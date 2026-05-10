اذان اویس کا تاریخی کارنامہ: ٹیسٹ ڈیبیو پر پہلی سنچری سے کرکٹ دنیا میں ہلچل

پاکستان کے 21 سالہ نوجوان بلے باز اذان اویس نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار سنچری اسکور کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے اور بیرون ملک ڈیبیو پر سنچری بنانے والے تیسرے پاکستانی بن گئے ہیں۔
پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ایک نئے ستارے کا ظہور ہوا ہے جس نے اپنی پہلی ہی بیٹنگ اننگز میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ 21 سالہ بائیں ہاتھ کے بلے باز اذان اویس نے بنگلہ دیش کے خلاف دورے کے دوران کھیل ے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک شاندار اور یادگار سنچری اسکور کر کے کرکٹ کی دنیا میں ایک دھماکے دار انٹری ماری ہے۔ یہ کارنامہ نہ صرف اذان اویس کے لیے بلکہ پاکستانی کرکٹ کے شائقین کے لیے بھی انتہائی خوشی کا باعث ہے کیونکہ ایک نوجوان کھلاڑی کا انٹرنیشنل لیول پر اتنی پراعتماد بیٹنگ کرنا ٹیم کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی امید پیدا کرتا ہے۔ اذان اویس نے جس مہارت اور تحمل کے ساتھ بنگلہ دیشی گیند بازوں کا سامنا کیا وہ ان کی سخت محنت اور ذہنی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میچ کے تیسرے دن جب کھیل دوبارہ شروع ہوا تو اذان اویس 85 رنز پر ناقابل شکست تھے اور ان کی نظریں اپنی پہلی انٹرنیشنل سنچری پر تھیں۔ انہوں نے نہایت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور اننگز کے 51ویں اوور میں بنگلہ دیشی فاسٹ بولر ناہید رانا کے ایک رن کے ذریعے اپنی منزل حاصل کر لی۔ اذان اویس کی اس اننگز میں تکنیکی مہارت اور جارحیت کا بہترین امتزاج نظر آیا۔ انہوں نے اپنی اننگز کے دوران 165 گیندوں کا سامنا کیا جس میں سے 14 خوبصورت اور نفیس چوکے شامل تھے جنہوں نے بنگلہ دیشی فیلڈرز کو بے بس کر دیا۔ ان کی بیٹنگ میں وہ کلاس نظر آئی جو بڑے بڑے تجربہ کار کھلاڑیوں میں ہوتی ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عالمی کرکٹ کے بڑے اسٹیج پر کھیل نے کے مکمل اہل ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ شاندار اننگز تجربہ کار بنگلہ دیشی فاسٹ بولر تاشکین احمد کی گیند پر ختم ہوئی لیکن وہ 103 رنز کا ایک ایسا مجموعہ چھوڑ گئے جس نے میچ کا پانسہ پلٹ دیا اور پاکستان کو ایک مضبوط پوزیشن میں پہنچا دیا۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو اذان اویس کا یہ کارنامہ انہیں پاکستان کے ان چند منتخب کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے جنہوں نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پر سنچری بنائی۔ وہ پاکستان کے صرف 14ویں ایسے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں یہ اعزاز حاصل کیا، جس میں پاکستان کرکٹ کے کئی لیجنڈز شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یہ اعزاز سب سے پہلے خالد ابداللہ نے حاصل کیا تھا، جبکہ یاسر حمید اب تک واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے ڈیبیو ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سنچری اسکور کرنے کا غیر معمولی ریکارڈ قائم کیا۔ مزید برآں، اذان اویس تیسرے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے بیرون ملک کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں سنچری بنائی۔ اس فہرست میں ان سے پہلے عمر اکمل اور فواد عالم شامل تھے جنہوں نے بالترتیب 2009 میں ڈنیڈن اور کولمبو میں یہ سنگ میل عبور کیا تھا۔ اذان اویس کی یہ کامیابی اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور اگر نوجوان کھلاڑیوں کو صحیح مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ یہ سنچری محض رنز کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے جس میں اذان اویس جیسے کھلاڑی پاکستان کی بیٹنگ لائن کو مزید مضبوط بنائیں گے.
