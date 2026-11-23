ابیر السقیر کی حج کی شادی کی تصاویر پر سوشل میڈیا تنازعہ
لبنانی شیف اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ابیر السقیر نے مکہ میں ہانی منسل کے مواقع شیئر کیے جس پر صارفین میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔
لبنانی مشہور چیف شیف اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ابیر السقیر نے اپنے شوہر یوسف فرحات کے ساتھ حج کی شادی کے لمحات شیئر کیے ہیں، جس نے سوشل میڈیا پر شدید بحث پیدا کر دی ہے۔ اس جوڑے نے اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ سے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا، جو ایک منفرد اور قابلِ ذکر واقعہ ہے۔ ان کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز نے صارفین کے درمیان ایک گہرا تقسیم پیدا کر دیا ہے، جہاں کچھ لوگوں نے ان کی پسند کو سراہا تو دوسرے اسے مناسب نہیں سمجھ رہے۔
مکہ میں ہانی منسل کی تفصیلات
ابیر السقیر نے انسٹاگرام پر اپنے ہانی منسل کے دوران کی گئی تصاویر اور ویڈیوز کلپس شیئر کی ہیں۔ انہوں نے اپنی کپشن میں لکھا کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جن سے وہ محبت کرتی ہیں اور اس ذات کے لیے جو وہ سب سے زیادہ پیارتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فالوورز کی بھی دعائیہ تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جلد مکہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جذباتی اظہارِ خیال ان کے پس منظر کے ساتھ ملا کر ایک ایسی داستان بن گیا ہے جس پر سوشل میڈیا پر بے پناہ گفتگو ہو رہی ہے۔Also readجرمن میڈیا رپورٹ کے مطابق روس نیوکلیئر ہتھیار سے لیس سپینکٹ-ایس سیٹلائٹ بھیجنے کی تیاری میں ہے
اس جوڑے کی شادی نومبر 2023 میں اردن کے تاریخی شہر پیرا میں ایک زبردست اور پرتکلف تقریب کے تحت ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ابیر اور یوسف نے اپنی میہمن نوازی اور شادی شدہ زندگی کا آغاز مکہ مقدسہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابیر کی پیدائش 24 ستمبر 1998 کو ہوئی تھی اور وہ اپنی کھانے پینے کی ویڈیوز اور عالمی کچن کے تجزیے کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ ان کا یہ انتخاب نہ صرف ایک ذاتی فیصلہ تھا بلکہ یہ ایک عوامی بیان کی حیثیت بھی اختیار کر گیا تھا۔
سوشل میڈیا پر متضاد ردعمل
ابیر السقیر کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیوز میں ایک خاص منظر سامنے آیا جہاں وہ اور ان کے شوہر کعبہ مکرمہ کے اندر ایک اچانک اور جذباتی لمحے کا اشتراک کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس نے صارفین کے دو گروہوں کو متحرک کر دیا۔ ایک جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس منظر کو نئے دامن پر محبت کا فطری اظہار قرار دیا، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اسے مقدس مقام کے لیے نامناسب سمجھتے ہیں۔
حمایتیوں نے کہا کہ یہ صرف ایک نیا جوڑا ہے جو اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ "اللہ آپ کی اطاعت قبول فرمائے اور یہ کیسا خوبصورت آغاز ہے۔" دوسرے صارفین نے بھی "مشاللہ" کہتے ہوئے ان کی عمرہ اور حج کی قبولیت کے لیے دعا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدس مقام پر جانا اور وہاں اللہ سے تعلق جوڑنا ایک برکت کی بات ہے، چاہے اس کے ساتھ ذاتی جذباتی لمحات بھی شامل ہوں۔
تاہم، تنقید کرنے والوں کا موقف بالکل مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گھرِ اللہ کو عبادت گاہ کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ تفریح یا جذباتی اظہار کا مقام۔ ایک صارف نے سخت لہجے میں کہا کہ "آپ اب عبادت کے لیے جا رہے ہیں، بصورت دیگر تصاویر کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، تفریح کا مقام نہیں۔" ان کا کہنا ہے کہ ایسے مقدس مقامات پر شائستگی اور وقار برقرار رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جب کہ یہاں لاکھوں لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔
ابیر السقیر کا پس منظر اور کیریئر
ابیر السقیر ایک باوقار شخصیت ہیں جنہوں نے 2023 میں جوی ایوارڈ برائے پسندیدہ خاتون انفلوئنسر جیتا تھا۔ ان کے پاس ٹک ٹاک پر 31 ملین سے زائد فالوورز ہیں، جہاں ان کی ویڈیوز کو ہزاروں کروڑوں مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر لبنان انٹرنیشنل یونیورسٹی سے انٹیریئر ڈیزائن میں تعلیم حاصل کی تھی، لیکن بعد میں اسے چھوڑ کر مواد سازی کے شعبے میں کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی یہ کامیابی ان کے محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہے۔
ابیر کی شادی اور مکہ کی زیارت کا یہ واقعہ اب سوشل میڈیا پر ایک اہم موضوع بن چکا ہے۔ یہ منظر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ نئے نسل کے صارفین مذہبی مقامات اور ذاتی زندگی کے اشتراک کے بارے میں کس طرح مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ جب کہ کچھ اسے نئی نسل کے آزاد خیال رویے کی علامت سمجھتے ہیں، تو دوسرے اسے روایات کے خلاف جائز نہیں لیتے۔ یہ تنازعہ اب صرف ایک مشہور شخیص تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک وسیع ثقافتی اور مذہبی بحث کا سبب بنا ہے۔
اس واقعے کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے پاس عوامی نظاروں میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے پیش کیے جانے والے مواد کا اثر صرف تفریحی سطح پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاشرتی اقدار اور مذہبی حساسیتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ابیر السقیر اور یوسف فرحات کا انتخاب، اور اس پر ہونے والی بحث، اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ایک ذاتی فیصلہ عالمی سطح پر تبادلہ خیال کا مرکز بن سکتا ہے۔ یہ معاملہ آئندہ بھی بحث کا حصہ بنتا رہے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مذہبی مقامات پر ذاتی لمحات شیئر کرنے کے جائز ہونے کے بارے میں پرعزم ہیں۔
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