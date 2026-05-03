اتلانتک سمندر میں کروز جہاز پر خطرناک وائرس کا حملہ: دو ہلاک، ایک انتہائی نگہداشت میں

اتلانتک سمندر میں ایک کروز جہاز پر پھیلی شدید سانس کی بیماری کے باعث دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ایک شخص انتہائی نگہداشت میں داخل ہے۔ متاثرہ شخص کا ہنٹا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔
اتلانتک سمندر میں ایک کروز جہاز پر پھیلی خطرناک سانس کی بیماری کے باعث دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ایک شخص انتہائی نگہداشت میں داخل ہے۔ جنوبی افریقہ کے محکمہ صحت نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ جوہانسبرگ میں زیر علاج مریض کا ہنٹا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جو خون کا بخار پیدا کرنے والے وائرسوں کا ایک خاندان ہے۔ امریکی بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام مرکز کے مطابق ہنٹا وائرس چوہوں کے ذریعے پھیلتے ہیں، خاص طور پر ان کے پیشاب، پاخانے اور لعاب کے ذریعے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ عالمی صحت تنظیم (WHO) نے اے ایف پی کو جنیوا میں بتایا کہ انہیں اتلانتک سمندر میں سفر کرنے والے کروز جہاز پر پھیلی شدید سانس کی بیماری کے کیسز کے بارے میں معلوم ہے۔ تحقیقات اور ایک مشترکہ بین الاقوامی عوامی صحت کا ردعمل جاری ہے۔ مزید معلومات دستیاب ہوتے ہی شیئر کی جائیں گی۔ پہلی بار علامات ظاہر کرنے والا شخص 70 سال کا مسافر تھا۔ اس کی موت جہاز پر ہی ہوگئی تھی اور اس کی لاش سینٹ ہیلینا جزیرے پر رکھی گئی ہے، جو جنوبی اتلانتک میں برطانیہ کا ایک علاقہ ہے۔ اس کی 69 سالہ بیوی بھی جہاز پر بیمار ہوگئی اور اسے جنوبی افریقہ منتقل کردیا گیا، جہاں جوہانسبرگ کے ایک ہسپتال میں اس کی موت ہوگئی۔ متاثرین کی شہریت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ تیسرا کیس، 69 سالہ برطانوی شہری بھی جوہانسبرگ منتقل کردیا گیا، جہاں وہ انتہائی نگہداشت میں زیر علاج ہے۔ ایم وی ہنڈیس کو کئی ٹریول ایجنسیوں کی ویب سائٹس پر قطبی کروز جہاز کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ یہ ایک ڈچ بیسڈ ٹور کمپنی، اوشین وائیڈ ایکسپڈیشنز کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ان کے کروز میں سے ایک کا راستہ اوشوایا سے کیپ ورڈی تک ہے، جس میں جنوبی جارجیا اور سینٹ ہیلینا کے جزائر پر سٹاپ شامل ہیں۔ کئی آن لائن جہاز ٹریکنگ سائٹس کے مطابق، ایم وی ہنڈیس اتوار کو کیپ ورڈی کے دارالحکومت پرائیہ کے ساحل کے قریب موجود تھا۔ جنوبی افریقہ میں صحت کے حکام نے اس بیماری کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور بین الاقوامی صحت تنظیم (WHO) کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہنٹا وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ جہاز پر موجود دیگر مسافروں اور عملے کی صحت پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس واقعے نے کروز جہاز وں پر صحت کے خطرات اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات اور فوری ردعمل ضروری ہے۔ کروز کمپنیوں کو مسافروں کی صحت کی نگرانی کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ کے بعد، کروز صنعت میں صحت اور حفاظت کے معیارات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مسافروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جہازوں پر طبی سہولیات اور صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی صحت تنظیم (WHO) نے تمام ممالک سے بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تعاون کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اور موثر اقدامات ضروری ہیں تاکہ مزید جانوں کو بچایا جا سکے اور بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے.
