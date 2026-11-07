اردوان اور ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ: علاقائی کشیدگی پر بات چیت
ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا جہاں ایران امریکا کشیدگی، روس یوکرین جنگ اور دوطرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عالمی سلامتی کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ اس اہم ملاقات میں ایران اور امریکا کے درمیان جاری تناؤ کو کم کرنے اور روس کے یوکرین کے خلاف جنگ کے حوالے سے سفارتی حل تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔
دوطرفہ تعلقات اور سفارتی کوششوں کا جائزہ
ترک ایوان صدر کے شعبہ اطلاعات کے باقاعدہ بیان کے مطابق یہ فون کال ہفتے کی شام کو انجام دی گئی جس میں صدر اردوان نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ترکیہ آنے والے عرصے میں امریکی حکومت کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کا پابند ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتیں مل کر کام کریں گی تاکہ دوطرفہ تعلقات میں نئی رفتار پیدا کی جا سکے اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
صدر اردوان نے اس موقع پر سفارتی کوششوں کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا اور کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے صرف مذاکرات ہی مناسب راستہ ہے۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ترکیہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا اور ہر ممکنہ حمایت فراہم کرے گا۔
روس یوکرین جنگ اور عالمی صورتحال
یوکرین پر روسی حملے کے سلسلے میں صدر اردوان نے امید ظاہر کی کہ سفارتی دباؤ اور بات چیت کے عمل میں تیزی لانے سے جلد ہی مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے جاری تمام اقدامات میں اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا اور امن کی بحالی کے لیے کوئی کسر اہم نہیں چھوڑے گا۔
صدر اردوان نے کیف اور ماسکو دونوں دارالحکومتوں کے ساتھ روابط کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی جھڑپ سے گریز کیا جا سکے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ ترکیہ اس تنازعے کے پرامن حل کے لیے یکساں طور پر سفارتی چینلز استعمال کرے گا۔
علاقائی تعاون اور دیگر اہم امور
ترک صدر نے ایکسپریس میڈیا گروپ کے ذریعے حاصل کردہ دیگر معلومات کے مطابق ایران، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے اہم اجلاس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملٹی لیٹریل میکانزم خطے میں استحکام اور امن کے فروغ کے لیے ایک انتہائی مثبت قدم ہے۔
اسی دوران ترک صدر نے آرگنائزیشن آف ترکک اسٹیٹس (او ٹی ایس) کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کی حمایت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اعتراف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ترکیہ اور امریکہ کے درمیان بین الاقوامی فورمز پر باہمی ہم آہنگی برقرار ہے۔
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