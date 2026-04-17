اداکارہ میرا نے شان شاہد کی تعریف کی، 36 کامرس کالجز سرکاری جامعات سے وابستہ

اداکارہ میرا نے فلم سائیکو کے پریس کانفرنس میں شان شاہد کی قیادت اور فنکارانہ بصیرت کو سراہا۔ دوسری جانب، پنجاب حکومت نے 36 کامرس کالجز کو سرکاری جامعات سے الحاق کی منظوری دے دی، جو تعلیمی شعبے میں ایک اہم پیشرفت ہے۔
اداکارہ میرا نے اپنی آنے والی فلم سائیکو کے پریس کانفرنس کے مناظر شیئر کرتے ہوئے شان شاہد کے لیے ایک جذباتی پیغام میں ان کی دل کھول کر تعریف کی ہے، جس سے اس سال پاکستانی سینما کے سب سے زیادہ چرچے والے اشتراک میں سے ایک کی جھلک مداحوں کو دیکھنے کو ملی ہے۔ ان کے الفاظ، جو اصل میں اردو میں لکھے گئے تھے، میں شان شاہد کی قیادت، فنکارانہ بصیرت، اور ساتھی فنکاروں سے بہترین کام کروانے کی صلاحیت کے لیے گہری ستائش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی رہنمائی میں کام کرنا ایک اعزاز ہے اور ان
کی لگن آس پاس کے سب کو بہتر بننے پر مجبور کرتی ہے۔ اس پیغام نے فوری توجہ حاصل کی کیونکہ یہ فلمی صنعت کے دو بڑے ناموں کے درمیان دیرینہ احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں ستاروں نے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مقامی سینما کو متحرک رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور سائیکو کے لیے ان کے دوبارہ اتحاد نے فلم بینوں میں شدید تجسس پیدا کیا ہے۔ ایک بڑی ڈیجیٹل بیک ڈراپ پر سائیکو کا عنوان بہادر سرخ حروف میں دکھایا گیا ہے، جس کے ساتھ یہ خوفناک جملہ بھی ہے: "اصل دشمن ذہن میں رہتا ہے۔" تقریب کے دوران، اسکرین بعد میں عید الاضحیٰ کے ریلیز کے منصوبے کو ظاہر کرنے کے لیے تبدیل ہو گئی، جس سے پروڈکشن کے پاکستانی فلموں کے لیے سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک کے دوران پہنچنے کے ارادے کا اشارہ ملتا ہے۔ مین ٹیبل پر بیٹھی ہوئی، میرا ایک کرسپی سیاہ بلیزر میں نظر آتی ہیں جس کو سفید قمیض کے اوپر پہنا ہوا ہے، اور وہ اعتماد اور گرم جوشی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ دیگر کاسٹ اور پروڈکشن کے ممبران بھی نظر آ رہے ہیں، جبکہ فوٹوگرافر اور صحافی سامنے کی قطاروں سے تقریب کی دستاویزنگ کر رہے ہیں۔ کمرے کا ماحول جشن کا اور پیشہ ورانہ نظر آتا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر مقامی فلم کے فروغ کی واپسی کے بارے میں جوش و خروش ہے۔ میرا اپنی تقریر کے دوران خاندان کے افراد اور پروجیکٹ سے منسلک لوگوں سمیت کئی افراد کا شکریہ ادا کرتی ہیں، جو پروڈکشن کے پیچھے ٹیم ورک کو اجاگر کرتا ہے۔ فلم خود، اپنے عنوان اور پروموشنل زبان کو دیکھتے ہوئے، کمرشل اپیل کے ساتھ نفسیاتی تناؤ کی توقع رکھتی ہے۔ انہوں نے برسوں سے، خود کو ایک قابل شناخت ترین اسکرین چہرہ بنے رہنے کے ساتھ ساتھ، مہتواکانکشی ایکشن اور ڈرامائی فلموں کی رہنمائی کے لیے شہرت بنائی ہے۔ میرا کا تفریح کے میدان میں سفر بھی اتنا ہی نمایاں رہا ہے۔ 1990 کی دہائی میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد، وہ فلموں، ٹیلی ویژن پر نظر آنے اور ایک بڑی شخصیت کے حامل ہونے کے ذریعے ملک کی سب سے زیادہ چرچے والی اور کامیاب اداکاراؤں میں سے ایک بن گئیں۔ پنجاب کے وزیراعلیٰ نے 36 کامرس کالجز کی سرکاری یونیورسٹیوں سے الحاق کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اقدام صوبے میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور خاص طور پر کامرس کے شعبے میں طلباء کے لیے مواقع کی توسیع کے حوالے سے ایک اہم پیشرفت ہے۔ اس فیصلے سے ہزاروں طلباء مستفید ہوں گے جنہیں اب معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی اور وہ مختلف شعبوں میں اپنے کیریئر کو بہتر بنا سکیں گے۔ سرکاری جامعات سے الحاق کا مطلب ہے کہ ان کالجوں میں پڑھائے جانے والے کورسز اور ڈگریوں کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے گا، جس سے ان کے گریجویٹس کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ اس اقدام سے کامرس کے شعبے میں ماہرین کی کمی کو پورا کرنے میں بھی مدد ملے گی، جو ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات تعلیمی معیار کو بلند کرنے اور نوجوان نسل کو بااختیار بنانے کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس فیصلے سے پہلے کامرس کالجز کی بڑی تعداد اپنی نصابی سرگرمیوں اور ڈگریوں کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھی۔ سرکاری جامعات سے الحاق کے بعد، ان کالجوں کو مزید بہتر وسائل اور تربیتی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی، جس سے تدریسی عمل میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ، اس اقدام سے ملک میں تحقیق اور ترقی کو بھی فروغ ملے گا، کیونکہ اعلیٰ تعلیمی ادارے علم کی تخلیق اور توسیع کے مراکز ہوتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ یہ فیصلہ صوبے میں تعلیمی منظر نامے کو مثبت طور پر متاثر کرے گا اور طلباء کو ایک روشن مستقبل کی طرف رہنمائی فراہم کرے گا۔ حکومت کے اس اقدام پر مختلف تعلیمی حلقوں کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اور اسے ایک دیرینہ مطالبے کی تکمیل قرار دیا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں ان کالجوں کے نصاب اور تدریسی طریقوں میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، جس سے طلباء کو جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ اس الحاق کے عمل کو شفاف اور میرٹ پر مبنی رکھا جائے گا، تاکہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی سے بچا جا سکے اور حقیقی مستحقین کو فائدہ پہنچے۔ اس اقدام سے نہ صرف طلباء کو فائدہ ہوگا بلکہ اساتذہ کے لیے بھی تدریسی اور تحقیقی سرگرمیوں میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مجموعی طور پر، یہ فیصلہ پنجاب کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے اور ملک کی مجموعی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ شان شاہد اور میرا کا دوبارہ ساتھ آنا، ساتھ ہی ساتھ 36 کامرس کالجز کا الحاق، دونوں ہی خبریں پاکستانی عوام کے لیے امید افزا اور دلچسپ ہیں
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
پنجاب کے 36 کامرس کالجز 19 سرکاری جامعات سے وابستہ، 166 کالجز میں جدید آئی ٹی لیبز اور طلباء کے لیے مفت گوگل سرٹیفیکیشن کورسز کی منظوریپنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے کے 29 اضلاع کے 36 کامرس کالجز کو 19 سرکاری جامعات سے الحاق کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 166 سرکاری کالجز میں جدید آئی ٹی لیبز قائم کرنے اور 100,000 سے زائد طلباء کو مفت گوگل سرٹیفیکیشن کورسز کی فراہمی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کورسز میں سائبر سیکیورٹی، اے آئی، بزنس انٹیلی جنس اور دیگر شامل ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے نے 30,000 طلباء کے لیے میرٹ اسکالرشپس کی سمری بھی پیش کی۔
Read more »