اداکرہ مومنہ اقبال کے سنگین الزامات: سیاسی شخصیت کی جانب سے ہراسانی اور دھمکیوں کا انکشاف

پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال نے ایک سیاسی شخصیت پر مسلسل ہراسانی اور دھمکیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے انصاف کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے۔
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اور باصلاحیت اداکارہ مومنہ اقبال نے حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے چند انتہائی سنگین اور تشویشناک انکشافات کیے ہیں جنھوں نے فنکاری اور سیاست کے حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اداکارہ نے اپنے ایک تفصیلی پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے ایک بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے مسلسل آن لائن ہراسانی، سائبر بُلنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ زندگی بلکہ ان کی ذاتی زندگی اور ذہنی سکون کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ مومنہ اقبال نے واضح کیا کہ اس ہراسانی کے پیچھے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سیاسی طور پر انتہائی طاقتور ہے اور جس کی وجہ سے وہ اور ان کے اہلخانہ شدید ذہنی اذیت اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مومنہ اقبال کے فنی سفر پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے 2018 میں ڈرامہ 'پارلر والی لڑکی' سے اپنے اداکاری کے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اپنی محنت، لگن اور بہترین اداکاری کے باعث انہوں نے بہت کم عرصے میں شوبز کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ انہوں نے 'خدا اور محبت 3'، 'عہدِ وفا'، 'سمجھوتہ'، 'احسان فراموش' اور 'دو کنارے' جیسے مقبول ڈراموں میں کام کر کے ناظرین کے دل جیت لیے۔ خاص طور پر ڈرامہ 'دو کنارے' میں ان کے منفی کردار 'درشہوار' کو عوامی سطح پر بے حد سراہا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ ہر قسم کے کردار کو نبھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایک کامیاب فنکار ہونے کے ناطے ان کا اس طرح کے سنگین مسائل کا شکار ہونا معاشرے میں خواتین، خصوصاً عوامی شخصیات کو درپیش چیلنجز کی عکاسی کرتا ہے۔ اداکرہ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں انکشاف کیا کہ وہ مسلم لیگ (ن) سے وابستہ ایک ایم پی اے کی جانب سے مسلسل ہراساں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور متعدد بار این سی سی آئی اے، ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام کو تحریری شکایات درج کروائیں۔ تاہم، ان کا الزام ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ اور طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کی درخواستوں پر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی بلکہ معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ مومنہ اقبال کے مطابق، انصاف فراہم کرنے والے اداروں نے ایک عام شہری کے بجائے سیاسی وابستگی کو ترجیح دی، جس سے ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب انہوں نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تو ان کے خاندان کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو گئے اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ مومنہ اقبال نے اب پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز سے براہِ راست اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور ایک غیر جانبدار تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیں تاکہ سچائی سامنے آ سکے اور ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اپنے عزم کو ثابت کریں گی اور کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ اداکارہ نے خبردار کیا کہ اگر متعلقہ ادارے خاموشی اختیار کرتے رہے اور انہیں انصاف نہ ملا تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے تمام ثبوت اور شواہد عوام کے سامنے لائیں گی۔ اس پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے مداحوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ان کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ریاست خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص کسی کی عزت اور زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جرات نہ کر سکے.
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اور باصلاحیت اداکارہ مومنہ اقبال نے حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے چند انتہائی سنگین اور تشویشناک انکشافات کیے ہیں جنھوں نے فنکاری اور سیاست کے حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اداکارہ نے اپنے ایک تفصیلی پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے ایک بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے مسلسل آن لائن ہراسانی، سائبر بُلنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ زندگی بلکہ ان کی ذاتی زندگی اور ذہنی سکون کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ مومنہ اقبال نے واضح کیا کہ اس ہراسانی کے پیچھے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سیاسی طور پر انتہائی طاقتور ہے اور جس کی وجہ سے وہ اور ان کے اہلخانہ شدید ذہنی اذیت اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مومنہ اقبال کے فنی سفر پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے 2018 میں ڈرامہ 'پارلر والی لڑکی' سے اپنے اداکاری کے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اپنی محنت، لگن اور بہترین اداکاری کے باعث انہوں نے بہت کم عرصے میں شوبز کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ انہوں نے 'خدا اور محبت 3'، 'عہدِ وفا'، 'سمجھوتہ'، 'احسان فراموش' اور 'دو کنارے' جیسے مقبول ڈراموں میں کام کر کے ناظرین کے دل جیت لیے۔ خاص طور پر ڈرامہ 'دو کنارے' میں ان کے منفی کردار 'درشہوار' کو عوامی سطح پر بے حد سراہا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ ہر قسم کے کردار کو نبھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایک کامیاب فنکار ہونے کے ناطے ان کا اس طرح کے سنگین مسائل کا شکار ہونا معاشرے میں خواتین، خصوصاً عوامی شخصیات کو درپیش چیلنجز کی عکاسی کرتا ہے۔ اداکرہ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں انکشاف کیا کہ وہ مسلم لیگ (ن) سے وابستہ ایک ایم پی اے کی جانب سے مسلسل ہراساں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور متعدد بار این سی سی آئی اے، ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام کو تحریری شکایات درج کروائیں۔ تاہم، ان کا الزام ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ اور طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کی درخواستوں پر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی بلکہ معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ مومنہ اقبال کے مطابق، انصاف فراہم کرنے والے اداروں نے ایک عام شہری کے بجائے سیاسی وابستگی کو ترجیح دی، جس سے ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب انہوں نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تو ان کے خاندان کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو گئے اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ مومنہ اقبال نے اب پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز سے براہِ راست اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور ایک غیر جانبدار تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیں تاکہ سچائی سامنے آ سکے اور ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اپنے عزم کو ثابت کریں گی اور کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ اداکارہ نے خبردار کیا کہ اگر متعلقہ ادارے خاموشی اختیار کرتے رہے اور انہیں انصاف نہ ملا تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے تمام ثبوت اور شواہد عوام کے سامنے لائیں گی۔ اس پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے مداحوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ان کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ریاست خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص کسی کی عزت اور زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جرات نہ کر سکے
مومنہ اقبال سائبر ہراسانی پنجاب پولیس مریم نواز شوبز نیوز