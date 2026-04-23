اردوان کا خبردار: امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے یورپی ممالک کمزور ہوں گے

ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے خطرات سے یورپی ممالک کے کمزور ہونے کا اظہار تشویش کیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر جنگ بندی کو مستقل بنانے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے خطرات سے یورپی ممالک کے کمزور ہونے کا اظہار تشویش کیا ہے۔ انہوں نے جرمن صدر فرینک والٹر سٹینمیئر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی صرف اس خطے کے لیے ہی نہیں بلکہ یورپی معیشت اور سکیورٹی کے لیے بھی سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اردوان نے خبردار کیا کہ اگر اس تنازع کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر سفارتی اور پُرامن راستہ اختیار نہ کیا گیا تو اس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کو مستقل بنانے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ صدر اردوان نے اس بات پر خاص زور دیا کہ ایران کے ساتھ جاری تنازعے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اور بامعنی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیاں اور فوجی دباؤ مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اس مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کرنے اور تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جرمن صدر کو ترکی کی اس خواہش سے آگاہ کیا اور اس معاملے میں جرمنی کی مدد اور تعاون کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور جرمنی کے درمیان مضبوط تعلقات اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے جنگ بندی کے دوسرے دور میں شرکت سے معذرت کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ردعمل میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ یہ توسیع صرف اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ایران کی عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان آبنائے ہرمز کے معاملے پر کوئی ہم آہنگی پیدا نہ ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی سلامتی اور بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنائے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کی ثالثی کے تحت ہونے کا امکان ہے۔
