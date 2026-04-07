احسن خان کا ڈپریشن پر اظہار خیال: قرآن کی روشنی میں امید کا پیغام

معروف اداکار احسن خان نے ڈپریشن کے بارے میں کھل کر بات کی ہے، سورۃ الضحیٰ کی روشنی میں امید اور روحانیت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے کردار پر بھی روشنی ڈالی ہے۔
معروف پاکستانی اداکار اور میزبان احسن خان نے ڈپریشن کے بارے میں کھل کر بات کی ہے، اور امید ، ایمان اور شفا یابی کی روشنی میں اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو کے دوران، احسن خان نے ڈپریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا مکمل اعتراف کیا جاتا ہے اور قرآن میں ہمدردی کے ساتھ اس سے نمٹا جاتا ہے۔ انہوں نے سورۃ الضحیٰ کو تسلی کا گہرا ذریعہ قرار دیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تاریک ترین
لمحات میں بھی کوئی کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ احسن خان نے کہا کہ یہ سورت ایک بہت ہی پرسکون پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی موجودگی ہمیشہ قائم رہتی ہے، یہاں تک کہ جب کوئی شخص تنہائی سے مغلوب یا ترک شدہ محسوس کرتا ہے۔ جذباتی بحالی کی طرف ایک عملی راہ پر روشنی ڈالتے ہوئے، احسن خان نے مہربانی کی تبدیلی کی طاقت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، “اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ دوسروں کی مدد کرنا ہے،” انہوں نے مزید کہا کہ ہمدردی کے کام قدرتی طور پر اندرونی سکون اور جذباتی راحت لاتے ہیں۔ ان کے مطابق، سورۃ الضحیٰ کو باقاعدگی سے پڑھنا ذہنی پریشانی کو کم کرنے اور امید بحال کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔\احسن خان نے زور دے کر کہا کہ اسلام ڈپریشن کو ایک سنجیدہ مسئلہ کے طور پر تسلیم کرتا ہے، اور قرآن میں اس کے حل موجود ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ مسئلہ نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس سے نمٹنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کی گئی ہے۔ اداکار نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایمان، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت ڈپریشن سے لڑنے کے اہم اوزار ہیں۔ احسن خان نے کہا کہ آج کل ڈپریشن ایک عام مسئلہ بن گیا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے مثبت رویہ اور روحانیت کا سہارا لینا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے جو اس سے گزر رہے ہیں۔ احسن خان نے خاص طور پر سورۃ الضحیٰ کے پیغام پر زور دیا، جو اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ اللہ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ تنہائی کے شدید احساس میں بھی۔ انہوں نے لوگوں سے گزارش کی کہ وہ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس کے ذریعے سکون حاصل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اسلامی تعلیمات بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ احسن خان نے اس بات پر زور دیا کہ ڈپریشن سے چھٹکارا پانے کے لیے خود اعتمادی، دوسروں کی مدد، اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔\پاکستان کی تفریحی صنعت میں ایک ممتاز شخصیت، احسن خان کو ایک اداکار اور میزبان دونوں حیثیت سے ان کے کام کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشنز اور ذاتی مطالعے کے ذریعے، انہوں نے وسیع تر سامعین کے ساتھ اسلام کی گہری روحانی بصیرت کو تلاش اور شیئر کرنا جاری رکھا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے ڈپریشن جیسے مسائل پر بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان سے کہا کہ وہ مدد طلب کرنے سے نہ گھبرائیں اور اس بارے میں بات کریں۔ احسن خان نے اس بات پر زور دیا کہ ذہنی صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہمیں اپنے اردگرد موجود لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں ڈپریشن سے لڑنے میں مدد فراہم کرنی چاہیے۔ احسن خان نے کہا کہ ڈپریشن کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے اندرونی مسائل پر قابو پانے اور خوشگوار زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی گفتگو لوگوں کو ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگی اور وہ اس مشکل وقت میں بھی حوصلہ مند رہیں گے۔ احسن خان نے کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا
