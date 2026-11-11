احد چیمہ کی سربراہی میں اجلاس، اسمارٹ میٹرز منصوبے پر غور
اقتصادی امور ڈویژن نے عالمی بینکوں سے قرضے حاصل کر کے تمام ڈسکوز میں اسمارٹ میٹرز نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔
حکومتِ پاکستان نے بجلی کی تقسیم اور بلنگ کے نظام کو مکمل طور پر جدید بنانے کے لیے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وفاقی وزیر احمد چیمہ کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ملک بھر میں موجود تمام ڈسکوز یعنی ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کے ٹرانسفارمرز پر اسمارٹ میٹرز نصب کرنے کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اسمارٹ میٹرز منصوبے کی تفصیلات
وزیر احمد چیمہ کی زیر صدارت منعقدہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر کی تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے ٹرانسفارمرز پر اسمارٹ میٹرز لگائے جائیں گے۔ اس بڑے پیمانے والے منصوبے کے تحت بجلی کی فراہمی اور استعمال کے ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ اس عمل سے صارفین اور کمپنیوں دونوں کے لیے شفافیت میں اضافہ ہوگا اور بجلی کے ضیاع کو روکا جا سکے گا۔Also readبلوچستان ہائیکورٹ نے عبدالماجد اچکزائی کو 10 سال قید کی سزا سنائی
قرضے اور مالی وسائل کی فراہمی
اس منصوبے کے نفاذ کے لیے حکومت نے کثیرالجہتی مالیاتی اداروں سے اربوں ڈالر کے قرضے لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فنڈز کا انتظام اقتصادی امور ڈویژن کی کوششوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ حکومت عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے اس مقصد کے لیے مذاکرات کرے گی تاکہ ضروری سرمایہ کاری ممکن ہو سکے۔
اجلاس میں اٹھائے گئے اہم نکات
اجلاس میں نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے امکانات پر غور و خوض کیا گیا۔ وفاقی وزیر احمد چیمہ نے اس بات پر زور دیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بجلی کے نظام میں اصلاحات لانے میں مدد ملے گی۔
صارفین اور صنعتکاروں پر اثرات
اس مارکیٹ میں تبدیلی کے بعد صارفین کو بجلی کے استعمال کا درست حساب ملے گا۔ اس سے غیر قانونی کنکشن اور بجلی کے چوری کو روکنے میں مدد ملے گی۔ صنعتکاروں اور گھریلو صارفین کے لیے بلنگ کے عمل میں آسانی پیدا ہوگی اور تنازعات کا امکان کم ہو جائے گا۔
آئندہ اقدامات اور وقت بندی
حکومت اب فوری طور پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے رابطہ شروع کر دے گی۔ اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے مراحل طے کیے جائیں گے اور نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ یہ منصوبہ ماحول دوست توانائی کے استعمال کو فروغ دینے میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy