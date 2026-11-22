احمدپور شرقیہ میں ٹرک تصادم: 7 افراد ہلاک
احمدپور شرقیہ میں ٹرک اور لوڈر ٹرک کے تصادم میں سات افراد کی موت واقع ہوئی۔ واقعے میں کل سولہ افراد زخمی ہو سکتے ہیں۔
احمدپور شرقیہ میں یکھوار وار ٹرک کے ٹکرانے سے لوڈر ٹرک الٹ گیا جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ اتوار کو پیش آیا جب ایک ٹرک نے سڑک کے کنارے روکے ہوئے لوڈر ٹرک کو شدید ٹکر ماری۔ تصادم کے بعد لوڈر ٹرک الٹنے سے اس پر سوار افراد محفوظ رہنے میں ناکام رہے۔
واقعے کی تفصیلات اور ہلاکتوں کی ذمہ داری
واقعے کی جگہ پر پہنچنے والی اطلاع کے مطابق، لوڈر ٹرک پر کل سولہ افراد سوار تھے۔ جب ٹرک نے لوڈر ٹرک کو ٹکرایا تو لوڈر ٹرک الٹ گیا۔ اس حادثے میں سات افراد لوڈر ٹرک کے نیچے دب گئے جنہیں اسی وقت دم توڑ دیا گیا۔ اس طرح سات افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔Also readArmy invokes emergency powers to detonate lead in Iowa, bypass court order
تحقیقات اور مقامی انتظامیہ کی کارروائی
واقعے کے بعد پولیس اور اعلیٰ عہدیداروں کی بڑی تعداد کے ساتھ ریسکیو ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں کی مدد سے ہلاک افراد کے لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تصادم کے وقت آٹھ افراد موقع سے فرار ہو کر محفوظ رہے۔
متاثرین کی شناخت اور سفر کی تفصیلات
حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام متاثرین خیرپور داہہ سے بہاولپور کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر کرنے والے افراد مختلف مقاصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں لیکن اس موٹر وے پر ایسے واقعات اکثر پیش آتے ہیں۔
مسلم لیگ ن کی پریذینسی کا اثر
یہ واقعہ پیش آتے ہی سیاسی حلقوں میں بھی بحث شروع ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما مستکمل کمال نے کہا کہ دسمبر نئی صوبوں کے لیے اہم ہے۔ ان کے مطابق یہ وقت صوبائی تقسیم اور سیاسی تبدیلیوں کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
امید افزا حالات اور مزید تحقیقات
زخمی افراد کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے اور ان کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ ذمہ داران کو معلوم کیا جا سکے۔ یہ واقعہ مقامی لوگوں کے لیے خوفناک ثابت ہوا ہے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime