احسن اقبال کی ہدایت: بھارت کو بڑا بڑا بچہ بنو، ثقافت پر پابندی نہ لگاؤ
وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھارتی سینما ورکرز ایسوسی ایشن کی پابندی کی درخواست پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ہدایت کی کہ بھارت کو ثقافت اور کھیلوں کو سیاسی بنیادوں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھارتی فلمی تنظیم کی جانب سے پاکستانی تفریح ی مواد کو مستقل بنیادوں پر پابندی لگانے کی درخواست پر سخت ردعمل دیتے ہوئے نئی دہلی کو ہدایت کی کہ وہ کھیلوں، پانی اور ثقافت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے دیکھیں کہ کیا دیکھنا ہے، نہ کہ حکومتی سطح پر پابندیاں لگائی جائیں۔
بھارتی تنظیم کا مطالبہ اور وزیر کا ردعمل
آل انڈیا سائن ورکرز ایسوسی ایشن نے نئی دہلی سے اپیل کی تھی کہ پاکستانی مواد کو ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر احسن اقبال نے واضح کیا کہ ریاستی سطح پر ایسے اقدامات کرنے کی کوئی منطق نہیں بن سکتی جب کہ دونوں ممالک کے درمیان تہذیبی اور کھیلوں کے روابط کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس فیصلے کو عوامی انتخاب سے کھیلنے کا ایک خطرناک عمل قرار دیا۔Also readADB Approves $250M Loan for Pakistan's PPP Reforms
احسن اقبال نے سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ ایک ٹی وی ڈرامے کو قومی سلامتی کے مسئلے کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے کھیلوں کو ہتھیار بناया گیا، پھر پانی کے معاملات کو سیاسی بنایا گیا، اور اب اب آرٹ اور ثقافت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تسلسل دکھاتا ہے کہ کس طرح مختلف شعبوں کو ایک ہی سیاسی تقاضے کے تحت دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سیاسی تنازعات اور ثقافتی تبادلوں کا فرق
وزیر اعظم کے مشیر نے اپنے پیغام میں زور دیا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ سیاسی اختلافات کو کھیلوں اور فنون لطیفہ سے الگ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کو کھیلنے دیں، پانی کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور فنکاروں کو اپنی تخلیقات پر یقین رکھنے دیں۔ ان کا ماننا ہے کہ عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے کہ وہ کن پروگرامز یا ڈراموں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی کڑی بات کہی کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ بڑا بڑا بچہ بنے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی دہلی کی طرف سے آنے والا ردعمل مثبت ہوگا اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے تہذیبی رابطوں کو روکنے کی پالیسی کو ختم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک آزاد معاشرے میں عوام کا ذوق اور پسندیدگی کو کوئی سیاسی طاقت جبراً نہیں روک سکتی۔
سوشل میڈیا پر لہر اور عوامی ردعمل
احسن اقبال کے بیانات کے چند گھنٹوں کے اندر ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لہر دوڑ گئی۔ #GrowupIndia کا ٹریگ ہینگ پاکستان میں جمعہ کے دوپہر کے وقت پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ اس ٹرینڈ نے دیگر تمام ملکی ٹرینڈز کو پیچھے چھوڑ دیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام اس مسئلے پر کتنی حساس ہیں۔ انٹرنیٹ پر لوگوں نے ان کے بیانات کی بھرپور تائید کی اور بھارتی پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔
اس پورا واقعہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تہذیبی تبادلہ اب بھی عوامی سطح پر بہت مقبول ہے۔ وزیر اقبال کی یہ بات کہ عوام کو اپنی مرضی کا انتخاب کرنے دیں، نے سوشل میڈیا صارفین میں ایک وسیع بحث کو جنم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی حکومت اس عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی میں کوئی نرمی لائے گی۔
مستقبل کا منظر نامہ اور تجزیہ
موجودہ صورت حال میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ آل انڈیا سائن ورکرز ایسوسی ایشن کا یہ اصرار کن نتائج پر منتج ہوتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے مقابلوں اور ثقافتی پروگرامز کا تسلسل برقرار رہا ہے، لیکن سیاسی کشیدگی کی وجہ سے ایسی پابندیاں لگنے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ احسن اقبال کی جانب سے کی گئی یہ تنقید ایک واضح پیغام ہے کہ ثقافتی پابندیاں عوامی رائے کے خلاف ہیں۔
یہ تنازعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کتنے پیچیدہ ہیں۔ کھیلوں، پانی اور اب تفریحی مواد کو لے کر ہونے والی بحث ایک بڑے سیاسی کھیل کا حصہ بن چکی ہے۔ عوامی سطح پر تناؤ کو کم کرنے کے لیے ثقافتی تبادلوں کی اجازت دینا ایک ضروری قدم ہو سکتا ہے، ورنہ یہ پابندیاں صرف مزید عدم اعتماد کو بڑھاسکتی ہیں۔
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