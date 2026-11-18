احسن اقبال کا بلاول بھٹو زرداری پر تنقید، دوہری مانیٹریت کا الزام
وفاقی پلاننگ منسٹر احسن اقبال کا بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کہ حکومت اور اپوزیشن کا کردار ایک ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا، صوبوں کی تقسیم کے معاملے پر تضادات کا بھی احاطہ
وفاقی منصوبہ بندی کے منسٹر احسن اقبال نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیانات پر سخت تنقید کی ہے اور انہیں دوہری مانیٹریت اور تضادوں کا پیکر قرار دیا ہے۔ احسن اقبال نے واضح کیا کہ کسی جماعت کو ایک ساتھ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے عوامی اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جماعتیں آئینی عہدوں پر فائز ہیں انہیں حکومتی فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔
دوہری مانیٹریت اور حکومتی اتحاد
احسن اقبال نے سوال اٹھایا کہ پی پی پی کیسے حکومتی سکیموں میں حصہ لے سکتی ہے اور ساتھ ہی حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتیں اچھے فیصلوں پر فخر نہیں کر سکتیں اور برے فیصلوں سے اپنی ذمہ داری ٹال سکتی ہیں۔ حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ تمام اہم فیصلوں میں شراکت داری کی ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑتی ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
منسٹر احسن اقبال نے زور دیا کہ آئینی عہدوں پر فائز رہنے والی جماعتیں فیصلوں کی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں رہتے ہوئے مخالفت کا کردار ادا کرنا جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ موقف پیش کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایک ہی وقت میں دوہرا معیار اپنانا جائز نہیں ہے۔
بلاول بھٹو کا صوبوں کی تقسیم کا موقف
اسی دوران، گزشتہ منگل کے روز بلاول بھٹو زرداری نے نئے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے اپنا موقف واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے چیف منسٹر بننے کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے اگر آئینی اور جمہوری عمل کو نظر انداز کیا گیا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ عوامی دباؤ کی وجہ سے پی پی پی کے نمائندوں نے اس معاملے پر حرکت کی تھی۔
بلاول بھٹو زرداری نے مزید وضاحت کی کہ اگر کسی بھی فیصلے کو مقامی عوام کی مرضی کے خلاف لاگو کیا گیا تو پی پی پی اس کی سخت مخالفت کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ صرف آئینی اور جمہوری طریقوں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیانات سیاسی حلقوں میں بحث کا باعث بنے ہوئے ہیں۔
سیاسی تنقید اور مستقبل کا تعین
احسن اقبال کے ان بیانات کا تعلق حال ہی میں سامنے آنے والی سیاسی اصطلاحات سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جماعت حکومت میں ہے تو اسے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ یہ موقف پیش کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ مخالف کا کردار اور حکومتی شراکت ایک ساتھ ممکن نہیں ہے۔
اس تناظر میں، بلاول بھٹو زرداری کا موقف بھی نمایاں ہے کہ وہ عوامی رضامندی کے بغیر کسی بھی فیصلے کی حمایت نہیں کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے بیانات سے سیاسی صورتحال میں مزید الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ آئندہ فیصلوں کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ دونوں جماعتیں اپنی پوزیشن میں کتنا سختی سے کھڑی رہتی ہیں۔
یہ تنازعہ نہ صرف وفاقی حکومت کی بقا بلکہ صوبوں کی تقسیم کے مستقبل کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ عوام کا عمومی موقف یہ ہے کہ آئینی اصولوں کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے۔ اس مسئلے پر مزید تفصیلات وقت کے ساتھ سامنے آنے کا امکان ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics