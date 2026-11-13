اتوار کو پاکستان کے اعلیٰ علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان
موسمیات محکمے کے مطابق اتوار کو خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے اعلیٰ علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے جبکہ بیشتر ملک میں خشک موسم رہے گا۔
پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں موسم کی صورتحال میں اہم تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کے تحت محکمہ موسمیات نے اتوار کی تاریخ کے لیے متوقع موسمی پیشنگوئی جاری کی ہے۔
موسمیات کے ماہرین کی طرف سے دی گئی اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے کچھ اعلیٰ علاقوں میں اتوار کے روز تیز ہوائیں، طوفان اور برف باری کا خاص امکان ہے۔Also readبالوں کی ہائی ڈائی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں
موسمی پیشنگوئی کا تفصیلی جائزہ
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ نئی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے بیشتر حصوں میں اتوار کو خشک اور صاف موسم رہنے کی توقع ہے۔
اسلام آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے جو کہ مقامی عوام اور آنے والے سیاحوں دونوں کے لیے اہم خبر ہے۔
خیبر پختونخوا کے زیادہ تر اضلاع میں بھی خشک موسم برقرار رہنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے، حالانکہ اوپر والے علاقوں میں آبدیدگی اور سردی بڑھنے کے اشارے ملے ہیں۔
بارش اور برف باری کی ممکنہ جغرافیائی تفصیلات
خیبر پختونخوا کے مخصوص اضلاع میں موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کا امکان ہے جہاں علیحدہ علیحدہ جگہوں پر بارش اور طوفان آ سکتے ہیں۔
دری، چترال، سوات، کوہستان، شنگلا، بٹگرام، مانسہرہ، ابٹ آباد، بونی، ملاکنڈ، بجاور، خیبر اور کررم میں برف باری اور پہاڑوں پر برف جم سکتی ہے۔
مری اور گلیات کے علاقے بھی اتوار کو سرد اور جزوی طور پر بادلوں سے بھرے ہوئے رہ سکتے ہیں جو کہ سیاحتی دورے کے منصوبوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
دیگر اضلاع میں موسم کی متوقع کیفیت
پنجاب کے کچھ اضلاع میں بھی موسم کی متوقع کیفیت میں تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے جہاں صبح کے وقت دھند اور دھواں پھیلنے کا امکان ہے۔
خانवाल، ملتان، کوٹ ادو اور بہاولپور میں صبح کے اوقات میں دھند اور دھوئیں کا پھیلاؤ دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ٹریفک کی روانی کو متاثر کر سکتا ہے۔
لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، کسور اور شیخوپورہ میں رات کے وقت ہلکی بارش ہو سکتی ہے جو کہ شہری زندگی کے معمولات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
سندھ اور بلوچستان میں موسمی پیشنگوئی
سندھ میں بنیادی طور پر خشک موسم رہنے کی امید ہے تاہم کراچی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں جزوی آبدیدگی کے ساتھ ہلکی بارش یا ٹپ ٹپ بارش کا امکان ہے۔
بلوچستان کے زیادہ تر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ شمالی علاقوں میں سرد موسم اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔
کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادلوں کی موجودگی، بارش، طوفان اور پہاڑوں پر برف باری کی متوقع کیفیت کو محکمہ موسمیات نے تصدیق کی ہے۔
گزشتہ بارشوں کا ڈیٹا اور درجہ حرارت کی ریکارڈ
محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں بلاکوٹ میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی جس کی مقدار چالیس دو ملیمیٹر تھی۔
اوپر دری میں پچتیس ملی میٹر، پٹن میں تیس چھ ملیمیٹر، کالام میں ایکتیس ملی میٹر اور مالم جبہ میں چھیالیس ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔
کشمیر میں گڑھی ڈپوٹا میں پچاس دو ملی میٹر، مظفرآباد ایئرپورٹ میں سولہ ملی میٹر اور شہر میں پندرہ ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
پنجاب میں مر میں سولہ ملی میٹر بارش ہوئی ہے جبکہ سیالکوٹ، گجرات، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔
بلوچستان میں پیشین میں سات ملی میٹر اور زئیارت میں تین ملی میٹر بارش ہوئی ہے جو کہ کم مقدار میں ریکارڈ کی گئی ہے۔
لیہ میں سب سے کم درجہ حرارت منفی ایک ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ باغروٹ اور کالام میں صفر ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔
بابوسر میں کم از کم درجہ حرارت دو ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو کہ موسم کی سردی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔
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