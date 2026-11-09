ارشدیپ سنگھ نے دیوالی پوسٹ میں حمزہ ملک کا گانا استعمال کیا
بھارتی کرکٹر ارشدیپ سنگھ نے دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے پاکستانی گلوکار حمزہ ملک اور زین ذوہیب کے گانے الفاظ کو پس منظر میں شامل کیا۔
بھارتی فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ نے اپنی گرل فرینڈ اور ماڈل سمرین کور کے ساتھ دیوالی مناتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ قدم اٹھایا جس نے صارفین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر دیوالی کی مبارکباد دینے والی تصویر شیئر کی جس کے ساتھ پاکستانی گانے کا انتخاب کیا گیا۔
ارشدیپ سنگھ کی جانب سے گانے کا انتخاب
ارشدیپ سنگھ نے اپنی پوسٹ میں واضح لکھا کہ دونوں کی جانب سے سب کو دیوالی کی بہت بہت مبارک ہو۔ تاہم اس پوسٹ کا سب سے خاص پہلو یہ تھا کہ تصویر کے بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر انہوں نے حمزہ ملک اور زین ذوہیب کے گانے الفاظ کو منتخب کیا۔ یہ گانا اردو اور پنجابی زبان میں رومانی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔Also readٹیلر swift اور کرلی کلس کا مشترکہ ظہور دوستی کی افواہوں کو ختم
گانے کی کامیابی اور سپاٹیفائی چارٹس میں مقام
جولائی 2026 میں ریلیز ہونے والا یہ گانا پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں انتہائی مقبول ہوا۔ اسپاٹیفائی کے روزانہ چارٹس میں یہ ٹریک دونوں ممالک میں سرفہرست رہا اور اکتوبر میں عالمی ٹاپ 50 میں تیسواں نمر برقرار رکھا۔ یہ حقیقت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ موسیقی کی سرحدیں اب کم ہو رہی ہیں۔
سمرین کور کے ساتھ تعلق اور نجی زندگی
ارشدیپ اور سمرین نے رواں سال جولائی میں اپنے تعلقات کو منظرعام پر لایا تھا جب انہوں نے تصاویر شیئر کر کے تعلق کی تصدیق کی تھی۔ بھارتی کرکٹر نے حال ہی میں سمرین پر سوشل میڈیا تنقید کے خلاف بھی بات کی اور لوگوں سے ان کی نجی زندگی کا احترام کرنے کی اپیل کی تھی۔
کرکٹ میں کارکردگی اور جشن کا رنگ
دیوالی سے چند روز قبل نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں ارشدیپ سنگھ نے چار وکٹیں لے کر اپنی عمدہ کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ گرل فرینڈ کے ساتھ چہل قدمی کے دوران ایسے ڈانس اسٹیپس کرتے ہیں۔ ان کا یہ منفرد وکٹ لینے کا جشن گرل فرینڈ کے نام کیا گیا تھا۔
میڈیا اور سوشل میڈیا ردعمل کا تجزیہ
پاکستانی رومانوی گانے نے جوڑے کی دیوالی پوسٹ کو مزید خاص بنا دیا ہے۔ صارفین کی جانب سے اس گانے کے انتخاب پر مثبت ردعمل سامنے آیا ہے۔ یہ اقدام ثقافتی پل بچانے کا ایک اہم مثال قرار دیا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports