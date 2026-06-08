اترپردیش میں 'آئی لو محمد' پوسٹرز اور اسلامی پرچم کے مقدمات کی بحث Dawn

انڈیا کے اترپردیش میں مسجد سے 'آئی لو محمد' پوسٹرز اور اسلامی پرچم برآمد ہونے پر پولیس نے متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کیے ہیں۔ اس واقعے نے مذہبی اظہار کی حدیں اور قانونی کچل کے بارے میں سوالات بر compatibility raised the question of the legal boundaries of religious expression and state interpretation. سوال پیدا کیے ہیں کہ آیا 'آئی لو محمد' لکھنا یا اس کا نعرہ لگانا قانوناً جرم ہے؟ سول رائٹس تنظیمیں اس عمل کو غلط کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ محبت کا اظہار اور مذہبی جذبات کا اظہار بنیادی حقوق ہیں۔
انڈیا میں مسжд سے پوسٹرز اور پرچم برآمد ہونے پر مقدمہ اور سوشل میڈیا پر بحث پولیس نے آئی لو محمد کا پوسٹر میڈیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ منہدم کی جانے والی مسجد سے برآمد کیا گئي ہيں۔ تقریباً نو ماہ قبل انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اترپردیش کے معروف شہر کانپور میں عید میلاد النبی (پیغمبر اسلام کی ولادت کے جشن) کے موقع پر ایک بینر لگانے پر ایف آئی آر کے معاملے نے طول پکڑ لیا تھا، جس کے بعد ملک گیر سطح پر اور سوشل میڈیا پر ' آئی لو محمد ' کے سٹیکرز اور بینرز نظر آئے تھے۔ متعدد شہروں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران پولیس سے الجھنے اور جھگڑا کرنے کے الزام میں متعدد افراد کے خلاف الگ، الگ مقدمات بھی درج کیے گئے اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اب نو ماہ بعد ایک بار پھر ' آئی لو محمد ' کے بینر پر اترپردیش میں پولیس کی جانب سے متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں آٹھ افراد کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ ان افراد پر الزام ہے کہ ان کے پاس ' آئی لو محمد ' کے پوسٹرز اور چاند ستارے والا اسلامی پرچم ملا ہے۔ اس مقدمے نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ' آئی لو محمد ' لکھنا یا اس کا نعرہ لگانا قانوناً جرم ہے؟
اس معاملے کی بنیاد ایک مسجد کے مسمار ہونے پر ہے۔ ایک ذیلی عدالت کے حکم پر اس مسجد کو مسمار کیا گیا تھا، جس کا reason دیا گیا تھا کہ مسجد قبرستان کی زمین پر تعمیر کی گئی تھی، یعنی وقف بورڈ کی جگہ پر ناجائز قبضہ کیا گیا تھا۔ لیکن مسجد کمیٹی اور وکلا کا کہنا ہے کہ سنہ 1985 میں یہ وقف رجسٹرڈ تھا اور 1995 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اسے گزٹ میں بھی شامل کیا تھا۔ اسی سلسلے میں 'آئی لو محمد' کے پوسٹرز اور چاند ستارے والی پرچم بھی پولیس کیس کا حصہ بنے۔ مصنف ضیا السلام کے مطابق، کلمہ پڑھنے یا اسلام میں داخل ہونے کی شرط میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت شامل ہے اور قرآن کی سورۃ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے سے محبت رکھنا کوئی جرم نہیں اور انڈیا کے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے پوری آزادی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں 'آئی لو محمد' کے پوسٹر اور اسلامی پرچم کی موجودگی کی دوسری تشریح و تعبیر کر رہے ہیں وہ نہ تو اسلام کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی انڈیا کے آئین کو جانتے ہیں۔ento وہ بتاتے ہیں کہ وہاں سے ملنے والا پرچم کوئی پاکستان یا سعودی عرب کا پرچم نہیں، وہ تو ایک سبز پرچم ہے جس پر چاند تارے بنے ہیں اور یہ پرچم تو انڈیا میں انڈین یونین مسلم لیگ کا بھی پرچم ہے۔ گذشتہ سال خواتین کی ریلی کی قیادت سماج وادی پارٹی کی لیڈر اور نامور شاعر منور رانا کی بیٹی سمیہ رانا نے کی تھی۔ سنبھل اس سے پہلے بھی خبروں میں رہ چکا ہے، جہاں کی شاہی جامع مسجد کے حوالے سے اٹھنے والے تنازع پر دو سال قبل نومبر سنہ 2024 میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس واقعے میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ بعد کی رپورٹس میں پولیس فائرنگ کو بھی ان ہلاکتوں کی ایک وجہ قرار دیا گیا تھا۔ اس سے قبل کانپور کے معاملے میں جب سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوئی کہ پولیس نے صرف 'آئی لو محمد' لکھنے کی وجہ سے ایف آئی آر درج کی ہے، تو کانپور پولیس نے بعد میں وضاحت دی کہ مقدمہ اس نعرے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایف آئی آر اس لیے تھی کیونکہ بینر غیر روایتی جگہ پر لگایا گیا تھا اور ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کا بینر جلوس کے دوران پھاڑ دیا تھا۔ لیکن معاملہ یہ نہیں تھا۔ ایف آئی آرز کے خلاف آواز پہلے پہل سوشل میڈیا پر اٹھی۔ پھر لوگوں نے اپنی پروفائل پکچرز پر 'آئی لو محمد' لگانا شروع کر دیا جو کہ ایک خاموش لیکن واضح پیغام تھا۔ سول رائٹس تنظیم اے پی سی آر کی رپورٹ کے مطابق 30 دنوں کے دوران 23 شہروں میں 45 ایف آئی آرز درج کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق 4,505 مسلمانوں کو مقدموں میں نامزد یا شامل کیا گیا، جن میں 544 نامزد اور 3,961 نامعلوم افراد شامل تھے۔ پولیس کا مؤقف تھا کہ کارروائی تشدد، پتھراؤ اور امن و امان کو خراب کرنے کے حوالے سے کی گئی۔ حالانکہ ایف آئی آرز میں ایک جیسی زبان استعمال کی گئی اور افراد کے خلاف الزامات کی واضح تفصیلات موجود نہیں تھے۔ قانون کے مطابق محبت کا اظہار اور مذہبی جذبات کا اظہار بنیادی حقوق ہیں۔ لیکن جو ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، انھیں دوسری شکل دی جا رہی ہے اور انھیں متنازع زمین، بینر کی جگہ یا تشدد کے واقعات سے جوڑا جا رہا ہے۔ سنبھل کا تازہ واقعہ ایک بار پھر اس بحث کو زندہ کر رہا ہے کہ مذہبی پہچان اور اس کے اظہار کی حدیں قانوناً کہاں تک جاتی ہیں
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