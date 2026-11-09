اداکارہ میرا کی بہن شائستہ عباس کا لندن میں انتقال، ویزا نہ ملنے پر خاندان غمزدہ
اداکارہ میرا کی بہن شائستہ عباس کینسر سے طویل جنگ کے بعد لندن میں انتقال کر گئیں، جبکہ برطانوی ویزا نہ ملنے کے باعث میرا ان سے ملاقات نہ کر سکیں۔
پاکستانی اداکارہ میرا کی چھوٹی بہن اور لندن میں مقیم قابل وکیل شائستہ عباس کینسر کے طویل عرصے تک جاری رہنے والے علاج کے بعد انتقال کر گئیں۔ اداکارہ میرا نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں تصدیق کی کہ شائستہ عباس لندن کے ایک ہسپتال میں زیرِ علاج تھیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میرا برطانوی حکام کی جانب سے بار بار ویزا دینے سے انکار کے باعث اپنی بہن کے پاس لندن نہیں جا سکیں، جس پر وہ شدید افسردہ ہیں۔
اداکارہ میرا نے اپنی بہن کی بیماری کے دوران انسانی بنیادوں پر ویزا دینے کی متعدد درخواستیں دیں، مگر برطانوی حکام نے ہر بار انکار کیا۔ میرا نے برطانوی حکام کے اس رویے پر گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس صورتحال نے ایک ایسے خاندان کو جدائی کے دکھ میں مبتلا کر دیا جو آخری لمحات میں ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتا تھا۔Also readDeadly blaze engulfs residential building in China, killing 14 and injuring dozens in Taiyuan
میرا کے ویزا کیس کی تفصیلات اور پس منظر
شائستہ عباس کی صحت گزشتہ ایک سال سے مسلسل خراب تھی اور وہ بار بار ہسپتال میں داخل ہوتی اور گھر واپس آتی رہیں۔ ان کی دوسری بہن اقصیٰ عباس کے مطابق شائستہ عباس پچھلے دو ماہ سے ہسپتال میں زیرِ علاج تھیں۔ اسی دوران میرا کے لندن جانے کا معاملہ برطانوی امیگریشن حکام کے ساتھ ایک طویل قانونی تنازع کی صورت اختیار کر چکا تھا۔
فروری 2025 میں میرا کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر امیگریشن کے ایک واقعے کے بعد برطانیہ میں داخلے پر 10 سال کی پابندی عائد کی گئی تھی۔ میرا کے خاندان کا مؤقف ہے کہ یہ معاملہ انگریزی زبان میں سوال و جواب کے دوران پیدا ہونے والی غلط فہمیوں سے شروع ہوا تھا۔ پابندی کی مدت ختم ہو چکی تھی، تاہم بعد ازاں دائر کی گئی ویزا درخواست مسترد کر دی گئی۔ برطانوی حکام کے مطابق ایک ٹریول ایجنٹ نے درخواست میں غلط معلومات جمع کرائیں، جنہیں حکام نے غلط بیانی قرار دیا۔
برطانوی حکام اور میرا کے مؤقف میں فرق
جولائی 2025 میں میرا نے برطانیہ کی ہائی کمشنر برائے پاکستان جین میریٹ سے عوامی طور پر اپیل کی تھی کہ ان کی ویزا درخواست پر انسانی بنیادوں پر غور کیا جائے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بہن لندن میں کینسر کا علاج کروا رہی ہیں۔ اس اپیل کے باوجود ویزا جاری نہیں ہو سکا اور معاملہ جوں کا توں رہا۔
ستمبر 2026 میں جب شائستہ عباس کی حالت مزید بگڑ گئی تو میرا نے دوبارہ اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کینسر کی انتہائی آخری حالت میں ہیں اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ لندن میں ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ میرا کے مطابق ویزا کی منظوری میں ہونے والی تاخیر نے ان کے خاندان کو ایک ایسی اذیت سے دوچار کیا جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ برطانوی حکام کی طرف سے اس دوسری اپیل پر کسی فوری ردِعمل کا ذکر ذرائع کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔
خاندان کے لیے نتائج اور تدفین کا فیصلہ
شائستہ عباس کے انتقال سے میرا اور ان کا خاندان ایک گہرے صدمے سے دوچار ہے، کیونکہ وہ آخری وقت میں اپنی بہن کے پاس موجود نہیں ہو سکیں۔ یہ واقعہ ان افراد کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے جو بیرون ملک علاج یا خاندانی ملاقات کے لیے ویزا درخواستیں دیتے ہیں اور امیگریشن کے پیچیدہ عمل سے گزرتے ہیں۔ خاندان کو ایک ایسے فیصلے کا سامنا بھی ہے جس میں دوری اور تکلیف دونوں شامل ہیں۔
ذرائع کے مطابق شائستہ عباس کو لندن ہی میں سپردِ خاک کیا جائے گا۔ میرا کی جانب سے ان کے انتقال پر خاندان کے لیے دعا کی درخواست بھی سامنے آئی ہے۔ شائستہ عباس کی زندگی اور خدمات کو ان کے خاندان اور جاننے والے ایک قابل وکیل اور محبت کرنے والی بہن کے طور پر یاد کر رہے ہیں۔
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