ارشدیپ سنگھ اور سمرین کور کی منگنی: 55 لاکھ روپے کی ٹفنی انگوٹھی
بھارتی کرکٹر ارشدیپ سنگھ نے ماڈل سمرین کور سے منگنی کر لی ہے۔ انگوٹھی کی قیمت 55 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔
بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ نے نیوزی لینڈ میں اپنی گرل فرینڈ اداکارہ و ماڈل سمرین کور سے منگنی کر لی ہے۔ اس اہم واقعے کی تصدیق دونوں نے بدھ 11 نومبر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر منگنی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ زندگی نے انہیں جو کچھ بھی دیا، ان کے لیے سب سے بڑی خوشی ایک دوسرے کا ساتھ ملنا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ وہ پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے منتظر ہیں اور ان کے تعلقات نے ایک نیا موڑ اختیار کیا ہے۔
55 لاکھ روپے کی قیمتی ٹفنی انگوٹھی
منگنی کے موقع پر سمرین کور کی انگلی پر موجود انگوٹھی کی قیمت اور برانڈ کا تازہ ترین تفصیلی جائزہ سامنے آیا ہے۔ مشہور جیولری انفلوئنسر پریانشو گوئل کا کہنا ہے کہ سمرین کی انگوٹھی معروف امریکی برانڈ ٹفنی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خاص انگوٹھی کی قیمت تقریباََ 55 لاکھ 44 ہزار بھارتی روپے ہے، جو کہ تقریباََ 59 ہزار ڈالر کے برابر بنتی ہے۔Also readBritish General Praises Muslim Soldiers' World War Role
پریانشو گوئل نے مزید وضاحت کی کہ نیوزی لینڈ میں ہوئی خوبصورت پروپوزل اور اس قیمتی انگوٹھی نے اس جوڑے کی منگنی کو یادگار بنا دیا ہے۔ منگنی کے اعلان میں دونوں کے ناموں کے ابتدائی حروف اور تاریخ 11 نومبر 2026 بھی شامل کی گئی، جو کہ ایک خاص یادگار پہلو ہے۔ اس انگوٹھی کی خوبصورتی اور قیمت نے سوشل میڈیا پر بحث کو جنم دیا ہے، جہاں لوگ اس خاص موقع کا ذکر کر رہے ہیں۔
تعلقات کی عوامی شناخت اور آئی پی ایل کی تیاریاں
واضح رہے کہ ارشدیپ اور سمرین نے رواں سال اپنے تعلقات کو عوامی سطح پر تسلیم کیا تھا۔ سمرین آئی پی ایل 2026 کے دوران بھی ارشدیپ کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھیں، جو کہ اس جوڑے کے لیے ایک اہم مرحلہ تھا۔ اب منگنی کے بعد دونوں کے درمیان تعلق ایک نئے عہد پر پہنچا ہے، جس کی خوشی دونوں اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔
منگنی کے اعلان کے روز ہی ارشدیپ کی آئی پی ایل 2027 کے لیے پنجاب کنگز سے ممبئی انڈینز منتقلی کی تصدیق بھی ہوئی۔ یہ کھلاڑی نئی ٹیم کے لیے 18 کروڑ بھارتی روپے کا معاوضہ حاصل کریں گے۔ اس بڑی مالیاتی لہر اور ذاتی زندگی کی خوشیوں کے سنگم نے کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دلچسپی پیدا کر دی ہے۔
آئی پی ایل ٹرانسفر کا مستقبل کا جائزہ
ارشدیپ سنگھ کی اس بڑی منتقلی کا تعلق صرف کھیل کے مستقبل سے ہی نہیں بلکہ ان کی مالی حیثیت سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ 18 کروڑ روپے کا یہ معاہدہ ان کے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ نئی ٹیم ممبئی انڈینز کے ساتھ ان کی کامیابی کا انحصار ان کی فاسٹ بولنگ پر ہوگا، جو کہ ان کی پہچان ہے۔
اس دوران، سمرین کور کی موجودگی اور اس کے ساتھ منگنی کا یہ مرحلہ ارشدیپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ کھیل کے سخت دباؤ میں، ذاتی تعلق کا سپورٹ سسٹم کھلاڑی کی کارکردگی پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ دونوں کا یہ نیا سفر نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ کرکٹ کی دنیا میں بھی بحث کا موضوع بن چکا ہے۔
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