 17ویں ایپیسوڈ میں اس تصادم کا مرکزی کردار وھاج علی کے کردار کی جانب سے ایک متوقع حقیقت پسندانہ جواب تھا۔ ابول حسن کا یہ رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے کردار کی کمزوریوں اور ان کی مزاحیہ پہلوؤں کو تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔
ابول حسن کا کردار رومی، جو کہ سینئر اداکار صہیل احمد ادا کردہ فاجہ کا بیٹا ہے، ایک بہت زیادہ مہنگے اور تکبر سے بھرے نوجوان کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ رومی ہمیشہ اپنے والد کے اثر و رسوخ پر انحصار کرتا رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تاہم، بالہ کے ساتھ اس کے تصادم نے اسے ایک ایسا سبق دیا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ یہ منظر ناظرین میں کافی مقبول ہوا اور ابول حسن کے مزاحیہ تبصرے نے اسے مزید ہلکا پھلکا بنا دیا۔
گزشتہ ہفتے، 19 نومبر 2026 کو، جب یہ خبر شائع کی گئی تو سوشل میڈیا صارفین نے ابول حسن کے اس رویے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مزاحیہ پیش کش ناظرین کو ڈرامے کے سنگین موضوعات سے ہٹ کر ایک نئی روشنی دیتی ہے۔ 'مٹی دے بیوی' کی یہ سیریز اب بھی جاری ہے اور اس کے اگلے ایپیسوڈز میں بھی ایسے ہی جذباتی اور مزاحیہ موڑ متوقع ہیں۔ ابول حسن کی اس پیش کش نے ثابت کیا کہ وہ اپنے کردار کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اسے مزاحیہ انداز میں پیش کرنے کے ماہر ہیں۔
اس ڈرامے کی کہانی میں خاندانی اثر و رسوخ اور سماجی ذمہ داری کے موضوعات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ رومی کی شخصیت کی عکاسی اس بات کی کرتی ہے کہ طاقت کا غلط استعمال کس طرح ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ وھاج علی کے کردار بالہ کا ردعمل ایک مضبوط پیغام دیتا ہے کہ عزت اور احترام کے بغیر کوئی بھی اثر و رسوخ قائم نہیں رہ سکتا۔ ابول حسن کا یہ ویڈیو کلپ اب تک لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور ناظرین اس کی خوب تعریف کر رہے ہیں۔
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