اجوکا تھیئیٹر پنجابی فلم 'بالی جٹی' کے ساتھ سنیما میں قدم رکھ رہا ہے
اجوکا تھیئیٹر اپنی پہلی فیچر فلم 'بالی جٹی' کے ذریعے سنیما کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے، جس میں پنجاب کی لوک تھیئیٹر کی مشہور فنکارہ کی زندگی اور جدوجہد دکھائی جائے گی۔
لاہور میں منعقدہ ایک تقریب میں اجوکا پروڈکشنز نے پاکستان کے تھیئیٹر کے میدان میں دہائیوں کی خدمات کے بعد اپنے فنی سفر کو اسٹیج سے اسکرین تک لے جانے کا اعلان کیا۔ اس کی پہلی فیچر فلم ' بالی جٹی' ہے، جو پنجاب کی مشہور لوک تھیئیٹر فنکارہ بالی جٹی کی زندگی اور جدوجہد پر مبنی ہے۔ تقریب میں فلم کا لوگو، ٹیزر اور ایک گانا پیش کیا گیا۔
اجوکا تھیئیٹر کے بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد ندیم اس فلم کے مصنف، محقق اور ہدایت کار ہیں۔ یہ پنجابی فیچر فلم 1970 کی دہائی کے پنجاب کے ثقافتی منظرنامے کو دوبارہ زندہ کرے گی، جس میں لوک موسیقی، تھیئیٹر کی روایات اور پنجابی تھیئیٹر کے سنہری دور کو نمایاں کیا جائے گا۔ فلم کا مرکزی کردار بالی جٹی ہیں، جن کا اصل نام عنایت بی بی تھا۔Also readوزیراعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں COP31 لیڈرز سمٹ میں شرکت
بالی جٹی کی زندگی اور فلم کا بنیادی ڈھانچہ
فلم بالی جٹی کی زندگی کے سفر کو پیش کرتی ہے، جو ایک نوجوان گلوکارہ کے طور پر خاندانی اور سماجی مخالفت کا سامنا کرنے سے شروع ہو کر پنجاب کی لوک تھیئیٹر کی ایک نمایاں شخصیت بننے تک جاتا ہے۔ فلم ان کی فنی جدوجہد، ذاتی تعلقات، پیشہ ورانہ رقابتوں اور اپنے کیریئر کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو تفصیل سے دکھائے گی۔
شاہد ندیم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ فلم پنجاب کی لوک تھیئیٹر تاریخ کی ایک اہم شخصیت کی غیر معمولی کہانی کو سنیما کی اسکرین پر لانے کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق اس کا مقصد بالی جٹی کی وراثت کو وسیع تر سامعین تک پہنچانا ہے۔
فنکاروں اور محققین کی آرا اور تقریب کے شرکاء
معروف لوک فنکار عارف لوہار نے اجوکا تھیئیٹر کی اس کوشش کو سراہا اور کہا کہ یہ فلم پنجابی لوک تھیئیٹر کے سنہری دور کی یادیں تازہ کرنے میں مدد دے گی، جو بالی جٹی اور الم لوہار جیسے نامور فنکاروں سے وابستہ ہے۔ ان کی رائے میں ایسی فلم اس دور کو نئی نسل کے سامنے لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
سابق ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ڈاکٹر فوزیہ سعید نے بالی جٹی پر اپنی تحقیق کے کچھ نکات پیش کیے اور اس فنکارہ کی زندگی اور فنی خدمات کو محفوظ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب میں لوک فنکار عباس جٹ، فوٹوگرافر اور اسٹائلسٹ خاور ریاض، پلاک کے ڈائریکٹر جنرل اسلم شاہد، فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی، اجوکا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر نروان ندیم، اجوکا کی چیئرپرسن زارا سلمان اور ٹیلی ویژن پروڈیوسر محسن جعفر سمیت کئی دیگر افراد شریک ہوئے۔
فلم کی کاسٹنگ، شوٹنگ اور ریلیز کا شیڈول
فلم 'بالی جٹی' کی کاسٹنگ کا عمل جاری ہے، اور اس کی شوٹنگ لاہور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ پروڈکشن کو مارچ تک مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔
فلم کی ابتدائی ریلیز پاکستانی سینما گھروں میں ہوگی، جس کے بعد بین الاقوامی اور او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر اس کی تقسیم کا منصوبہ ہے۔ اجوکا پروڈکشنز کے مطابق اس فلم کے ذریعے پنجاب کے لوک تھیئیٹر کے ایک اہم باب کو بڑی اسکرین پر لانے اور اس خطے کی ثقافتی تاریخ کے ساتھ اپنی وابستگی کو اسٹیج سے آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔
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